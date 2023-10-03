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使用我们的免费开发者帐户，按照自己的步调探索 IBM NS1 Connect，了解我们的 API 优先架构、可定制的流量导向及其他功能如何帮助提高可靠性，优化应用程序性能。

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计划 关于 IBM NS1 Connect 平台

了解 IBM NS1 Connect 中包含的内容并了解其工作原理。

 IBM NS1 Connect 入门

阅读有关如何实施 IBM NS1 Connect 解决方案的分步指南。

 IBM NS1 Connect 的无缝 DNS 迁移方法

迁移关键的网络技术，可能是一项令人望而生畏的任务。了解 IBM NS1 Connect 如何帮助您简化 DNS 迁移。

 Filter Chain 简介

IBM NS1 Connect 的 Filter Chain 技术，为高级流量导向功能提供支持。详细了解 Filter Chain 的工作原理。

 基于 RUM 的流量导向简介

了解基于真实用户监控 (RUM) 的流量导向，如何优化全球分布式复杂网络间的应用程序交付，以增强用户体验。

 什么是 RUM 数据以及此类数据为何重要？

深入了解什么是 RUM 数据，并了解 IBM NS1 Connect 的流量导向技术，可以如何利用 RUM 数据进一步优化用户体验。

方法 流量导向过滤器概览

IBM NS1 Connect 具有高级流量导向功能，可优化用户流量在网络中的路由方式。详细了解如何配置这些流量导向策略。

 基于 RUM 的流量导向入门

IBM NS1 Connect 基于 RUM 的流量导向功能，比标准 Filter Chain 提供的流量导向功能更加高级。了解如何配置基于 RUM 的流量导向。

 Dedicated DNS 入门

Dedicated DNS 是 IBM NS1 Connect 的可选付费附加组件。它提供了一个冗余且逻辑上独立的 DNS 实例，可与您的 Managed DNS 实例无缝同步，有助于预防停机时间。

 DNS Insights 简介

DNS Insights 是 IBM NS1 Connect Managed DNS 的付费附加组件，可通过精选的 DNS 数据分析来帮助您识别网络配置错误。详细了解如何使用 DNS Insights。

 利用 DNS Insights 策略微调网络性能

深入了解如何利用 DNS 流量数据，识别可能影响用户体验和整体可靠性的错误配置。详细了解如何借助 DNS Insights（IBM NS1 Connect 的可选附加组件）提供的可定制策略和报告，简化这一过程。

实践 IBM NS1 Connect 用户社区

加入该用户社区，与其他网络专业人员交流，获取深入的产品教程，并持续了解最新功能。

 IBM NS1 Connect 免费开发者帐户

使用免费开发者帐户亲自测试 IBM NS1 Connect。

 优化应用程序性能

阅读概述，了解如何使用 IBM NS1 Connect 流量导向策略，以优化用户应用程序性能。

 自动故障切换机制

观看快速概览，了解如何使用 NS1 Connect Filter Chain，通过失败自动切换机制提高弹性。
探索 通过全局服务器负载均衡提高“最后一英里”连接的性能和弹性

了解 DNS 和真实用户监控 (RUM) 数据如何为希望以更低成本获得更强大功能的负载均衡团队提供极具吸引力的解决方案。

为什么不应该在中国使用全球任播 DNS？

了解为什么全球任播 DNS 会影响包括中国大陆在内的某些地区的应用程序性能。

 IBM NS1 Connect 解决方案概述

快速概览 IBM NS1 Connect 解决方案，了解其如何帮助您改进用户体验、增强弹性，并降低成本。

扩展混合云网络的价值

了解 IBM NS1 Connect 基于 RUM 的流量导向功能，如何帮助您优化混合环境和多云环境中的端到端应用程序交付。

 制定业务关键型网络决策

了解成功的云和数字化转型之旅中有哪些关键里程碑和决策，包括权威 DNS 如何帮助发掘价值。

采取后续步骤

使用 IBM NS1 Connect 提高网络弹性，保持关键应用程序和网站稳定在线。开始使用免费的开发人员帐户，并发现更多定价选项。

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