IBM® FlashSystem® 存储器是一流的企业存储系统
系列。该系统采用闪存芯片来存储数据，并为您提供市场
领先的性能和效率。通过将 IBM FlashSystem 存储器与 IBM
Turbonomic® 软件集成，您可协助确保最重要的工作负载根据需要获得
高性能存储器。
IBM Turbonomic 平台可监控应用程序对存储、
计算和网络资源（从逻辑到物理）的消耗情况，并可
生成适当的资源配置操作以便根据需要为任务关键型工作负载准确
提供所需的资源。每个资源配置决策都是在了解全貌的情况下做出的
，而非仅依据应用程序集的某个资源或某个层。
实体
卷 (VDisk)
池（MDisk 组）
MDisk 阵列
系统（机箱或控制器）
度量标准
存储量
已供应存储
每秒存取操作次数 (IOPS)
延迟
CPU
生成的操作
配置存储控制器
调整磁盘阵列大小
移动磁盘阵列
配置磁盘阵列
启动磁盘阵列
暂挂磁盘阵列
调整（添加或移除 MDisk）逻辑池大小
移动逻辑池
配置逻辑池
启动逻辑池
暂挂逻辑池
删除存储
调整存储大小
移动存储
配置存储
启动存储
暂挂存储
Storage vMotion 虚拟机