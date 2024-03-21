关于IBM 商业价值研究院

IBM 商业价值研究院（IBV）成立于2002年，隶属于 IBM Consulting 。我们与世界各地的行业专家、领先客户和学术领袖积极联合，并集结众多 IBM 咨询顾问和主题专家的经验与智慧。

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