2024年8月 价值至上，打造新一代数字体验 深入了解使价值引领者获得高投资回报的策略，帮助客户改进开发流程并实现更好的业务成果。

2023年12月 CEO 生成式 AI 行动指南：市场营销 生成式 AI 为营销提供了大放异彩的机会。企业一直拥有打造高度个性化体验所需的数据，而营销团队直到现在仍然缺乏整合和利用这些数据的能力。

2021年9月 发挥平台威力：创造下一轮数字体验浪潮的五项行动 尽管组织认识到客户体验数字化转型的迫切性，但只有 14% 的受访企业充分利用了当前 DXP 投资的全部能力。

2021年9月 优化数字体验平台能力：体验领先者优先进行客户体验数字化转型 优先进行客户体验数字化转型是体验领先者的制胜法宝。对他们来说，数字体验平台（DXP）不仅仅是用于执行流程的一系列技术；还是提高利润、迅速扩大规模和取得竞争优势所不可或缺的关键力量。

2021年3月 虚拟客服技术的价值：使用人工智能技术，改善客户服务质量，提升经济效益— 中国洞察 虚拟客服技术几乎对每一项指标都有积极影响，包括客户满意度、员工满意度以及企业收益。96% 的受访企业已经超越、达到或有望达到预期的投资回报率。

2020年12月 汽车商务的未来：数字化体验创造全新未来 对于汽车企业而言，数字化商务已成为必备能力，而且不仅限于购车。OEM 必须紧跟体验步伐，为数字化升级做好准备。

2020年12月 借助 AI 主导的营销战略，将数据输入转化为影响力 借助 AI、个性化工具和动态广告，帮助营销人员准确、反复、实时地打造个性化体验，与客户建立基于信任的真实关系。

2020年10月 疫情期间和之后加深 B2B 关系：依靠数字拉近企业距离 在目前远程开展业务的时期，B2B 企业以其卓越的客户服务、换位思考、总体支持和专业知识而脱颖而出。

2020年8月 重塑客服中心：智能关怀，实现卓越客服体验 — 中国洞察 客服中心的角色需要从故障排除，转变为提供建议。人工客服与数字客服相结合，能够产生一加一大于二的效果。

2020年5月 CMO 指南：换位思考，适应形势，采取行动 疫情肆虐全球，企业营销领导尤其要保持敏锐的洞察力，快速采取行动，运用战略性结构化的方法。

2020年1月 扩展现实如何重塑商业环境：重塑品牌形象和客户体验 随着智能手机、AI、IoT 和 5G网络的飞速发展，扩展现实 (XR) 发展迅速。要顺利应用 XR，单单充实现有体验已远远不够。企业必须重塑客户体验战略。

2020年1月 你好，2020！新年新需求，消费者助推变革：全面覆盖、敏捷运营、可持续发展成为品牌制胜法宝 永远在线的消费者重塑了零售业。为了更好地了解消费者购物偏好，IBV 携手美国联合会，对来自 28个国家的 18980名消费者进行了调研。

2019年9月 奇特的旅游交易市场：改变旅游业销售现状，加强卖方合作，增加游客乐趣 旅游市场参与者忽视了一个重要事实：尽管存在竞争关系，但要改善游客体验，市场必须以客户的名义携手合作。

2019年12月 从客户体验到企业体验：实现客户体验终极目标之六大领先实践 卓越的企业体验造就卓越的客户体验。正在经历数字化转型的企业，在营造恰如其分的客户体验方面承受着巨大的压力。

2019年5月 在商家对商家客户互动中脱颖而出：洞悉工业品行业领先者的整体方略 工业品企业全面考量战略、技术、架构等要素，为客户提供出色的 B2B 体验。

重新构想，重塑零售商店：改善店内体验，让数字化消费达人满意而归 零售行业在经历近 50年来最大的转型。消费者在不断改变购买和互动方式。企业要重新构思实体商店的每个方面，重塑零售运营模型，建立以顾客为中心的理念，实现持续创新。

人工智能之客户体验实效 越来越多的企业积极采用人工智能改善客户体验 。人工智能在客户互动方面为企业带来广泛的变革。

Z 世代购物者的心声他们最为重视零售要素和定制体验 技术于 Z 世代而言十分重要，但前提是技术能够增加价值和增强他们的购物体验。他们期望获得独一无二的专属购物体验。品牌应当立即采取行动！

区块链重塑消费者体验 区块链在产品安全性、供应链优化、财务绩效、运营流程、促销策略管理及客户互动这六个方面发挥了积极作用。

人工智能助力提升客户体验 人工智能为客户体验战略、设计和开发提供了一种全新方法。50% 的受访企业已经开始采取行动部署人工智能。