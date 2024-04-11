IBM® TS1130 Tape Drive 具有存储功能，可帮助您轻松访问数据、提高安全性、实现长期保留以及数据管理和法规遵从性。TS1130 Tape Drive 提供高性能、灵活的数据存储，并支持数据加密。TS1130 Tape Drive 提供与现有自动化的兼容性，可帮助您保护磁带自动化投资。为了支持异构服务器环境，TS1130 提供多平台支持。