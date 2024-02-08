在降低运营风险方面，公司的业务经理扮演着不可或缺的角色。流程负责人维护着公司实现有效治理所必需的控制措施和程序，因此必须持续参与其中。
对于全球再保险公司 SCOR 来说，让业务人员积极参与风险缓解意味着重新审视公司十多年来一直依赖的治理、风险和合规 (GRC) 技术。 公司计划彻底改革其内部控制管理工具，以鼓励更多地使用这些工具，但在了解到升级带来的挑战后，很快改变了计划。
“我们很难增强现有的功能，使其更适合我们的内部用户，”SCOR 内部控制系统负责人 Thibaut Queutey-Baltazard 说道。 “我们决定寻找一种新的、更现代的 GRC 解决方案，这也将为我们未来的用例提供坚实的基础。”
IBM® OpenPages® with Watson 简化了治理流程
该解决方案减少了完成评估所需的工作量
在启动内部探索流程后，SCOR 确定了对新 GRC 解决方案的要求。 “首先，我们需要一种具有高度适应性的工具，以适应与我们的内部控制相关联的方法，”Queutey-Baltazard 说。 “我们需要为全球各地的团队提供一个全球性解决方案。 最后，我们需要一种用户友好型工具，以获得业务人员的更多认可。”
基于技术的适应性，SCOR 选择了 OpenPages with Watson 平台，为业务用户提供记录流程和执行与操作风险相关的自我评估的集成功能。 公司与 IBM 合作，签订了一项协议，以许可该解决方案在欧洲托管和管理的 IBM Cloud® 环境中运行。 此外，IBM 还提供实验室服务来帮助定制和集成解决方案，并在平台上为关键利益相关者提供培训。
SCOR 最初部署 OpenPages with Watson 平台为其风险部门内用户赋能，之后确定该产品也适合其合规部门的人员使用。 公司全面实施的 OpenPages with Watson 解决方案包括：
• IBM OpenPages Operational Risk Management 模块，用于执行评估、管理所有内部控制流程、满足数据质量管理要求、记录流程
• IBM OpenPages Loss Event Entry 模块，用于解决相关的合规性问题
• OpenPages Policy and Compliance Management 模块，用于管理完整的内部准则生命周期
借助 OpenPages with Watson 解决方案，SCOR 实现了其主要目标：在整个企业内部提高 GRC 技术的接受度和使用率。 “我们的用户不断回来要求我们在平台上部署更多工具，”Queutey-Baltazard 说。 “这是我们做出了正确选择的最好证据。”
除了提高用户接受度之外，新的解决方案还减少了公司流程负责人的工作量。 SCOR 现在创建了与运营风险相关的更详细、更有效的自我评估，显著减少了要求业务用户执行的重复操作的数量。
最后，OpenPages with Watson 平台极大地简化并加快了高级管理团队推动公司治理的工作。 Queutey-Baltazard 说，“借助 IBM OpenPages，我们能够为全球的职能负责人提供一种把风险管理用作业务推动力的工具。 他们可以定义整个全球流程，包括最低限度的风险和控制措施，然后将其推广到不同的地点，供流程负责人在当地采用。”
SCOR（链接位于 ibm.com 外部）是全球最大的再保险公司之一，提供各种旨在帮助保险公司管理风险的解决方案和服务。 公司成立于 1970 年，总部位于巴黎，设有 38 个办事处，业务遍及非洲、美洲、欧洲和亚太地区 160 个国家/地区。 经独立评级机构评估，SCOR 跻身全球评级最高的再保险公司之列。
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, IBM Watson, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2021 年 4 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Cloud 和 OpenPages 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可参见下列网站的“Copyright and trademark information”部分：https://www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
客户负责确保遵守适用的法律和法规。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。