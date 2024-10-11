API 安全最佳实践

企业业务正在持续向数字化和基于云的 IT 基础设施迈进。与更传统的本地部署系统相比，数字系统具有前所未有的灵活性、可扩展性和速度。
然而，数字基础设施高度依赖于应用程序编程接口（或 API），来促进软件应用程序之间以及应用程序与最终用户之间的数据传输。作为大多数 Web 和移动应用程序的后端框架，API 面向互联网，因此易受攻击。由于许多 API 存储和传输敏感数据，因此需要强大的安全协议和周密的监测措施，以防信息落入不法分子之手。
API 安全是指组织用于防止对 API 进行恶意攻击和滥用的一系列实践和产品。鉴于 API 生态系统的复杂性、IoT 平台的增长以及组织使用的庞大 API 数量（平均约 20,000 个（ibm.com 外部链接）），掌控 API 安全变得越来越具有挑战性，但同时也变得越来越必要。
API 位于组织的 IT 资源和第三方软件开发商之间，也位于 IT 资源和个人之间，在流程端点提供数据和信息。正是在这些端点，公司和用户数据容易受到各种类型的攻击和安全风险，包括：
在当今动态的 IT 环境中，这些攻击和其他类型的网络攻击几乎是不可避免的。随着网络犯罪分子激增并获得更复杂的黑客技术，实施 API 安全协议对企业数据安全只会变得更加重要。
应用程序接口使企业能够简化跨系统集成和数据共享，但随之而来的网络攻击也增加了。事实上，大多数移动和网络应用程序黑客攻击应用程序接口，以获取公司或用户数据。遭到黑客攻击或破坏的应用程序接口可能会导致灾难性的数据泄露和服务中断，从而使敏感的个人、财务和医疗数据面临风险。
幸运的是，API 安全领域的进步使得防止或减轻恶意行为者网络攻击的影响成为可能。以下是组织可用来保护计算资源和用户数据的 11 种常见的 API 安全实践和计划：
在现有的 API 安全措施中，AI 已成为一种新的、可能非常强大的用于加强 API 的工具。例如，公司可以利用 AI 在 API 生态系统中进行异常检测。一旦团队建立了正常 API 行为的基准，就可以使用 AI 来识别系统偏差（例如异常访问模式或高频请求）、标记潜在威胁并立即对攻击做出响应。
AI 技术还可以实现自动威胁建模。利用历史 API 数据，AI 可以构建威胁模型来预测漏洞和威胁，避免恶意行为者利用它们。如果组织正在处理大量基于身份验证的攻击，则可以使用 AI 来安装先进的用户身份验证方法（例如生物识别），从而使攻击者更难获得未经授权的访问权限。
此外，人工智能驱动的工具可以自动执行 API 安全测试协议，并且可以比手动测试更高效、更有效地识别安全漏洞和风险。随着 API 生态系统的发展，基于 AI 的安全协议也在不断发展。AI 使企业能够同时监测和保护许多 API，从而使 API 安全像 API 本身一样具有可扩展性。
API 安全的重要性怎么强调都不为过。随着我们进一步进入数字化转型时代，对 API 的依赖只会继续增长，安全威胁和恶意行为者也会随之演变。但是，借助 IBM® API Connect 等 API 管理工具，组织可以确保其 API 在整个生命周期内都得到管理、保护且合规。
确保 API 安全绝不会是一项一次性任务；相反，企业应该将其视为一个连续和动态的过程，需要对新技术和解决方案保持警惕、灵活和开放的态度。通过将传统的 API 安全实践与基于 AI 的较新方法（例如 Noname Advanced API Security for IBM）相结合，公司可以确保 IT 资源尽可能保持安全，同时保护消费者和企业。
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