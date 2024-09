IBM Cloud 为 IBM Cloud for VCF as a Service 新客户提供价值 1000 美元的限时促销积分。体验完全托管的 VMware 平台与高度可用、可扩展的 VMware 解决方案(即服务)相结合的优势。IBM Cloud for VCF as a Service 提供按需(每小时)和预留(每月)计费选项。



从将促销码应用于帐户之日起,积分有效期为 45 天,可用于抵扣您对 IBM Cloud for VCF as a Service 的计量消费费用。此优惠适用于 IBM Cloud 新客户,并可用于 VCF as a Service 的单租户和多租户消费模型。

如需通过 VCFAAS1000 促销码开始使用 IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service - Multitenant,请按照以下步骤操作:

第 1 步,在 IBM Cloud 上创建 即用即付或订阅账户 。了解更多

第 2 步. 在 IBM Cloud 控制台中,转到促销和积分页面。在侧面板中输入 VCFAAS1000,然后点击“验证”。验证之后,点击“应用”即可成功应用促销代码。

第 3 步. 在此处预配您的实例

优惠条款

每个客户帐户只能使用一次促销码,且仅限用于 IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service。价值 1000 美元的积分仅适用于此优惠,不可与其他优惠同享。优惠视供应情况而定。