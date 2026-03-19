借助 Turbonomic，在公有云、本地环境与容器中优化 AI 工作负载。自动化资源决策，保障 AI 模型与 GPU 性能。
AI 工作负载具备资源密集型特点，并且对性能瓶颈高度敏感。Turbonomic 可实时分析 GPU、CPU 和内存需求，并自动完成扩缩容、部署调度及资源分配决策。针对 Kubernetes 与 OpenShift 环境中的应用性能指标（如并发数、响应时间、服务时长和队列延迟），用以驱动生成式 AI 推理服务的弹性扩缩容。无论是云、本地部署还是容器，Turbonomic 都能保证一致的性能，同时最大化利用率。
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Turbonomic 亮相彭博社与福克斯商业频道 Inside the Blueprint 栏目。
这是一种能够在本地环境、云端和容器中，自动将 GPU 资源与工作负载需求进行匹配的能力。此举可确保您的 AI 应用始终保持良好性能，同时将成本控制在合理范围内。
Turbonomic 持续分析数据中心、云端和 Kubernetes 对 GPU、CPU 和内存的需求。它可自动完成部署调度、弹性扩缩容与资源合理配置，确保 AI 工作负载达成性能目标，同时避免资源过度配置。
Turbonomic 仅将 GPU 工作负载部署到具备可用容量且兼容的主机上。这能有效避免性能问题，同时帮助您从现有硬件中挖掘更多价值。
在 AWS 和 Azure 环境中，Turbonomic 持续优化 GPU 实例配置，确保您仅为实际使用的资源付费。同时，它通过缩减闲置 GPU 实例规模或迁移其上的工作负载，彻底杜绝资源浪费。
是的。Turbonomic 通过基于 GPU 和应用指标对服务进行弹性扩缩容，优化 Kubernetes 和 OpenShift 环境中的生成式 AI 推理工作负载。它确保实现延迟和吞吐量目标，同时提高 GPU 利用率。
是的。Turbonomic 优化公有云 GPU 实例配置，安全调度并整合数据中心 GPU 负载，并基于 SLO 对 Kubernetes 推理负载实现弹性扩缩容。通过供需匹配，在保障 AI 工作负载性能的同时，降低不必要的开支。
IBM 大 AI 模型团队将闲置 GPU 可用量提升 5.3 倍，吞吐量翻倍，且全程保持延迟指标达标。这意味着更快的创新速度和更低的成本。