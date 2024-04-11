IBM® TS2270 Tape Drive 旨在满足不断增长的存储需求和缩短备份窗口的要求，为需要备份、保存/恢复和低成本归档数据存储的组织提供出色的存储解决方案。通过采用最新一代业界领先的 LTO 技术，TS2270 磁带机提供比上一代更高的容量和更高的数据传输速率。LTO Ultrium 7 技术支持介质分区、IBM Storage Archive 技术以及数据加密和一次写入多次读取介质。
TS2270 Tape Drive 提供长期备份和归档存储数据保护，同时降低总体存储成本。
与上一代 LTO Ultrium 半高产品相比，TS2270 的数据传输性能显著提高，可通过 6 Gbps SAS 接口，实现高达 300 Mbps 的传输速率。
利用 IBM Linear Tape File System™ 技术和专为支持介质分区和数据加密而设计的 LTO Ultrium 7 技术，可通过 IBM® Storage Archive™ 简化数据管理。
TS2270 Tape Drive 采用最新一代业界领先的 LTO 技术，与上一代产品相比，可提供更高的存储容量和更高的数据传输速率，从而提供长期的磁带基础架构投资保护。
TS2270 Tape Drive 旨在实现介质分区，能够在 LTO Ultrium 7 介质上创建两个分区。分区支持 IBM Storage Archive，从而提高引用磁带小区域数据的能力；还有助于平台间数据交换。
高达 15 TB 的物理存储容量可满足最苛刻的备份和归档要求。更高的容量有助于减少备份操作所需的盒式磁带更换次数，并降低备份和归档介质的物理存储要求。半高型尺寸降低了实施成本，但具有与全高型尺寸相同的高容量和数据传输速率，因此非常适合空间有限的机架环境。
高达 300 Mbps 的传输速率和 6 Gbps SAS 接口连接，可显著提高数据传输性能，有助于满足缩短备份窗口的需求，并实现更快的数据读写，从而减少备份和恢复过程的长时间等待，保持组织正常运营。
可用配置
型号 3580 H7S：一件 LTO Ultrium 7 磁带驱动器，6 Gbps SAS 接口
磁带机类型
LTO Ultrium 7
物理容量
6 TB 本机；15 TB，压缩比为 2.5:1
磁带驱动器数量
1
盒式磁带数量
1
数据传输速率
本机速度高达 300 Mbps
介质类型
读取和写入：
LTO Ultrium 7
6 TB 数据磁带盒
6 TB WORM 磁带盒
LTO Ultrium 6
2.5 TB 数据磁带盒
2.5 TB WORM 磁带盒
只读：
LTO Ultrium 5
1.5 TB 数据盒式磁带
1.5 TB WORM 盒式磁带
也可用：
LTO Ultrium 清洁盒式磁带
重量
4.3 kg (9.4 lb)
电源要求
100 - 240 V ac，50 - 60 Hz 自动调整量程
尺寸（宽 x 高 x 深）
213 mm x 58 mm x 332 mm (8.4 in. x 2.3 in. x 13.1 in.)
保修
三年期有限保修，在大多数国家或地区提供客户可更换单元 (CRU) 和现场服务。服务时间承诺为下个工作日，一周 5 天，每天 9 小时；提供服务升级
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。