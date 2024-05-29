IBM® Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS) 是一项托管服务，提供基于 VMware Cloud Director (VCD) 的堆栈，可协助企业构建支持其业务需求的云计算环境。

无论选择单租户还是多租户模式，IBM 均可通过高度可用的管理平面处理底层 VMware 基础架构的配置、容量管理、监控、补丁、升级和安全，以便您可以快速部署基于 VMware 的云计算环境。

您可以利用多个 IBM 裸机服务器和配置文件在主机级别购买计算资源，也可以在 vCPU、RAM 和存储级别购买按需计算资源。

利用我们的多租户消费模型，您可以从小至 1 个 VM 开始，其中包括 1 个 vCPU、1GB RAM、20 GB vSAN 和 1 个网络效率边缘。按需定价为 127 美元/月起。