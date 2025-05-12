人工智能

未来采购：从成本节省到 AI 驱动的价值创造

在 Think Event 上，一位客户使用先进的触摸屏科技进行交互

作者

Li Yan

Global Procurement Offering Leader and Associate Partner

数十年来，采购职能始终以降本增效为核心目标。虽然传统的自动化和采购技术改进了流程，却未根本改变价值创造方式。

如今，首席采购官 (CPO) 与采购领导者面临超越成本节约的多方面压力。他们必须应对供应链中断、规避风险、确保合规，并支撑更广泛的战略目标。随着生成式 AI 的崛起，采购职能正经历从事务性自动化向战略智能与价值挖掘的深刻转型。

AI 辅助采购可衡量的战略影响

根据 IBM 商业价值研究院《智能采购助力更智能》报告，在采购中应用 AI 的公司在以下方面获得显著收益：

  • 借助 AI 驱动的品类智能和预测性分析，6 个月内采购成本降低 40% 至 70%
  • 通过实现手动流程的自动化和数据驱动的决策，供应商引入速度提高 10 倍，定价分析时间从两天缩短到 10 分钟
  • 通过 AI 驱动的供应商协议分析，避免了超过 7,000 万美元的重复付款和错误付款，同时提高了合同合规性并降低了风险
  • 通过 AI 驱动洞察强化供应商关系管理，提升谈判能力与绩效追踪
  • 利用 AI 识别绿色、更可持续采购机会，深化可持续发展实践

这些成果清晰表明：AI 不仅在增强采购效能，更在重新定义采购价值。

演示

利用 watsonx Orchestrate 将采购流程提升到新的水平

利用 IBM 行业领先的 watsonx Orchestrate 助手技术中的自动化和生成式 AI 功能，实现采购流程转型，使采购专业人员能够充分释放潜力并提高生产力。
观看演示

通过 AI 辅助采购创造主动出击的机会

历史上，采购技术聚焦于采购订单处理、发票匹配及合同管理等事务自动化。虽然这些改进提升了运营效率，却未能显著提升采购的战略影响力。

生成式 AI 正在改变这一现状，让采购团队能够：

  • 预测市场波动和供应链风险，实现前瞻性调整
  • 利用类别智能，基于实时数据制定更智能的采购决策
  • 通过 AI 驱动谈判与绩效分析优化供应商合作
  • 通过分析供应商行为并帮助确保遵守相关法规，改进可持续发展和合规工作

这些能力标志着采购迎来了转折点，从后台职能转变为具有弹性、创新能力和长期价值创造能力的战略杠杆。

重新思考采购在企业中的目的

随着期望提高、预算紧缩以及业务需求日益复杂，采购团队面临越来越大的压力。为了跟上时代步伐，采购必须从流程驱动的传统角色转变为推动业务价值的战略合作伙伴。真正的挑战不仅仅在于过时的工具，还在于思维方式的转变。

走在前列的组织正在重新构想采购的角色，而不是单纯将以往的工作方式自动化，这样才能主动出击，积极发挥影响力并塑造业务成果。这意味着：

 • 通过预测性洞察分析来预测变化，而不是一味被动做出反应
 • 通过更智能的采购方式、可持续发展和供应商创新，在新的领域寻求价值
 • 让智能技术贯穿于每个步骤，使采购与不断变化的企业优先事项保持一致

下一个前沿：适应性与智能采购

采购下一阶段的发展在于自适应智能，即能够不断学习和进化的 AI 系统。面向未来的采购团队将会充分利用 AI，不仅实现流程自动化，还能生成战略洞察分析，将采购转化为竞争优势。62% 的高管 预计生成式 AI 将会加快发现的步伐，带来新的产品和服务创新来源。

拥抱 AI 采购智能的企业将能：

  • 利用 AI 驱动的推荐，重新定义品类管理
  • 借助智能合同与风险管理强化供应商协同
  • 根据实时市场数据动态调整采购策略，提升业务敏捷性

现在是时候采取行动了

AI 驱动的采购不再是未来概念，而是正在发生的事实。AI 让组织能够从头开始重新考虑其采购战略。在瞬息万变的市场中，未能拥抱这种转变的公司可能会落后。

根据 IBV 最近发布的报告《面向 CEO 的采购指南》，立即采取行动的企业不仅可以节约成本，还能将采购作为整个企业促进增长和增强弹性的关键因素。

您准备好将采购转化为竞争优势了吗？报名参加我们的网络研讨会，了解如何利用生成式 AI 来推动更明智的决策、提高效率并产生可衡量的业务影响。
