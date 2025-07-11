Dropbox 是一家领先的文件托管服务提供商，通过为全球超 5 亿用户提供无缝文件共享与协作体验而建立了良好的声誉。该公司拥有跨越 20 多个聚类的庞大全球边缘网络，确保用户无论身在何处，都能获得一致且卓越的服务。

然而，Dropbox 在应用传统域名系统 (DNS) 负载平衡方案时，遭遇了意料之外的限制。该公司依赖基于地理位置的路由选择，这常将用户导向地理上最近而非响应最快的接入点 (PoP)。尽管该方法在理论上看似合理，但却导致用户连接欠佳且延迟增加。

这一问题在某些地区尤为严重。例如，符拉迪沃斯托克、冰岛和埃及的用户遭遇了服务质量不稳定的问题。对于一家依靠速度、可靠性和用户满意度而盈利的公司来说，这些路由低效问题对 Dropbox 的全球性能标准构成了严重威胁。

Dropbox 流量团队的 Nikita Shirokov 解释道，“优化 DNS 负载平衡并规避此类极端情况的最佳方案是为其‘传授’网络拓扑相关知识。”公司需要借助智能方案来实时分析网络性能，而非仅仅依赖地理位置邻近性。