功能
使用 IBM NS1 Connect 提高可靠性和用户体验
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展示 IBM NS1 Connect 在全球范围内提供连接的插图

提升 DNS 性能，护航运维服务

IBM NS1 Connect 提供完全托管的 DNS 服务，具备任播路由、强大的 API、 DDoS 防御、HTTPS 重定向及运行时间监控等功能。通过自动故障转移和实时警报，可最大限度提升性能、减少停机时间并保障安全。
提高全球性能

基于任播的托管 DNS 能够确保全球快速响应，将每个用户位置的延迟降至最低。
随时可用的 DNS

高容量设计通过 26 个冗余 PoP 抵御 DDoS 攻击，实现 100% 查询响应。
无缝集成 DevOps 开发运维(DevOps)

将 DNS 与现有的 DevOps 开发运维(DevOps)工具和流程集成，使多个团队能够在无孤岛的情况下管理配置。
优化性能和可用性

通过全局服务器负载平衡（GSLB）引导流量，提高应用程序的正常运行时间和速度。

主要功能

任播 DNS API 优先架构 DDoS 弹性 HTTP 重定向 正常运行时间监控

附加组件

使用这些 DNS 附加组件可提高性能和保护能力，可通过 Premium 帐户购买。 价格根据您的具体需求而定。  
Dedicated DNS

添加单租户、冗余 DNS 层，提供额外保护以防停机。

 面向中国的 DNS

将中国大陆用户的性能提升 3 倍。

 RUM 流量定向

利用实时用户监控功能，根据互联网性能和可用性引导用户。

 DNS Insights

随时了解 DNS 状况。

交互式演示

深入了解网络的 DNS 性能

深入了解 IBM 和 Catchpoint 对全球 DNS 性能的研究，比较不同的权威 DNS 提供商。

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