简化基础架构管理。您部署，我们管理。
IBM® Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS) 是一项托管服务，提供基于 VMware Cloud Director (VCD) 的堆栈，可协助企业构建支持其业务需求的云计算环境。
无论选择单租户还是多租户模式，IBM 均可通过高度可用的管理平面处理底层 VMware 基础架构的配置、容量管理、监控、补丁、升级和安全，以便您可以快速部署基于 VMware 的云计算环境。
您可以利用多个 IBM 裸机服务器和配置文件在主机级别购买计算资源，也可以在 vCPU、RAM 和存储级别购买按需计算资源。
利用我们的多租户消费模型，您可以从小至 1 个 VM 开始，其中包括 1 个 vCPU、1GB RAM、20 GB vSAN 和 1 个网络效率边缘。按需定价为 127 美元/月起。
应用促销码 VCFAAS1000 获取 1000 美元，用于使用 VCF as a Service 单租户或多租户服务
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将 VMware 管理平面和底层硬件的监控、补丁和维护工作转移给 IBM，以便您能够专注于您的业务需求。
选择针对您的独特工作负载量身定制的计算资源，从而节省成本。预留容量以实现持续的性能，或按需为临时工作负载购买容量，从而灵活且更好地管控成本。
通过降低迁移风险，并在最高安全级别的公有云环境中实现完全自动化，来加快上市时间，以便将现有 VMware 工作负载迁移到 IBM Cloud 并实现现代化。
由 IBM 委托进行的“针对 IBM Cloud for VMware Solutions 的 2024 年 Forrester Consulting 总体经济影响研究对某一复合型客户组织进行建模，并计算出三年内在 IBM Cloud for VMware Solutions 上每花费 1 美元便可获得 2.01 美元的收益。
阅读这份 IDC Spotlight 白皮书，深入了解 IT 部门如何利用公有云的数字优势提供新型服务，同时保持当前本地虚拟化应用程序的成本和性能。
在 20 分钟内启动新的虚拟数据中心环境。您可以选择按需计费，无需预先承诺，也可以选择按月预留计费方式。
根据运行目标 VMware 工作负载所需的 CPU、内存和存储容量，从一系列主机配置文件中进行选择，从而随时调整部署规模。
探索单租户（专用基础设施）或多租户（按需 vCPU、RAM、存储资源）的多种消费选项，以实现最大灵活性。存储性能选项包括 NFS（0.25、2、4 和 10 IOPs/GB）和 vSAN。
利用 IBM Cloud 监控、修补和维护 VMware 管理平面（VMware Cloud Director、NSX-T、vSAN、vCenter Server、vSphere 等）和底层硬件，以实现 99.99% 的可用性 SLA。
使用 VCF as a Service 控制台或 REST API 时，无缝管理 Director 站点和虚拟数据中心的生命周期。
探索原生集成的备份功能，确保业务弹性。在 IBM Cloud 上为您的 VMware 资源选择市场领先的备份解决方案。
|包括 VCF 许可的虚拟机配置示例
|按需（每小时）
（每个 VM 的美元价格）
|预留（每月）
（每个虚拟机 + 1 个网络效率边缘的美元价格）
1 个 vCPU、1 GB RAM、20 GB vSAN 存储
0.041
123.32
4 个 vCPU、12 GB RAM、100 GB vSAN 存储
0.237
258.16
4 个 vCPU、16 GB RAM、100 GB vSAN 存储
0.272
280.86
4 个 vCPU、20 GB RAM、100 GB vSAN 存储
0.306
303.56
4 个 vCPU、24 GB RAM、100 GB vSAN 存储
0.341
326.26
起价：在达拉斯地区，使用 1 个 vCPU、1 GB RAM 和 20 GB vSAN 存储，以及 Efficiency Network Edge 服务器，24x7 全天候运行的单个虚拟机的按需消耗价格为每月约 127 美元。
* 基于工作负载需求的灵活虚拟机配置
* 所有价格均包含 VCF 许可证，这些许可证内置于 IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service 平台中
* 在此处查看地区价格，以及其他定价元素（如文件存储、网络边缘层、附加组件等）的详细信息。
* 在单专区和多专区地区可用
IBM Cloud 为 IBM Cloud for VCF as a Service 新客户提供价值 1000 美元的限时促销积分。体验完全托管的 VMware 平台与高度可用、可扩展的 VMware 解决方案（即服务）相结合的优势。IBM Cloud for VCF as a Service 提供按需（每小时）和预留（每月）计费选项。
从将促销码应用于帐户之日起，积分有效期为 45 天，可用于抵扣您对 IBM Cloud for VCF as a Service 的计量消费费用。此优惠适用于 IBM Cloud 新客户，并可用于 VCF as a Service 的单租户和多租户消费模型。
如需通过 VCFAAS1000 促销码开始使用 IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service - Multitenant，请按照以下步骤操作：
第 1 步，在 IBM Cloud 上创建 即用即付或订阅账户 。了解更多
第 2 步. 在 IBM Cloud 控制台中，转到促销和积分页面。在侧面板中输入 VCFAAS1000，然后点击“验证”。验证之后，点击“应用”即可成功应用促销代码。
第 3 步. 在此处预配您的实例
优惠条款
每个客户帐户只能使用一次促销码，且仅限用于 IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service。价值 1000 美元的积分仅适用于此优惠，不可与其他优惠同享。优惠视供应情况而定。
签订 1 年期或 3 年期的“VMware Cloud Foundation 即服务”合同，可享受最高 50% 的折扣，并节省最高 20 万美元的 VMware 工作负载迁移积分。联系 IBM 代表。
*迁移抵用金仅适用于新的 VMware Cloud Foundation 产品（IBM Cloud 上的 VMware 解决方案）客户。该迁移抵用金优惠将从现在到 2024 年 9 月 30 日有效。
迁移积分可用于 IBM Cloud Paygo、订阅和 Enterprise 优惠套餐帐户类型。
按需使用“IBM Cloud for VMware Cloud Foundation (VCF) 即服务”，包括内置的 VCF 许可证，单个虚拟机配置 1 个 vCPU、1 GB RAM、20 GB vSAN 存储和一个 Efficiency Network Edge 服务器，在所有 IBM Cloud 单专区与多专区区域的定价为 123.32 美元/月（但在德克萨斯州达拉斯市的 IBM Cloud Data Centers 的费用为 127.00 美元/月）。
IBM Cloud for VCF as a Service 单租户是作为 IBM 托管的 VMware Cloud Director 服务的一部分而提供的专用消费模型。它可以提供多种主机配置文件和存储选项供您选择，以便您可以合理调整托管基础架构的规模。它非常适合需要隔离的生产应用程序，以及受监管的工作负载。
IBM Cloud for VCF as a Service 多租户是作为 IBM 托管的 VMware Cloud Director 服务的一部分而提供的共享消费模型。它支持您按需申请 VMware 虚拟机，无需预先承诺（按小时计费），或使用预留计费选项（按月计费），并享受有保证的容量和折扣定价。
是的。在虚拟数据中心 (VDC) 中，客户可以定义和使用他们想要的 IP 范围。
是的，适用于 VCF as a Service 单租户。
可以按照按月计费模型添加或删除容量。可以添加多种类型的服务器，以便您可以通过选择其他实例类型来添加/更改容量或类型。
VCF as a Service 多租户模型是专为以下客户量身定制：
VCF as a Service 单租户模型是专为以下客户量身定制：
多租户模型起价为 127 美元/月。可以从至少 1 个 vCPU、1 GB RAM、20 GB vSAN 存储和 1 个效率边缘开始。
单租户模型起价为 9,680 美元/月。可以从至少 2 台服务器开始（vSAN 配置文件需要 6 台服务器）。
了解如何使用 Terraform 等创建虚拟数据中心 (VDC) 网络等。
了解在初始实例预配之后运行 IBM Cloud for VCF as a Service 单租户实例的基本步骤。
*- 包括- 1 个 vCPU + 1 GB RAM + 20 GB 存储