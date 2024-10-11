云计算的受欢迎程度持续增长，其可扩展性、功能性、成本效益和其他潜在优势帮助转变了传统业务模式并更新了旧版系统，为各种组织创造了机会。然而，云迁移是一项艰巨的任务，需要周密地规划和执行全面的战略，才能成功实现业务目标。云服务随时可用且形式和规模各异，因此，确定哪种服务最适合您的组织非常重要。

尽管迁移项目可以带来许多好处，但它也会给组织带来一些风险和一系列独特的挑战。组织对这些挑战的理解越深刻，准备越充分，就越能积极主动地应对这些挑战，迁移就越成功（压力也就越小！）。

在这篇博客中，我们回顾了云迁移的益处和组织面临的一些常见挑战，以帮助组织更好地为云迁移做好准备。