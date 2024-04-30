2024年4月 生成式 AI IBM 通过大量的全球调研和在众多行业的亲身实践，把我们对于生成式 AI 发展的洞察和思考总结成了这本书，来一起挖掘 AI 的无限可能，共创更美好的未来。

2023年9月 从店铺到元宇宙零售：在周期中布局下一个繁荣 本书旨在为消费品企业和零售商提供一些前沿思想、丰富经验、正确方法，将企业的发展潜力提升至全新水平，实现零售行业新愿景。

2022年11月 无边界企业 本书由 IBM 商业价值研究院出品，探索无边界的企业如何成就中国企业的高质量发展，一起探讨新一代组织的六大基本构成要素，思考企业转型必须具备哪些相应的能力和基础架构。

2022年8月 可持续红利 本书凝聚了IBV围绕可持续发展主题开展的８ 项最新重要调研成果，不仅深入揭示了全球范围内面临的众多可持续发展挑战，而且还概述了组织应当如何把握未来的一系列新机遇。

2021年11月 比快更快：前沿技术加速企业成长 本书由 IBM 商业价值研究院出品，集结IBV研究精华，涵盖最高管理层观点、行业洞察、地区议题，并涉及人工智能、云计算、数字化重塑、认知型企业、技术与安全、客户体验、财务和风险、运营和供应链等诸多技术与业务热门话题。

2021年8月 危机与技术拯救 本书由 IBM 商业价值研究院出品，汇集了新冠疫情相关的十几份研究报告，为企业的转型提供了详细的行动指南，助力企业决胜后疫情时代。

2020年12月 云战略 混合多云平台是所有数字化能力中最基础的、支撑性的能力。IBM 商业价值研究院发布了一系列混合多云平台的研究报告，其中不仅包括混合多云的理念和方法，还深入剖析了代表行业应用混合多云的成功实践。

2020年11月 数据信任 本书收录的 IBV 研究报告，揭示了企业如何利用呈指数级发展的技术发掘价值、如何推动业务创新、如何提升客户的参与度和信任度，以及如何优化业务生态系统。

2020年9月 平台经济 本书探讨了平台模式和生态系统的起因，它们所引发的商业模式创新，它们对加强客户互动、提高收入和降低成本方面的益处和影响、 以及您的组织可能采用的战略和扮演的角色。

2020年6月 认知型企业 数据的发展、云的价值、AI 的规模化，这些呈指数级发展的技术力量越来越真切地呈现在我们眼前，为我们打开了未来之门，很多企业都在思考类似的问题：数字化转型和重塑的终点是什么？IBM 的答案是：认知型企业。

2018年5月 人力生态 关注教育和人力资源，基于数据和事实，本书集结的研究成果和实践案例旨在帮助个人和组织正确认识到我们这个时代所面临的主要商业、经济和社会挑战，并始终走在创新、发展和增长的前列。

区块链 本书精选了 IBM 商业价值研究院近年来在区块链领域的研究成果，生动展现区块链技术在政府、银行、金融、电子、医疗等不同领域的应用场景，愿能助你一臂之力，制定认知时代的企业发展新方略。

创新的范式 我们深入研究创新的理念和方法，部析成功企业的创新实践，探讨创新战略在各行业的应用，预测包括中国在内的几大经济体的创新机遇。本专辑中还收入了一些案例，希望帮助企业通过创新实现差异化，为长期繁荣发展奠定基础。

认知计算与人工智能 本书以人工智能为背景，全面细致地介绍了认知计算的概念，进而结合九个行业的实践成果，深入探究了认知计算的实际应用，对各行业的思想者、经营者和技术领导者都非常有启发性。

物联网+ 本书收录了 IBM 商业价值研究院在物联网领域的最新研究成果，它们将带你探索物联世界：物联网到底是什么？物联网将带来怎样的经济变化？物联网对全球的企业和公共机构将产生何种影响？

大数据、云计算价值转化 在这个大数据的时代，越来越多的企业开始关注利用云计算、大数据等创新技术，以期推动业务的发展与创新。这本书如同数字百宝箱，在分析和云技术两个方向上，IBM 商业价值研究院基于事实的独立研究成果将带给你崭新的启示。