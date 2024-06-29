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人工智能正在重新定义企业、行业和经济。人工智能的优势在于它所解释的数据，以及能够切合业务需求进行数据分析的人员。
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人工智能跨行业报告 开创 AI 的未来：女性可以引领变革

人工智能正在营销和客户服务等传统上由女性主导的领域迅速崛起。这一趋势为女性引领人工智能的未来、塑造 AI 发展和应用提供了绝佳机会。

 把握 AI 和自动化的机遇：时不我待

现在正是探索生成式 AI 和自动化可为组织释放哪些潜力的绝佳时机。

 数据故事：混合云 + AI 的强大功能

生成式 AI、可持续发展和劳动力技能提升等举措是组织建立战略优势时的首要考虑因素。对于企业级开发和部署，混合云是首选的转型引擎。

 基于 AI 和自动化的增强型工作新时代：通过人机偕行提高绩效 — 中国洞察

企业高管们正在竭力应对 AI 对企业的影响。AI 的快速发展有望颠覆传统业务模式，并改变员工的日常工作方式。

AI 的强大功能：安全性

作为网络安全领域中的一项宝贵资源，时间的重要性已远超以往。在当前预算紧张、人才难寻的时代，我们如何阻止网络攻击者的全天候威胁？

 AI 的强大功能：可持续发展

可持续发展的组织可以降低成本、提升品牌价值并吸引投资。如今，组织比以往更加需要利用数据来识别可持续发展机会，并评估这些目标的进展情况。

 AI 的强大功能：主动 IT 和网络

企业需要建立规则来跟踪和实现其目标。随着业务状况不断变化，我们可以动态更改业务规则而无需 IT 手动干预，这一点至关重要。

 利用 AI 创造投资回报：AI 制胜的六项关键能力

成熟的能力让 AI 项目脱颖而出，实现尽可能高的投资回报率。拥有六项成熟能力的领先企业表示 AI 项目的平均投资回报率为13%。

 AI 和自动化的强大功能：通过智能工作流提高绩效

我们在调研中询问了企业高管在未来两到三年内的优先要务。高管们注重利用数据主导的洞察、智能自动化和创新来提升竞争优势。

 AI 和自动化的强大功能：提高员工团队生产力和敏捷性

除了应对日常挑战、反应过度危机和意外难题之外，富有前瞻性思维的高管还会利用数据驱动的创新来持续改善绩效。

 AI 和自动化的强大功能：打造主动式 IT 平台和应用

开始自动化旅程后，下一项最重要的举措就是决定哪些业务流程需要自动化。 AI 驱动的智能工作流和 IT 自动化可以确定对业务绩效贡献最大的流程。

 如何运用 AI 创造业务价值：12个真实成功案例

本报告揭穿了 AI 领域的五个神话，通过数据和真实案例揭示了当前企业运用 AI 的真实现状，让企业领导者及其团队能够学习和借鉴其他优秀企业的实践经验。

 人工智能和自动化助力网络安全：领导者如何统筹技术和人才以取得成功

通过减轻日常任务负担，人工智能和自动化帮助网络安全团队将其稀缺专业知识应用于最迫切需要的环节。

 AI 伦理道德方略：助力企业建立值得信赖的人工智能文化

组织可以通过战略方法来解决人工智能伦理道德问题，从而使自己区别于其他组织。超过一半的组织已采取措施将人工智能伦理道德纳入其现有的商业道德方法中，其中许多组织正在创建针对人工智能的伦理道德机制。

 重新思考 AI 方法：如何在业务战略中实施人工智能

成功的 AI 部署源于明确的业务挑战，并产生切实的业务结果。实施那些与业务目标紧密一致的 AI 项目，而搁置或延迟不符合业务目标的 AI 项目，组织便可从 AI 中获取更多价值。

 应对 AI 数据困境：恰当的数据集成方法、治理和工具

AI 需要可靠的数据才能实现期望的业务成果。恰当的数据集成方法、治理和工具会带来迥然不同的结果。

 虚拟客服技术的价值：使用人工智能技术，改善客户服务质量，提升经济效益— 中国洞察

虚拟客服技术几乎对每一项指标都有积极影响，包括客户满意度、员工满意度以及企业收益。96% 的受访企业已经超越、达到或有望达到预期的投资回报率。

人工智能的业务价值：疫情期间的巅峰表现

超过 85% 的先进采用者借助人工智能降低了运营成本。人工智能为先进采用者贡献了 10%-12% 的收入增长。

 借助 AI 驱动的工作流程建立供应链弹性：领先企业分享创新故事

智能化工作流程是智慧供应链的核心 。供应链通过开展“以客户为中心”的深刻转型，并实现个性化的客户体验，建立差异化竞争优势。

 借助 AI 主导的营销战略，将数据输入转化为影响力

借助 AI、个性化工具和动态广告，帮助营销人员准确、反复、实时地打造个性化体验，与客户建立基于信任的真实关系。

 扩展 AI 的公认概念：从试验变为工程原则

由于疫情冲击造成业务中断，AI 的采用呈持续加速之势。企业必须全面采用 AI 以解决不断增加的问题 ，将 AI 深度整合至不断发展的业务运营模式和工作流程之中。

 自动化与未来工作趋势：在整个企业打造智能化工作流

随着自动化、AI 及其他技术日益普及，人机互动的方式也随之改变。近 80%的企业表示，将在三年内由智能机器做出复杂决策或任务关键型决策。

 AI 不仅要合规，还要合乎道德：从原则到实践

董事会成员认为自己还没有为应对 AI 道德问题做好准备。要想解决道德问题，必须建立合作关系和联盟，大家携手加以解决。

 认知计算与人工智能

本书以人工智能为背景，全面细致地介绍了认知计算的概念，进而结合九个行业的实践成果，深入探究了认知计算的实际应用，对各行业的思想者、经营者和技术领导者都非常有启发性。

 成就数字赢家的六大关键战略：AI 驱动型运营模式的威力

最繁荣的数字公司积极利用 AI，率先尝试用数字技术探索前沿领域，成为数字赢家。

 认知采购：把握人工智能机遇

90%的采购主管积极打造新型业务模式，从而提高运营效率、推动创新，并最终实现收入增长。

 人工智能：杀手级数据应用

人工智能是一系列技术和构成要素。人工智能计划应与要实现的具体业务价值紧密联系在一起，帮助企业实现目标。

 人工智能之客户体验实效

越来越多的企业积极采用人工智能改善客户体验 。人工智能在客户互动方面为企业带来广泛的变革。

 人工智能助力提升客户体验

人工智能为客户体验战略、设计和开发提供了一种全新方法。50% 的受访企业已经开始采取行动部署人工智能。

 向企业级人工智能转变

随着越来越多的企业开始采用与人工智能相关的技术，人工智能逐步远离炒作，开始实际发挥作用。

 认知中国：描绘中国人工智能发展蓝图

中国的人工智能 (AI) 和认知计算技术发展迅猛，很快将成为这一领域的全球领导者。我们对中国地区来自 18个行业的 485名高管进行了访谈，汲取总结了他们的独到见解，描绘了实用发展蓝图，推动实现人工智能引领的认知未来。

 认知催化剂：运用人工智能重塑企业与体验

人工智能和认知计算可以带来哪些助益？行业领先者正积极重塑企业，不停寻找新的机遇。

 流程自动化演进之路，迈向智能互动

随着人工智能的发展，自动化技术迈上了新台阶。智能自动化借助技术进步，改变了企业的运营模式。

 人机交融：智能自动化如何改变业务运营模式

智能自动化通过使用机器理解周围环境、与人类及其他机器互动、学习获得的经验，支持未来决策。

 成为颠覆者：人工智能时代的企业自动化转型
人工智能行业报告 无处不在的人工智能彻底变革零售业：消费者不会等待 — 中国洞察

购物者不再满足于“千篇一律”的体验。AI 为消费者提供所需的场景信息来更快地做出更明智的决策，从而简化购物流程。

 AI 对财务职能的量化影响：改善流程质量、降本增效

AI 在财务领域有巨大的潜力尚待发掘。组织在财务计划与分析、记录到报告、订单到现金、采购到付款领域均可运行或优化 AI，从而推动改善运营效益。

 下一代零售门店：借助 AI 和云计算，加速混合购物之旅

为了应对不断变化的消费者行为，确保门店与时俱进，许多零售商正在对自己的实体店加速实施数字化转型。谈到混合购物体验，所有年龄段的消费者都希望通过与实体店员工和数字店员的互动，获得个性化、无摩擦的服务。

 智能分析，大行其道：金融企业认知商业智能转型之路

认知商业智能可以为金融企业化解海量数据分析挑战，创造新一代的分析体验：交互更简单、使用更灵活、分析更流畅、推荐更懂你。

 人工智能助力优化化工价值链

将近 60% 的受访者证明，AI 对于企业的成功至关重要。 AI 可以帮助他们降低运营成本，实现有机增长。

 人工智能为石油和天然气价值链注入活力

将近 60% 的受访者证明，人工智能 (AI) 对于企业的成功至关重要。AI 可以帮助石油和天然气行业实现最重要的业务目标。

 CSP 与智能后台优势：通过人工智能和自动化获得竞争优势

CSP 后台可将业务与洞察和智能工作流程融合起来，改善几乎所有用户的体验和效率，包括客户、员工与合作伙伴。

 改善保险客户体验：借助数据和 AI 赢得客户的心

随着客户期望值不断变化，以及保险业从销售产品模式转变为购买产品模式，保险公司将不得不为客户提供远胜从前的体验。使用 AI 工具，能够显著提高客户满意度和忠诚度，同时节省成本。

 AI 赋能汽车工人：借助数字科技，提高技能与生产力

汽车制造业应借助 AI 和数字技术为工人赋能，而不是取代他们。合理利用 AI 可以带来更出色的体验，帮助工人在工厂环境中更快乐、更高效、更安全地工作。

 洞察先机，防患未然：基于人工智能的电话反欺诈行动指南

企业利用数据驱动，技管结合，不断提升及时预警电信诈骗行为的能力。防患于未然，将变化多端的欺诈套路扼杀在摇篮之中。

 智慧制造：AI 技术，智能洞察

将自动化、AI、IoT、边缘计算、云、5G、增材制造和数字孪生等多种强大技术融入工业 4.0 运营，打造智慧工厂。

 电子行业应对新数据经济的三大战略：开发利用业务平台、技术堆栈和快速创新的力量

电子产品企业必须获得更多数据、洞察，更加接近互动和内容流，才能拥有良好的客户关系。开发利用业务平台、技术堆栈和快速创新的能量，是电子行业企业应该关注的重点所在。

 借助基于 AI 的流程强化并购战略：电子企业应当秉持的十大原则

我们的研究揭示了将分析和自动化技术融入并购流程的十项原则。这些原则有助于发现并缓解潜在风险，确保任何一项交易的企业资产组合增值。

 基于价值的健康服务崭露头角

“基于价值的健康服务”在利益相关方之间共享信息和技术解决方案，为个人一生的健康保驾护航。

 AI 动态定价确保保险公司与市场现实同步

客户更换保险产品和运营商的成本不断降低，客户忠诚度也随之下降。保险公司如何应对这一挑战？

 向企业级 AI 转变：石油化工行业领导者如何采用人工智能

越来越多的石油化工企业希望采用 AI 相关技术来增加收入和提高客户满意度。

 消费品和零售供应链的智能自动化：实现端到端规划与执行的整体方略

<p>消费品和零售供应链尚未实现端到端的能力。 借助智能自动化，供应链可以实现更为“整 体化”的运营。</p>

 破解客户相关性谜题：人工智能生成的洞察如何帮助保险公司提供客户真正想要的服务

保险公司借助人工智能创新技术方案，服务客户，抢占不断变化的保险市场。

 零售和消费品行业即将迎来人工智能革命

未来三年，零售和消费品企业采用人工智能驱动的智能自动化的比例预计将超过 80%。

 人工智能和自动化技术为电信行业带来巨大红利

机器人技术与认知流程自动化结合使用，有助于减少电信企业处理流程中的过高成本。

 建筑智能化：将人工智能融入生态系统
数据与分析 人工智能影响波及工业品行业

工业品企业开始利用人工智能技术来解决运营和市场问题，以实现工业 4.0 的愿景。

 首席数字官不过是昙花一现？CDO 如何加快数字化成熟步伐，推动实现经济效益

在组织架构中设置 CDO 职位，有助于提高企业的数字化成熟度，有助于提升企业的财务绩效。

 多云世界数据蓝图

管理多个云环境中的应用和数据的战略和架构， 对于当今在多云环境中运营的企业而言至关重要。

 首席数据官指南

首席数据官正在迅速成为全球企业最高管理层中的重要成员。反映了它在企业中的影响力，也是转型的必然要求。

 掌握数字世界的变革艺术

在数字化变革的推动下，组织需要综合运用业务专业知识、神经系统科学和技术进步，实现创新，适应变化。

 分析迎来认知时代的黎明

认知能力将分析提升到了全新的水平，从根本上改变了系统的构建方式及与人类的互动方式。为迎接认知时代的到来，企业必须树立正确的数据理念，建立强大的数据生态系统，培养新技能并提高现有技能。

 创新型分析：全球最成功的企业如何利用分析实现创新

随着企业通过分析而获得业务洞察，从而克服挑战并寻求新的机遇，其强大能力已经渗透到各行各业。领导者有效的分析和创新，为希望加入这个创新型分析精英俱乐部的其他企业提供了至关重要的经验。

 分析创造梦想收益：构建分析能力，收获业务洞察

分析而来的洞察力可以帮助企业更快做出更加明智的业务决策。分析的价值不再仅仅体现于获取的数据量与数据多样性 — 真实性(可信性)和速度(采取行动的速度)已然成为至关重要的价值驱动力。

 分析：颠覆性变革的优势

在 1,226 名接受调查的受访者中，95%的受访者表示：大数据和分析能力现在是企业与竞争对手持平或超越竞争对手不可或缺的要素。