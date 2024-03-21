2023年4月 电信运营不仅仅是连接：利用物联网支付和数据交换平台释放跨行业价值 在电信运营商的 CTO 看来，物联网在助力其组织转型为科技公司方面极具潜力和吸引力。电信运营商可以超越连通性，助力千行百业释放物联网数据的价值。

2021年3月 打造酒店业的未来：区块链为当下和后疫情时代提供信任 区块链技术可以在整个生态系统中安全地共享数据，并提供一致的个性化体验，让员工和客户获得安全感。

2021年1月 借助区块链，让老化电网重现活力：建立新型模式，提高能源灵活性 区块链可用于管理未来电网上产生和使用的能源，使它们拥有自我主权身份；此外，还有助于保护国家安全。

2020年6月 借区块链之力促进全球贸易：如何从值得信任、互联互通的市场中释放价值 本报告主要介绍以下方面相关的洞察和行动：当前与价值创造相关的区块链格局和期望；为何区块链中的可信市场能够促进数据驱动的全球经济；如何建立和监管互联的全球网络。

2020年6月 电信无接触式支付，轻松跨越国境：运营商拨入区块链，推动全球更清洁的支付 无论移动支付市场规模如何，电信服务提供商始终能够分得“一块大蛋糕”。电信行业需要做好准备，充分利用此次跨境移动支付的商机。

2020年2月 2020 年塑造区块链的五大趋势 区块链网络不断增长并开始创建有形的业务价值。区块链将会怎样颠覆我们所生活的世界？IBM 商业价值研究院提出了2020 年塑造区块链的五大趋势。

2019年11月 区块链：造福人类的伟大技术 卓越的技术不仅仅是创意新颖那么简单，它体现了造福人类的非凡决心。但是，从业者需要遵循建立信任和创造价值的区块链五大核心原则。

2019年4月 可编程货币演进之路 可编程货币是以数字形式表示的真实货币，也称为代币。这种数字货币通过相应的电子账本进行跟踪，从而实现可公开安全地共享的交易记录。

2018年2月 可编程货币：中央银行未来仍将占据主导地位吗？ 随着加密货币数字总账技术“比特币”的诞生，区块链喧嚣一时。对于整个世界而言，这种可编程货币是一把双刃剑。

2017年11月 面向出行服务的区块链：借助安全的数据，实现个性化出行 汽车共享、拼车和打车服务已屡见不鲜，如今，这些服务开始重塑传统的汽车所有权本身。

区块链 本书精选了 IBM 商业价值研究院近年来在区块链领域的研究成果，生动展现区块链技术在政府、银行、金融、电子、医疗等不同领域的应用场景，愿能助你一臂之力，制定认知时代的企业发展新方略。

积极进取，敢为人先：汽车行业先行者如何率先尝试区块链技术 区块链不仅有助于提高交易的安全性和可追溯性，还能保证信息访问和透明度，从而增强企业、消费者乃至车辆间的信任与协作。

建立区块链优势 区块链的势强劲，企业必须以严谨的态度实施区块链战略。新的监管模式能够助您先人一步，快速拓展区块链网络。

在媒体行业提高权责清晰度 媒体和娱乐行业借助区块链技术 降低成本，减少版权侵权和纠纷情况，减少广告欺诈和中间媒介。

团队医疗：生命科学行业如何通过区块链取胜 区块链对生命科学行业转型大有裨益，包括实现个性化的患者互动，减少假冒药品以及提高研发效率。

加速交付：运输业借力区块链实现飞速发展 由于存在多种运输方式、 众多的中介机构、不同的法规和复杂的实践，区块链技术在交通运输业中发展迅速。

区块链重塑消费者体验 区块链在产品安全性、供应链优化、财务绩效、运营流程、促销策略管理及客户互动这六个方面发挥了积极作用。

利用区块链重塑电信行业 区块链技术的运用不仅可帮助 CSP 改善当前运营环境，而且能够开拓基于区块链技术的新服务。

区块链的先行者 区块链技术具有巨大潜力。企业开始从早期区块链业务网络中汲取经验，推动区块链技术的进一步发展。

采用区块链技术搭建桥梁，弥合鸿沟

携手共进：区块链积极探索者采用三种方式绘制新蓝图

释放区块链的威力

建立信任：区块链上的数字身份

中央银行与数字化总账技术监管

区块链对电子行业的意义：洞悉供应链，降低复杂性

建立政府公信力：探索区块链的潜在价值

医疗保健业集结于区块链：以患者为中心

交易信任：打造更强大的供应链

全速前进 - 中国观点：随着区块链，重新思考企业、生态系统和经济模式

做区块链银行的领头羊：开拓者制定游戏规则