在电信运营商的 CTO 看来，物联网在助力其组织转型为科技公司方面极具潜力和吸引力。电信运营商可以超越连通性，助力千行百业释放物联网数据的价值。
区块链技术可以在整个生态系统中安全地共享数据，并提供一致的个性化体验，让员工和客户获得安全感。
区块链可用于管理未来电网上产生和使用的能源，使它们拥有自我主权身份；此外，还有助于保护国家安全。
本报告主要介绍以下方面相关的洞察和行动：当前与价值创造相关的区块链格局和期望；为何区块链中的可信市场能够促进数据驱动的全球经济；如何建立和监管互联的全球网络。
无论移动支付市场规模如何，电信服务提供商始终能够分得“一块大蛋糕”。电信行业需要做好准备，充分利用此次跨境移动支付的商机。
区块链网络不断增长并开始创建有形的业务价值。区块链将会怎样颠覆我们所生活的世界？IBM 商业价值研究院提出了2020 年塑造区块链的五大趋势。
卓越的技术不仅仅是创意新颖那么简单，它体现了造福人类的非凡决心。但是，从业者需要遵循建立信任和创造价值的区块链五大核心原则。
可编程货币是以数字形式表示的真实货币，也称为代币。这种数字货币通过相应的电子账本进行跟踪，从而实现可公开安全地共享的交易记录。
随着加密货币数字总账技术“比特币”的诞生，区块链喧嚣一时。对于整个世界而言，这种可编程货币是一把双刃剑。
汽车共享、拼车和打车服务已屡见不鲜，如今，这些服务开始重塑传统的汽车所有权本身。
本书精选了 IBM 商业价值研究院近年来在区块链领域的研究成果，生动展现区块链技术在政府、银行、金融、电子、医疗等不同领域的应用场景，愿能助你一臂之力，制定认知时代的企业发展新方略。
区块链不仅有助于提高交易的安全性和可追溯性，还能保证信息访问和透明度，从而增强企业、消费者乃至车辆间的信任与协作。
区块链的势强劲，企业必须以严谨的态度实施区块链战略。新的监管模式能够助您先人一步，快速拓展区块链网络。
媒体和娱乐行业借助区块链技术 降低成本，减少版权侵权和纠纷情况，减少广告欺诈和中间媒介。
区块链对生命科学行业转型大有裨益，包括实现个性化的患者互动，减少假冒药品以及提高研发效率。
由于存在多种运输方式、 众多的中介机构、不同的法规和复杂的实践，区块链技术在交通运输业中发展迅速。
区块链在产品安全性、供应链优化、财务绩效、运营流程、促销策略管理及客户互动这六个方面发挥了积极作用。
区块链技术的运用不仅可帮助 CSP 改善当前运营环境，而且能够开拓基于区块链技术的新服务。
区块链技术具有巨大潜力。企业开始从早期区块链业务网络中汲取经验，推动区块链技术的进一步发展。