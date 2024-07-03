可信且可靠的思想领导力内容是企业高管的重要决策依据。我们在此非常自豪地宣布，在 Source Global Research 针对领先咨询和技术公司的评估中，IBM 商业价值研究院被评为排名第一的思想领导力生产者。
这项排名基于 Source 的 White Space 质量评估方法，采用随机抽样的方式，对 19 家领先的咨询和技术公司的思想领导力内容进行评估。IBM 商业价值研究院 (IBV) 是 IBM 的思想领导力智库。自 2012 年该排名首次设立至今，IBV 一直位居前三，在过去 13 年中已经五次位列第一。
这项评估基于四个维度：差异化、吸引力、信服力和可行性。IBM 在所有维度中均位居前两名，并且在“吸引力”和“可行性”维度上处于领先位置。
虚假的思想领导力无处不在 — 尤其是现在，任何初级水平的提示工程师都可以使用生成式 AI 来制作内容。
作为企业高管探索未知领域的一项重要工具，思想领导力提供富有启发性、基于实证的洞察，让企业高管能够在没有内部固有偏见的情况下探索挑战。基于初级研究、外部专业知识和实际案例，思想领导力提供独特、基于实证的信息，帮助企业高管更迅速地做出更明智的业务决策。可以建立信任和信誉 — 这或许正是如此多高管经常花时间阅读和研究思想领导力内容的原因所在。IBM 商业价值研究院的调研表明，近九成 (88%) 的受访高管表示他们每周花费大约两个小时来阅读思想领导力内容。
他们为何愿意投入时间？几乎所有 (96%) 阅读思想领导力内容的受访企业高管都表示，他们因此做出了更好的决策。87% 的受访美国高管表在过去 90 天内因阅读思想领导力内容而做出了一项具体的采购决策，这表明高质量的思想领导力内容能够促使高管采取行动。
思想领导力是一种特有的内容叙述方式，通过基于实证的独有信息来分析业务挑战，所产生的见解可帮助企业高管更快做出更明智的业务决策。与其他类型的内容不同，思想领导力有三项要求：
正确的定义和执行至关重要，因为（正如我们的研究所揭示）最优质的思想领导力会对使用者产生可衡量的重要影响。为了影响决策并推动长期互惠互利的客户关系，思想领导力必须不带偏见、值得信赖、有数据支持且具有明确的可行性。这样的思想领导力内容成为企业开展关系建设的最佳投资。
由于思想领导力激发了广泛的兴趣和困惑并创造了广阔的机遇，现在是时候为思想领导力生产者设立一个专业协会了。
今年6 月 11 日，以质量、对标分析和生产力而闻名的组织 APQC 宣布正式成立一家新的全球思想领导力研究院 (GTLI)。GTLI 是一家非营利组织，致力于倡导高质量思想领导力的标准化实践、生产和推广。凭借由思想领袖、研究人员、营销人员、编辑人员、设计人员、网红等组成的全球网络，GTLI 致力于推动开发独特、基于实证的信息，从而为企业领导者提供更好决策所需的洞察。
IBM 商业价值研究院是 GTLI 的创始组织者之一，并在顾问委员会中占有两个席位，分别是 Anthony Marshall（担任主席）和 Cindy Anderson。该顾问委员会的其他成员包括来自麦肯锡、安永、毕马威和埃森哲的高管。
该组织的首要任务是建立能力成熟度模型、开发衡量思想领导力价值的指标以及创建思想领导力认证框架。