每个组织都需要问题解决者。我说的是那些独立工作者——他们不屑于低效企业中那种事事亲力亲为的模式，却有足够自信洞察言外之意。当软件展现出这种智能时，我们会说“它就是好用”。若是员工，我们会说“她总能心领神会”。

而另一端的群体则截然相反，满是推诿、拖延与犹豫不决。这类人往往行动滞后，或依据过时信息行事，却会拖慢所有进度，最后总是让人说出职场中最无奈的那句话：“还是我自己来吧。”

如果您正在阅读这篇博客，想必已经了解：数百万 AI 智能体，将在未来几年内被构建和部署。IBM 商业价值研究院的数据显示，70% 的受访高管表示智能体式 AI 对其未来战略至关重要。问题在于，您要部署的是哪种类型的智能体——是问题解决者，还是问题制造者？

两者的差异源于一个常见的“敌人”：数据孤岛。在试点阶段的理想条件下，人们很容易陷入乐观偏见；而到了全面部署的关键阶段，也就是企业级推广时，大型企业的复杂性会阻碍进展。错综复杂的工作流程、零散的治理体系以及不一致的数据访问机制，导致每个智能体都沦为一次性维护难题。本应提升生产力的工具，最终却严重消耗生产力。这可称之为 AI 领域的“讽刺现象”。

要实现规模化，组织必须全面协调所有智能体，打造一支治理规范、可与现有工具轻松整合的 AI 协作团队。当协调机制发挥作用时，流程会趋于协同，数据孤岛会逐渐消失，AI 的潜力也会转化为实际成果。但仅靠协调，并不足以在 AI 竞赛中胜出。数据才是核心的差异化要素。正是这股力量让您的智能体——所有智能体，不仅仅是 POC 测试用例——精通您的业务，且足够可信，能够自主开展工作。

毕竟，通用数据只会催生通用 AI，其输出与竞争对手的产品如出一辙，毫无特色。更糟糕的是，管理不善的数据可能让 AI 沦为负债——它传播错误的速度和范围，远比人类所能达到的更快、更广。

市场花了太久才意识到为 AI 准备数据的重要性，这一疏忽导致投资回报率迟迟无法兑现，一系列统计数据也表明，大多数组织仍停留在试点阶段。事实上，麻省理工学院 (MIT) 的一份报告显示，受访组织中仅有 5% 已将 AI 工具规模化整合到工作流程中。