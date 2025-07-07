全球供应链正变得日益复杂、动态且数据量庞大。组织正在转向高级分析来优化运营、降低成本并提高响应能力。

借助 IBM SPSS Statistics，供应链专业人员可以利用前瞻性建模、预测和统计分析，在采购、库存、物流和需求计划方面做出数据驱动型决策。制造商、零售商和物流提供商可以整合历史数据、实时输入和外部变量，建立有弹性、敏捷的供应链。

通过将统计技术应用于不同的数据集（如供应商的绩效、运输的指标和市场需求），IBM SPSS Statistics 使团队能够预测中断、简化运营并加强战略规划。