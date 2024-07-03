可信且可靠的思想领导力内容是企业高管的重要决策依据。我们在此非常自豪地宣布，在 Source Global Research 针对领先咨询和技术公司的评估中，IBM 商业价值研究院被评为排名第一的思想领导力生产者。

这项排名基于 Source 的 White Space 质量评估方法，采用随机抽样的方式，对 19 家领先的咨询和技术公司的思想领导力内容进行评估。IBM 商业价值研究院 (IBV) 是 IBM 的思想领导力智库。自 2012 年该排名首次设立至今，IBV 一直位居前三，在过去 13 年中已经五次位列第一。

这项评估基于四个维度：差异化、吸引力、信服力和可行性。IBM 在所有维度中均位居前两名，并且在“吸引力”和“可行性”维度上处于领先位置。