IBM FlashSystem 集成
根据需要为最重要的工作负载提供高性能存储器
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IBM Turbonomic FlashSystem 集成插图
评选方式


IBM® FlashSystem® 存储器是一流的企业存储系统
系列。该系统采用闪存芯片来存储数据，并为您提供市场
领先的性能和效率。通过将 IBM FlashSystem 存储器与 IBM
Turbonomic® 软件集成，您可协助确保最重要的工作负载根据需要获得
高性能存储器。

IBM Turbonomic 平台可监控应用程序对存储、
计算和网络资源（从逻辑到物理）的消耗情况，并可
生成适当的资源配置操作以便根据需要为任务关键型工作负载准确
提供所需的资源。每个资源配置决策都是在了解全貌的情况下做出的
，而非仅依据应用程序集的某个资源或某个层。

发现的数据

实体

  • 卷 (VDisk)

  • 池（MDisk 组） 

  • MDisk 阵列

  • 系统（机箱或控制器） 

度量标准

  • 存储量

  • 已供应存储

  • 每秒存取操作次数 (IOPS)

  • 延迟

  • CPU

生成的操作

  • 配置存储控制器

  • 调整磁盘阵列大小

  • 移动磁盘阵列

  • 配置磁盘阵列

  • 启动磁盘阵列

  • 暂挂磁盘阵列

  • 调整（添加或移除 MDisk）逻辑池大小

  • 移动逻辑池

  • 配置逻辑池

  • 启动逻辑池

  • 暂挂逻辑池

  • 删除存储

  • 调整存储大小

  • 移动存储

  • 配置存储

  • 启动存储

  • 暂挂存储

  • Storage vMotion 虚拟机
更多存储集成

IBM FlashSystem 集成是可用于 IBM Turbonomic 平台的若干存储集成之一。连接到存储工具，以便根据需要为关键工作负载提供高性能存储器。

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