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IBM 在 2023 年 8 月 Gartner 面向保险领导者的 GRC 工具市场指南报告中获得认可。
与 IBM 和 Gartner 嘉宾一起了解数字化业务战略如何推进风险管理转型。
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自加入 IBM 用户体验计划以来，Aviva 在 IBM OpenPages 新产品增强功能的帮助下，对其运营风险管理解决方案进行了现代化改造，充分发挥 GRC 功能，大幅优化了用户体验。
在整个企业范围内培育全面合规的文化，适应监管变化，确保一线人员能够做出更具风险意识的决策。
在缔造价值的机会与扩展生成式 AI 所涉及的风险之间取得平衡。
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IBM 在《IDC MarketScape：全球人工智能治理平台 2023》报告中被评为领导者。
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