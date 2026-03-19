Turbonomic 持续评估 GPU 指标，例如 AWS 和 Azure 实例上的 GPU 数量、内存和带宽。系统会自动推荐并执行最适配的实例类型，确保工作负载以最佳性能运行，同时避免不必要的过度配置。通过对 GPU 层级与计算能力的策略管控，确保 AI 工作负载的成本可预测、性能稳定一致。