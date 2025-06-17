IBM 的混合基础设施提供可扩展且具有弹性的混合基础设施解决方案，确保为运行任务关键型工作负载和利用 IBM 的混合基础设施平台提供最佳的安全性、性能和可靠性。

在当今 AI 驱动的数字环境中，企业需要具有足够动态性和适应性的基础设施。这需要一种变革性方法来弥合本地旧版系统和云技术之间的差距。

IBM 混合基础设施解决了这一问题，它允许企业将资源分配到最重要的地方（从云到本地），并利用两者的优势。通过设计满足业务需求的基础设施，公司可以自由选择工作负载的运行位置和方式，从而优化性能、安全性和成本效益。