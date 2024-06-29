2024年3月 开创 AI 的未来：女性可以引领变革 人工智能正在营销和客户服务等传统上由女性主导的领域迅速崛起。这一趋势为女性引领人工智能的未来、塑造 AI 发展和应用提供了绝佳机会。

2023年12月 把握 AI 和自动化的机遇：时不我待 现在正是探索生成式 AI 和自动化可为组织释放哪些潜力的绝佳时机。

2023年12月 数据故事：混合云 + AI 的强大功能 生成式 AI、可持续发展和劳动力技能提升等举措是组织建立战略优势时的首要考虑因素。对于企业级开发和部署，混合云是首选的转型引擎。

2023年10月 基于 AI 和自动化的增强型工作新时代：通过人机偕行提高绩效 — 中国洞察 企业高管们正在竭力应对 AI 对企业的影响。AI 的快速发展有望颠覆传统业务模式，并改变员工的日常工作方式。

2023年9月 AI 的强大功能：安全性 作为网络安全领域中的一项宝贵资源，时间的重要性已远超以往。在当前预算紧张、人才难寻的时代，我们如何阻止网络攻击者的全天候威胁？

2023年9月 AI 的强大功能：可持续发展 可持续发展的组织可以降低成本、提升品牌价值并吸引投资。如今，组织比以往更加需要利用数据来识别可持续发展机会，并评估这些目标的进展情况。

2023年9月 AI 的强大功能：主动 IT 和网络 企业需要建立规则来跟踪和实现其目标。随着业务状况不断变化，我们可以动态更改业务规则而无需 IT 手动干预，这一点至关重要。

2023年8月 利用 AI 创造投资回报：AI 制胜的六项关键能力 成熟的能力让 AI 项目脱颖而出，实现尽可能高的投资回报率。拥有六项成熟能力的领先企业表示 AI 项目的平均投资回报率为13%。

2023年8月 AI 和自动化的强大功能：通过智能工作流提高绩效 我们在调研中询问了企业高管在未来两到三年内的优先要务。高管们注重利用数据主导的洞察、智能自动化和创新来提升竞争优势。

2023年8月 AI 和自动化的强大功能：提高员工团队生产力和敏捷性 除了应对日常挑战、反应过度危机和意外难题之外，富有前瞻性思维的高管还会利用数据驱动的创新来持续改善绩效。

2023年8月 AI 和自动化的强大功能：打造主动式 IT 平台和应用 开始自动化旅程后，下一项最重要的举措就是决定哪些业务流程需要自动化。 AI 驱动的智能工作流和 IT 自动化可以确定对业务绩效贡献最大的流程。

2022年10月 如何运用 AI 创造业务价值：12个真实成功案例 本报告揭穿了 AI 领域的五个神话，通过数据和真实案例揭示了当前企业运用 AI 的真实现状，让企业领导者及其团队能够学习和借鉴其他优秀企业的实践经验。

2022年8月 人工智能和自动化助力网络安全：领导者如何统筹技术和人才以取得成功 通过减轻日常任务负担，人工智能和自动化帮助网络安全团队将其稀缺专业知识应用于最迫切需要的环节。

2022年6月 AI 伦理道德方略：助力企业建立值得信赖的人工智能文化 组织可以通过战略方法来解决人工智能伦理道德问题，从而使自己区别于其他组织。超过一半的组织已采取措施将人工智能伦理道德纳入其现有的商业道德方法中，其中许多组织正在创建针对人工智能的伦理道德机制。

2021年11月 重新思考 AI 方法：如何在业务战略中实施人工智能 成功的 AI 部署源于明确的业务挑战，并产生切实的业务结果。实施那些与业务目标紧密一致的 AI 项目，而搁置或延迟不符合业务目标的 AI 项目，组织便可从 AI 中获取更多价值。

2021年8月 应对 AI 数据困境：恰当的数据集成方法、治理和工具 AI 需要可靠的数据才能实现期望的业务成果。恰当的数据集成方法、治理和工具会带来迥然不同的结果。

2021年3月 虚拟客服技术的价值：使用人工智能技术，改善客户服务质量，提升经济效益— 中国洞察 虚拟客服技术几乎对每一项指标都有积极影响，包括客户满意度、员工满意度以及企业收益。96% 的受访企业已经超越、达到或有望达到预期的投资回报率。

2020年12月 人工智能的业务价值：疫情期间的巅峰表现 超过 85% 的先进采用者借助人工智能降低了运营成本。人工智能为先进采用者贡献了 10%-12% 的收入增长。

2020年12月 借助 AI 驱动的工作流程建立供应链弹性：领先企业分享创新故事 智能化工作流程是智慧供应链的核心 。供应链通过开展“以客户为中心”的深刻转型，并实现个性化的客户体验，建立差异化竞争优势。

2020年12月 借助 AI 主导的营销战略，将数据输入转化为影响力 借助 AI、个性化工具和动态广告，帮助营销人员准确、反复、实时地打造个性化体验，与客户建立基于信任的真实关系。

2020年10月 扩展 AI 的公认概念：从试验变为工程原则 由于疫情冲击造成业务中断，AI 的采用呈持续加速之势。企业必须全面采用 AI 以解决不断增加的问题 ，将 AI 深度整合至不断发展的业务运营模式和工作流程之中。

2020年8月 自动化与未来工作趋势：在整个企业打造智能化工作流 随着自动化、AI 及其他技术日益普及，人机互动的方式也随之改变。近 80%的企业表示，将在三年内由智能机器做出复杂决策或任务关键型决策。

2020年5月 AI 不仅要合规，还要合乎道德：从原则到实践 董事会成员认为自己还没有为应对 AI 道德问题做好准备。要想解决道德问题，必须建立合作关系和联盟，大家携手加以解决。

认知计算与人工智能 本书以人工智能为背景，全面细致地介绍了认知计算的概念，进而结合九个行业的实践成果，深入探究了认知计算的实际应用，对各行业的思想者、经营者和技术领导者都非常有启发性。

2019年8月 成就数字赢家的六大关键战略：AI 驱动型运营模式的威力 最繁荣的数字公司积极利用 AI，率先尝试用数字技术探索前沿领域，成为数字赢家。

认知采购：把握人工智能机遇 90%的采购主管积极打造新型业务模式，从而提高运营效率、推动创新，并最终实现收入增长。

人工智能：杀手级数据应用 人工智能是一系列技术和构成要素。人工智能计划应与要实现的具体业务价值紧密联系在一起，帮助企业实现目标。

人工智能之客户体验实效 越来越多的企业积极采用人工智能改善客户体验 。人工智能在客户互动方面为企业带来广泛的变革。

人工智能助力提升客户体验 人工智能为客户体验战略、设计和开发提供了一种全新方法。50% 的受访企业已经开始采取行动部署人工智能。

向企业级人工智能转变 随着越来越多的企业开始采用与人工智能相关的技术，人工智能逐步远离炒作，开始实际发挥作用。

2017年11月 认知中国：描绘中国人工智能发展蓝图 中国的人工智能 (AI) 和认知计算技术发展迅猛，很快将成为这一领域的全球领导者。我们对中国地区来自 18个行业的 485名高管进行了访谈，汲取总结了他们的独到见解，描绘了实用发展蓝图，推动实现人工智能引领的认知未来。

认知催化剂：运用人工智能重塑企业与体验 人工智能和认知计算可以带来哪些助益？行业领先者正积极重塑企业，不停寻找新的机遇。

流程自动化演进之路，迈向智能互动 随着人工智能的发展，自动化技术迈上了新台阶。智能自动化借助技术进步，改变了企业的运营模式。

人机交融：智能自动化如何改变业务运营模式 智能自动化通过使用机器理解周围环境、与人类及其他机器互动、学习获得的经验，支持未来决策。