主页 网络 SevOne 对现代网络进行 IT 运营集成
借助 IBM SevOne Network Performance Management，将洞察转化为行动
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抽象风格平面插图，绘有饼形图、报警图示以及复选标记图标等多种图形
面向 IT 集成的智能洞察

随着现代基础架构变得更加复杂且难以扩展或支持，IT 运营团队如果无法了解一致、实时和历史的网络性能数据，就会面临做出糟糕业务决策的风险。

IBM® SevOne® Network Performance Management (NPM) 旨在跨多个团队和多个工具轻松共享网络性能数据和洞察。SevOne NPM 可通过以下灵活的 IT 集成选项获得可信网络性能数据的一致数据源，从而帮助您的整个 IT 运营团队获得一致的信息，这些选项包括：

  • 可视化集成第三方数据源
  • 将收集的指标流式传输到数据湖
  • 将基于机器学习的报警转发到领先的智能运维 (AIOps) 和 ITSM 平台
  • 允许第三方应用程序通过开放 API 访问 NPM 数据
优势 日志数据集成

直接在 SevOne NPM 用户界面中可视化来自 Splunk 或 ELK 的第三方日志数据，并轻松从指标转换为日志数据。

 第三方集成

轻松使第三方应用程序能够通过开放 API 访问 SevOne NPM 数据，从而获得单一事实来源，帮助做出更明智的业务决策。

 流指标

利用基于 Apache Kafka 或 Apache Pulsar 的实时网络和基础架构流指标，支持业务决策。

 Watson AIOps 集成

将多供应商性能数据与 IBM Watson® AIOps 集成，将数据驱动、可解释的 AI 应用到您的 IT 运营工具链。

 AIOps 生态系统集成

将多供应商性能数据与 AIOps 生态系统集成，以便在您选择的 ITOps 监视工具中共享 SevOne NPM 报警和性能。

 ITSM 集成

支持 IT 与 ServiceNow 等 ITSM 平台集成，以形成洞察结果并推动采取行动。推动更顺畅、更统一的运营工作流程。
提高运营效率
Watson AIOps 集成 帮助网络数据从 SevOne NPM 流向 Watson AIOps，以检测源自客户网络环境的事件并实现主动事件解决。这有助于用户在发生 IT 事件时不再在控制室相互指责，而是清楚、快速地定位故障并立即解决。 探索 Watson AIOps
了解 IBM SevOne Network Performance Management 如何提供帮助

成为网络的掌控者，持续提升网络性能。

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