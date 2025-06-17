旨在提供选择自由
IBM 的混合基础设施提供可扩展且具有弹性的混合基础设施解决方案，确保为运行任务关键型工作负载和利用 IBM 的混合基础设施平台提供最佳的安全性、性能和可靠性。
在当今 AI 驱动的数字环境中，企业需要具有足够动态性和适应性的基础设施。这需要一种变革性方法来弥合本地旧版系统和云技术之间的差距。
IBM 混合基础设施解决了这一问题，它允许企业将资源分配到最重要的地方（从云到本地），并利用两者的优势。通过设计满足业务需求的基础设施，公司可以自由选择工作负载的运行位置和方式，从而优化性能、安全性和成本效益。
向混合基础设施和“即服务”交付的转变仍在继续，并因 AI 而加速
云基础设施即服务 (IaaS) 解决方案，用于运行 AIX、IBM i 和 Linux 工作负载。部署在 IBM Cloud 或客户的数据中心内。
一款完全集成的一站式平台，用于运行和维护所有本地部署的 Red Hat OpenShift 应用程序。
扩展 IBM Cloud 控制平面，以便在数据中心和其他超大规模企业环境中提供托管的 Red Hat OpenShift。
针对块文件和对象的软件定义云存储解决方案，以云存储体验的形式在本地交付
我们的 IBM 混合基础设施战略旨在通过以结果为中心的方法为客户带来巨大的价值。我们擅长提供为关键业务应用程序量身定制的工作负载解决方案，包括但不限于：
这种灵活的平台方法可以满足当前的需求并预测未来的需求，并允许随着我们的路线图的发展而添加新的工作负载解决方案。我们战略的关键属性包括增强的工作负载自动化、平台服务、融入 AI 的支持以及跨所有产品的统一体验。