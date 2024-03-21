关于IBM 商业价值研究院

IBM 商业价值研究院（IBV）成立于2002年，隶属于 IBM Consulting 。我们与世界各地的行业专家、领先客户和学术领袖积极联合，并集结众多 IBM 咨询顾问和主题专家的经验与智慧。
我们利用数据驱动的研究和专家分析，针对新兴趋势、机遇和挑战，为商业领袖提供发人深省的洞察。我们的思想领导力报告同时提出可行性建议，帮助企业应对最紧迫的行业和市场挑战，抓住决定未来成功的机遇。
除了发布研究报告，IBV 还提供绩效数据和对标服务，帮助客户衡量他们的现状，并将其绩效与同行进行对比。这些对标服务可以作为流程转型举措或类似项目的一部分。IBV 专利所有的定制化调研方法和工具集使我们能够根据每位客户的优先事项，提供有意义的、准确的对标数据。
IBV 对标分析六大职能领域的业务流程：财务，人力资本，信息技术，市场营销与销售，产品开发和供应链。与各个职能领域的最新指标相比，您的企业表现如何？
IBV 开放标准的对标数据库提供：
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