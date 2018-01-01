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OpenPages 演示导览

体验 IBM OpenPages 的互动之旅，了解如何轻松识别风险、审查监管要求和管理工作流。

了解如何加快问题响应速度等。在整个组织中管理风险和监管合规性。
Forrester 关于 IBM OpenPages 2023 的 Total Economic Impact™ 调研

IBM OpenPages 为客户带来 249% 的投资回报率。了解实现方式。
使用 IBM OpenPages 实现 AI 驱动的统一 GRC

深入了解 OpenPages 如何支持风险识别、管理、合规性监控和报告，帮助您在动态风险环境中自信地实现业务目标。

Gartner 面向保险领导者的 GRC 工具市场指南

IBM 在 2023 年 8 月 Gartner 面向保险领导者的 GRC 工具市场指南报告中获得认可。

与 IBM 和 Gartner 嘉宾一起了解数字化业务战略如何推进风险管理转型。

成功案例
花旗

了解 IBM 如何通过作为花旗银行审计转型的合作伙伴和 AI 领域的创新者，加速该银行采用 AI 技术的进程。
SCOR SE

了解 SCOR 如何使用 IBM OpenPages 增加用户参与、简化流程，并在整个企业范围内更简便地加强风险评估。
Aviva

自加入 IBM 用户体验计划以来，Aviva 在 IBM OpenPages 新产品增强功能的帮助下，对其运营风险管理解决方案进行了现代化改造，充分发挥 GRC 功能，大幅优化了用户体验。
思想领导力 IBM OpenPages 电子书

在整个企业范围内培育全面合规的文化，适应监管变化，确保一线人员能够做出更具风险意识的决策。

 了解如何以负责任的方式扩展业务就绪型生成式 AI

在缔造价值的机会与扩展生成式 AI 所涉及的风险之间取得平衡。

AI 治理的迫切性

了解人工智能治理如何帮助组织在保持合规性的同时，按照其价值观和战略使用 AI。

面向 AI 治理的 IDC MarketScape

IBM 在《IDC MarketScape：全球人工智能治理平台 2023》报告中被评为领导者。

 OpenPages：整合治理、风险与合规

这个由人工智能驱动的 GRC 管理解决方案将各自为政的风险管理和监管合规功能集中在一起。

交互式演示导览

体验 IBM OpenPages 的交互式产品导览，跟随团队识别风险、查看最新监管要求、开始管理风险评估并管理工作流程。

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