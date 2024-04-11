IBM® TS1130 Tape Drive 具有存储功能，可帮助您轻松访问数据、提高安全性、实现长期保留以及数据管理和法规遵从性。TS1130 Tape Drive 提供高性能、灵活的数据存储，并支持数据加密。TS1130 Tape Drive 提供与现有自动化的兼容性，可帮助您保护磁带自动化投资。为了支持异构服务器环境，TS1130 提供多平台支持。
TS1130 Tape Drive 提供灵活的高性能数据存储，并支持数据加密。
凭借 TS1130 Tape Drive 的灵活性，降低您的拥有成本。
TS1130 Tape Drive 支持一次写入多次读取盒式磁带，以帮助满足合规性要求。
利用性能满足您的
业务需求。TS1130 Tape Drive 支持高达 160 MBps 的
本机数据传输速率，
可按业务需求的速度提供信息。
通过灵活使用
TS1130 Tape Drive 来降低您的拥有成本。通过使用磁带存储解决方案，
可以减少购买两种不同磁带机的需求，因为该解决方案可以同时满足
大容量和快速访问数据要求。
利用 TS1130 磁带机的内置数据加密功能，
减少对基于主机的加密的需求
同时减少对性能的消耗，
或减少对专用加密设备的使用。
异构服务器环境可以简化存储
环境。TS1130 Tape Drive 为选定的开放系统服务器
提供多平台支持，并且在 IBM System z Systems® 服务器上由 TS1120 Tape Controller 提供支持。