IBM NS1 Connect 提供完全托管的 DNS 服务，具备任播路由、强大的 API、 DDoS 防御、HTTPS 重定向及运行时间监控等功能。通过自动故障转移和实时警报，可最大限度提升性能、减少停机时间并保障安全。
基于任播的托管 DNS 能够确保全球快速响应，将每个用户位置的延迟降至最低。
高容量设计通过 26 个冗余 PoP 抵御 DDoS 攻击，实现 100% 查询响应。
将 DNS 与现有的 DevOps 开发运维(DevOps)工具和流程集成，使多个团队能够在无孤岛的情况下管理配置。
通过全局服务器负载平衡（GSLB）引导流量，提高应用程序的正常运行时间和速度。
利用专为全球峰值性能设计的托管 DNS 主干，最大限度减少 DNS 延迟并提高应用程序性能。
提供搭载全球接入点的托管 DNS 基础设施：26 个接入点（PoP）遍布 6 大洲。
将查询路由至最近的位置，实现最低延迟和高可用性。
借助全球分布架构，轻松应对流量高峰。
将托管 DNS 运营与强大的 API 无缝集成，确保 DevOps 开发运维(DevOps) 工作流顺畅执行，实现无差错自动化。
将托管 DNS 与 Terraform、Ansible 和其他工具集成，轻松创建区域和更新策略。
助您实现配置自动化，减少手动工作量并提高灵活性。
支持实时 DNS 更改和一致部署。
简化跨 DNS 环境的 DevOps 开发运维(DevOps) 管道。
使用定制化中间件解决方案将 DNS 管理委托给各个应用程序团队。
我们通过分层方法确保 DNS 的持续可用性，即使发生最大规模的 DDoS 事件，也能防止 DNS 中断。
超额配置的 PoP 可承载高达 50 倍的常规负载，从而抑制大规模流量洪峰。
协议过滤会丢弃非 DNS 数据包，阻止反射和放大攻击。
Trex 引擎可处理随机查询洪流。
将托管 DNS 与安全 URL 转发相结合，保持品牌一致性、隐私性和最佳 SEO 价值。
通过托管 DNS 集成无缝处理安全重定向。
自动管理证书和 HTTPS 配置。
自动执行证书更新和 DNS 记录更新。
保持品牌一致性并提升 SEO 优化效果。
通过实时健康检查和无缝故障转移至备份解决方案，确保服务持续“在线”。
使用这些 DNS 附加组件可提高性能和保护能力，可通过 Premium 帐户购买。 价格根据您的具体需求而定。
添加单租户、冗余 DNS 层，提供额外保护以防停机。
将中国大陆用户的性能提升 3 倍。
利用实时用户监控功能，根据互联网性能和可用性引导用户。
随时了解 DNS 状况。