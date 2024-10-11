API 安全最佳实践

API 安全是指组织用于防止对 API 进行恶意攻击和滥用的一系列实践和产品。鉴于 API 生态系统的复杂性、IoT 平台的增长以及组织使用的庞大 API 数量（平均约 20,000 个（ibm.com 外部链接）），掌控 API 安全变得越来越具有挑战性，但同时也变得越来越必要。

API 位于组织的 IT 资源和第三方软件开发商之间，也位于 IT 资源和个人之间，在流程端点提供数据和信息。正是在这些端点，公司和用户数据容易受到各种类型的攻击和安全风险，包括：

基于身份验证的攻击： 黑客试图猜测或窃取用户密码或利用薄弱的身份验证流程来获取对应用程序接口服务器的访问权限。

黑客试图猜测或窃取用户密码或利用薄弱的身份验证流程来获取对应用程序接口服务器的访问权限。 中间人攻击： 恶意行为者通过在 API 之间拦截请求和/或响应，来窃取或修改数据（如登录凭证或支付信息）。

恶意行为者通过在 API 之间拦截请求和/或响应，来窃取或修改数据（如登录凭证或支付信息）。 代码注入/注入攻击： 黑客通过 API 请求，利用读取和翻译数据的 API 解释器中的弱点，传输有害脚本（插入虚假信息、删除或泄露数据或破坏应用程序功能）。

黑客通过 API 请求，利用读取和翻译数据的 API 解释器中的弱点，传输有害脚本（插入虚假信息、删除或泄露数据或破坏应用程序功能）。 拒绝服务 (DoS) 攻击： 这些攻击会发送大量 API 请求来导致服务器崩溃或减慢速度。DoS 攻击往往是由多位攻击者同时发起的，这就是所谓的分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。

这些攻击会发送大量 API 请求来导致服务器崩溃或减慢速度。DoS 攻击往往是由多位攻击者同时发起的，这就是所谓的分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击。 破坏对象级授权 (BOLA) 攻击：当网络罪犯操纵 API 端点处的对象标识符来获得对用户数据的未经授权的访问时，就会发生此类攻击。当 API 端点允许用户访问他们通常不应访问的记录时，就会出现此问题。BOLA 攻击尤其常见，因为实施适当的对象级授权检查可能既困难又耗时。

在当今动态的 IT 环境中，这些攻击和其他类型的网络攻击几乎是不可避免的。随着网络犯罪分子激增并获得更复杂的黑客技术，实施 API 安全协议对企业数据安全只会变得更加重要。