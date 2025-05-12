数十年来，采购职能始终以降本增效为核心目标。虽然传统的自动化和采购技术改进了流程，却未根本改变价值创造方式。

如今，首席采购官 (CPO) 与采购领导者面临超越成本节约的多方面压力。他们必须应对供应链中断、规避风险、确保合规，并支撑更广泛的战略目标。随着生成式 AI 的崛起，采购职能正经历从事务性自动化向战略智能与价值挖掘的深刻转型。