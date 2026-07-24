IBM InfoSphere Optim Archive

通过存档或淘汰应用程序和系统的历史数据，帮助降低硬件、存储和维护成本
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实现业务成果的归档功能

IBM InfoSphere® Optim™ Archive 是一种可扩展的解决方案，可以帮助贵组织管理和支持数据库存档策略。控制不断增长的数据量和相关存储成本，同时提高应用程序性能，并最大限度地降低与数据保留和合规性相关的风险。

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改善数据生命周期管理

管理工具可帮助您整合或淘汰旧版和冗余的应用程序。归档可通过减少待迁移的数据量来加快应用程序升级。
数据保留合规计划

可以利用 Optim Archive 应用保留、获取和处置数据的业务治理政策。有了保留政策，就可以在保留需求到期时放心地删除存档数据。

 
控制和管理数据增长

InfoSphere Optim Archive 通过对结构化数据应用先进的归档功能，提供了更好的数据控制，并有助于降低硬件存储和维护成本。
降低风险和控制成本

为了进一步降低成本，您可以将历史数据或参考数据离线存储到磁带或其他长期存储设备中。这使您能够保护已归档的业务对象，从而确保监管合规性。
独立于应用程序的访问方法

独立访问有助于消除维护原始应用程序或版本的必要。它还允许用户使用行业标准方法和报告工具来查看、查询归档中的数据，并对其进行报告。
基于消费的报告

Optim Archive 可根据归档、删除和恢复流程生成报告，从而显示有关数据库连接、访问、数据吞吐量、索引使用情况和其他相关统计数据的详细信息。
建立不同的服务级别

为每个类别或温度的数据设置级别，以便您始终如一地 实现应用程序和数据仓库的性能目标。为当前的（热）数据、报告（热）数据 和历史（冷）数据设置 相应的服务级别。
支持企业环境

作为单一可扩展解决方案，InfoSphere Optim Archive 支持常用的应用程序、数据库技术和操作系统，

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