NetApp ONTAP 集成

借助 NetApp ONTAP 数据管理软件，客户可创建跨闪存、磁盘和云的存储基础架构。同时，客户可在自选体系结构（硬件存储系统、软件定义的存储 (SDS) 和云）上灵活部署存储器，同时跨所有体系结构统一进行数据管理。但是，当客户扩展其基础架构时，如果不了解应用程序对存储、计算或网络资源的消耗情况，存储器便常被视为瓶颈。

通过将 IBM® Turbonomic® 平台与存储解决方案集成，该平台可准确了解任务关键型工作负载的资源消耗情况。NetApp 存储控制器是用于管理存储阵列的存储虚拟机：vFilers for 7-Mode 和 vServers for Cluster-Mode (C-Mode)。IBM Turbonomic 软件可连接到这些存储控制器，从而为 7-Mode 和 C-Mode 下的 NetApp 做出存储资源决策。



凭借对应用程序集（从逻辑到物理）的全面理解，IBM Turbonomic 软件可生成适当的资源分配操作来协助确保任务关键型工作负载准确获得执行所需的存储资源。所有资源分配决策是在了解全貌的情况下做出的，并非仅依据应用程序集的某个资源或某个层。