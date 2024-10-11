云计算的受欢迎程度持续增长，其可扩展性、功能性、成本效益和其他潜在优势帮助转变了传统业务模式并更新了旧版系统，为各种组织创造了机会。然而，云迁移是一项艰巨的任务，需要周密地规划和执行全面的战略，才能成功实现业务目标。云服务随时可用且形式和规模各异，因此，确定哪种服务最适合您的组织非常重要。
尽管迁移项目可以带来许多好处，但它也会给组织带来一些风险和一系列独特的挑战。组织对这些挑战的理解越深刻，准备越充分，就越能积极主动地应对这些挑战，迁移就越成功（压力也就越小！）。
在这篇博客中，我们回顾了云迁移的益处和组织面临的一些常见挑战，以帮助组织更好地为云迁移做好准备。
云迁移是将数据、应用程序和工作负载从本地数据中心移动到基于云的基础设施，或从一个云环境迁移到另一个云环境的过程，具有多项显著优势：
虽然云迁移可能是适合您组织的正确举措，但这并表示其中不存在任何挑战。这些障碍的性质取决于贵组织的迁移计划。迁移结果可能会取决于您的组织是计划将其所有计算资产迁移到云端，还是在某些应用程序和服务保留在本地的情况下进行部分迁移。这种重新平台化操作既可揭示漏洞，还有助于突出您的业务需求。
在下面的章节中，我们将探讨一些最常见的云迁移挑战，并提供云解决方案，来帮助组织管理顺畅的迁移，并避免数据丢失和性能下降等问题。
虽然企业和组织通常渴望利用云基础设施，但务必通过清晰的设计和行动计划来处理该过程，以实现最佳结果。云迁移策略应考虑许多不同的因素，包括总体迁移目标以及如何避免停机。
重要的是要仔细检查哪些工作负载最适合云，并避免选择在云中运行可能更适合本地部署的应用程序。这个因素会因公司的特定需求和业务目标、所选的云服务提供商和云分发模式（例如 SaaS、PaaS 或 IaaS）而异。
解决方案：决定采用云之后，需创建详细的路线图来概述迁移流程和必要的资源，这对于成功至关重要。需要考虑的事项包括要迁移的内容和迁移原因，以及谁负责迁移的每个部分。明确定义这些工作流程可以实现更顺畅的过渡。
路线图考虑了依赖性、延迟性和安全性等因素，以及自动化等技术的应用。企业必须决定是私有云、公有云还是混合环境最适合其云数据需求。
计算云迁移成本可能是迁移过程中最具挑战性的环节之一。组织往往会低估在数据迁移过程中产生的全部费用，例如，需要新的网络连接来处理增加的带宽需求，以及迁移后在云环境中运行工作负载的成本。
解决方案：规划云成本的最佳方法是利用云迁移规划工具，这些工具可以引导您完成云迁移过程的所有注意事项。为迁移设定预算，并确保将与迁移工作负载关联的当前成本以及在云端运行这些工作负载的费用考虑在内。
将组织的云战略与整体 IT 战略相匹配可能会带来挑战，特别是在当前 IT 基础设施很复杂的情况下。IT 复杂性可能会使制定和运行兼容的云迁移战略变得更加困难。
解决方案：为了避免创建复杂的全新云环境或混合环境以及随之而来的成本和挑战，您的组织需要仔细规划并确定切合实际的愿景。努力设计与现有内部 IT 基础设施兼容的云架构，来最大限度地减少不同系统之间的不一致性和互操作问题。
任何信息传输都存在安全风险，包括在将数据移入和移出云平台时。云托管数据和应用程序必须遵循与本地部署相同的安全协议。成功的云迁移会将这些安全措施作为其重构的一部分。
解决方案：为应对这一风险，请选择具有可靠安全功能和平台安全记录的云服务提供商。确保网络连接适合当前任务。例如，应始终选择安全的私有连接来处理敏感数据。此外，请确保云提供商拥有符合相关安全要求的工具、实践和政策。
云迁移并非十分困难。IBM® Instana 和 IBM® Turbonomic 平台提供云迁移解决方案和工具，可简化迁移过程，并帮助组织找到最高效、最经济有效的云路径。
借助 IBM Turbonomic，您可以从一开始就优化云消费，加快云迁移计划并实现云安全。
Turbonomic 分析应用程序工作负载的实时资源需求，无论它们基于云还是在本地运行。然后，该平台会提供潜在的应用程序迁移计划。这些计划详细说明了具体操作，并指出了哪些云配置将支持您的工作负载。无论您是采用“直接迁移”方法，还是在迁移过程中优化工作负载，这都适用。这种迁移评估策略可以避免昂贵的“直接迁移”方法，从而节约成本。
无论您的组织奉行的是云优先、混合云还是多云策略，Turbonomic 都能提供云迁移规划工具，以加快数字化转型，并帮助您充分享受优惠价格。
借助 IBM Instana，您可以建立迁移前的性能基线，了解基础设施需求，自动执行云配置和编排，查明迁移过程中问题的根本原因，并建立前瞻性的迁移后监测流程。IBM Instana Observability 有助于确保您在整个云迁移流程（计划、迁移和运行）中取得成功，从而实现顺畅、高效的应用程序和基础设施性能，而不会对您的用户造成干扰。
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