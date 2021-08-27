数据运营是组装基础设施以生成和处理数据，以及维护数据的过程。这一术语同时也指代负责（或理应负责）此类工作的团队——数据运营团队（即 DataOps 团队）。那么数据运营团队的核心职责是什么？事实上，若组织需要维护数据管道，组建一支义数据运营为定位的专属团队来管理这些管道，能够建立起此前缺失的规范化管理体系与管控机制。

数据运营也不仅仅适用于出售数据的企业。近期实践已充分证明，无论数据的来源或用途如何，企业都亟需组建数据运营团队。无论是服务内部客户还是外部客户，这一需求均无差异。企业需要专门的团队负责数据管道的搭建（更客观地说，是接手现有管道后进行重构）。同时，也需由该团队（对于许多组织而言，实际上可能只是专人）部署可观测性与追踪工具，并围绕数据的四大核心维度开展数据质量监控工作。

当然，负责搭建数据管道的团队，理应在仪表板出现故障并触发令人棘手的 PagerDuty 告警时，成为第一响应者——这并非出于惩罚目的，而是为了形成实战化学习机制。当团队与数据管道的运行效果存在直接利益关联时，其搭建思路会截然不同。这种机制既能形成有效的激励导向，更能推动问题得到更高效的解决，同时加快故障处置速度。

最后同样重要的是，数据运营团队需要一个核心使命。这一使命绝不能止步于“将数据从 A 点转移到 B 点”的简单层面。而这也正是其名称中“运营”二字的核心价值所在。