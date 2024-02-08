对于全球再保险公司 SCOR 来说，让业务人员积极参与风险缓解意味着重新审视公司十多年来一直依赖的治理、风险和合规 (GRC) 技术。 公司计划彻底改革其内部控制管理工具，以鼓励更多地使用这些工具，但在了解到升级带来的挑战后，很快改变了计划。

“我们很难增强现有的功能，使其更适合我们的内部用户，”SCOR 内部控制系统负责人 Thibaut Queutey-Baltazard 说道。 “我们决定寻找一种新的、更现代的 GRC 解决方案，这也将为我们未来的用例提供坚实的基础。”