高达 15 TB 的物理存储容量可满足最苛刻的备份和归档要求。更高的容量有助于减少备份操作所需的盒式磁带更换次数，并降低备份和归档介质的物理存储要求。半高型尺寸降低了实施成本，但具有与全高型尺寸相同的高容量和数据传输速率，因此非常适合空间有限的机架环境。