

IBM® FlashSystem® 存储器是一流的企业存储系统

系列。该系统采用闪存芯片来存储数据，并为您提供市场

领先的性能和效率。通过将 IBM FlashSystem 存储器与 IBM

Turbonomic® 软件集成，您可协助确保最重要的工作负载根据需要获得

高性能存储器。

IBM Turbonomic 平台可监控应用程序对存储、

计算和网络资源（从逻辑到物理）的消耗情况，并可

生成适当的资源配置操作以便根据需要为任务关键型工作负载准确

提供所需的资源。每个资源配置决策都是在了解全貌的情况下做出的

，而非仅依据应用程序集的某个资源或某个层。