跨混合云平台的智能 AI 工作负载优化

借助 Turbonomic，在公有云、本地环境与容器中优化 AI 工作负载。自动化资源决策，保障 AI 模型与 GPU 性能。

 

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大规模自动优化 AI 工作负载

AI 工作负载具备资源密集型特点，并且对性能瓶颈高度敏感。Turbonomic 可实时分析 GPU、CPU 和内存需求，并自动完成扩缩容、部署调度及资源分配决策。针对 Kubernetes 与 OpenShift 环境中的应用性能指标（如并发数、响应时间、服务时长和队列延迟），用以驱动生成式 AI 推理服务的弹性扩缩容。无论是云、本地部署还是容器，Turbonomic 都能保证一致的性能，同时最大化利用率。
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优势

优化云 GPU 性能

持续将工作负载与 AWS 和 Azure 中最优的 GPU 实例类型匹配，确保应用保持高速与灵敏响应。
为 AI 项目提升敏捷性

实时扩展或缩减 GPU 资源，使团队能够启动和发展 AI 计划，同时不会造成基础设施的延迟。
确保生成式 AI 性能

基于并发量、响应时间、吞吐量对推理服务进行弹性扩缩容，确保结果稳定、快速、精准。
提高 GPU 利用率

利用支持 MIG 的弹性扩缩容与性能指标，提升 GPU 利用率，释放更多算力，在不增加成本的前提下承载更多 AI 工作负载。
保持业务应用程序的可靠性

将基于 GPU 的工作负载部署到具备可用容量且兼容的主机上，确保其稳定运行、不中断。
延长硬件寿命

安全提升工作负载密度，助力在新增 GPU 投入前，利用现有硬件支撑更多 AI 项目。
优化云 GPU 性能

持续将工作负载与 AWS 和 Azure 中最优的 GPU 实例类型匹配，确保应用保持高速与灵敏响应。
为 AI 项目提升敏捷性

实时扩展或缩减 GPU 资源，使团队能够启动和发展 AI 计划，同时不会造成基础设施的延迟。
确保生成式 AI 性能

基于并发量、响应时间、吞吐量对推理服务进行弹性扩缩容，确保结果稳定、快速、精准。
提高 GPU 利用率

利用支持 MIG 的弹性扩缩容与性能指标，提升 GPU 利用率，释放更多算力，在不增加成本的前提下承载更多 AI 工作负载。
保持业务应用程序的可靠性

将基于 GPU 的工作负载部署到具备可用容量且兼容的主机上，确保其稳定运行、不中断。
延长硬件寿命

安全提升工作负载密度，助力在新增 GPU 投入前，利用现有硬件支撑更多 AI 项目。

提高 GPU 效率和性能

公有云 GPU 优化

Turbonomic 持续评估 GPU 指标，例如 AWS 和 Azure 实例上的 GPU 数量、内存和带宽。系统会自动推荐并执行最适配的实例类型，确保工作负载以最佳性能运行，同时避免不必要的过度配置。通过对 GPU 层级与计算能力的策略管控，确保 AI 工作负载的成本可预测、性能稳定一致。

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一个人在服务器机房里查看笔记本电脑
生成式 AI 工作负载调优

生成式 AI 工作负载需要海量 GPU 资源。Turbonomic 会在 Kubernetes 与 Red Hat OpenShift 环境中优化 GPU 工作负载分配，确保生成式 AI 大语言模型推理工作负载满足既定服务等级目标 (SLO) 与性能标准，同时最大化 GPU 利用率、运行效率与成本效益。
显示顶级容器平台集群的屏幕截图
数据中心 GPU 优化

Turbonomic 运用 GPU 感知分析技术，动态部署并优化需要 GPU 加速的 VM。通过识别 vGPU 和物理透传配置，确保工作负载仅在具备可用容量且兼容的主机上运行。这可以防止中断，保护应用程序性能，并允许组织在不牺牲可靠性的情况下提高工作负载密度。

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公有云 GPU 优化

Turbonomic 持续评估 GPU 指标，例如 AWS 和 Azure 实例上的 GPU 数量、内存和带宽。系统会自动推荐并执行最适配的实例类型，确保工作负载以最佳性能运行，同时避免不必要的过度配置。通过对 GPU 层级与计算能力的策略管控，确保 AI 工作负载的成本可预测、性能稳定一致。

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生成式 AI 工作负载调优

生成式 AI 工作负载需要海量 GPU 资源。Turbonomic 会在 Kubernetes 与 Red Hat OpenShift 环境中优化 GPU 工作负载分配，确保生成式 AI 大语言模型推理工作负载满足既定服务等级目标 (SLO) 与性能标准，同时最大化 GPU 利用率、运行效率与成本效益。
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数据中心 GPU 优化

Turbonomic 运用 GPU 感知分析技术，动态部署并优化需要 GPU 加速的 VM。通过识别 vGPU 和物理透传配置，确保工作负载仅在具备可用容量且兼容的主机上运行。这可以防止中断，保护应用程序性能，并允许组织在不牺牲可靠性的情况下提高工作负载密度。

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客户成功案例 5.3 倍

提高空闲 GPU 的可用性。了解 IBM BAM 如何借助智能自动化将 GPU 吞吐量提升一倍、并减少硬件需求。

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资源

借助 IBM 技术专家实验室服务，保障 Turbonomic 平台的性能与效率

定制化服务，助力您根据自身业务需求规划、部署并优化 Turbonomic。
Turbonomic 概览

Turbonomic 可实现数据中心运营自动化、优化云支出并提高 Kubernetes 效率。
G2 产品评论

Turbonomic 荣获 G2 三大认证徽章：投资回报率、网格技术领导者及用户采用率。查看 G2 冬季报告中的真实用户评分。
TrustRadius 上的评论

在 TrustRadius 上阅读满意的客户对 IBM Turbonomic 的评价。
VMware 策略

减少 VMware 的硬件和许可需求，并在第一年避免 75% 的更新成本。
管理 IT 资源

应用程序资源管理的自动化可以推动更智能的云成本优化。
3 年内投资回报率达到 247%

该报告显示，三年内云计算成本节省了 35%，性能问题工单减少了 75%，同时投资回报率达到 247%。

Turbonomic 亮相彭博社与福克斯商业频道 Inside the Blueprint 栏目。
满足应用程序 SLO

Turbonomic 可帮助平台和 DevOps 开发运维工程师优化上市速度和应用性能。
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IBM Turbonomic 提供 30 天免费试用。无需信用卡。立即开始免费试用。
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常见问题解答 (FAQ)

这是一种能够在本地环境、云端和容器中，自动将 GPU 资源与工作负载需求进行匹配的能力。此举可确保您的 AI 应用始终保持良好性能，同时将成本控制在合理范围内。

Turbonomic 持续分析数据中心、云端和 Kubernetes 对 GPU、CPU 和内存的需求。它可自动完成部署调度、弹性扩缩容与资源合理配置，确保 AI 工作负载达成性能目标，同时避免资源过度配置。

Turbonomic 仅将 GPU 工作负载部署到具备可用容量且兼容的主机上。这能有效避免性能问题，同时帮助您从现有硬件中挖掘更多价值。

在 AWS 和 Azure 环境中，Turbonomic 持续优化 GPU 实例配置，确保您仅为实际使用的资源付费。同时，它通过缩减闲置 GPU 实例规模或迁移其上的工作负载，彻底杜绝资源浪费。

是的。Turbonomic 通过基于 GPU 和应用指标对服务进行弹性扩缩容，优化 Kubernetes 和 OpenShift 环境中的生成式 AI 推理工作负载。它确保实现延迟和吞吐量目标，同时提高 GPU 利用率。

Turbonomic 在虚拟机、节点和容器服务级别监控 GPU 资源。它可自动安全部署本地虚拟机，并对 Kubernetes 推理负载进行扩缩容，提升混合云与多云环境的整体效率。

阅读成功案例

是的。Turbonomic 优化公有云 GPU 实例配置，安全调度并整合数据中心 GPU 负载，并基于 SLO 对 Kubernetes 推理负载实现弹性扩缩容。通过供需匹配，在保障 AI 工作负载性能的同时，降低不必要的开支。

IBM 大 AI 模型团队将闲置 GPU 可用量提升 5.3 倍，吞吐量翻倍，且全程保持延迟指标达标。这意味着更快的创新速度和更低的成本。

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