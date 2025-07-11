Dropbox 与 IBM 合作，将延迟降至 200 毫秒。
Dropbox 是一家领先的文件托管服务提供商，通过为全球超 5 亿用户提供无缝文件共享与协作体验而建立了良好的声誉。该公司拥有跨越 20 多个聚类的庞大全球边缘网络，确保用户无论身在何处，都能获得一致且卓越的服务。
然而，Dropbox 在应用传统域名系统 (DNS) 负载平衡方案时，遭遇了意料之外的限制。该公司依赖基于地理位置的路由选择，这常将用户导向地理上最近而非响应最快的接入点 (PoP)。尽管该方法在理论上看似合理，但却导致用户连接欠佳且延迟增加。
这一问题在某些地区尤为严重。例如，符拉迪沃斯托克、冰岛和埃及的用户遭遇了服务质量不稳定的问题。对于一家依靠速度、可靠性和用户满意度而盈利的公司来说，这些路由低效问题对 Dropbox 的全球性能标准构成了严重威胁。
Dropbox 流量团队的 Nikita Shirokov 解释道，“优化 DNS 负载平衡并规避此类极端情况的最佳方案是为其‘传授’网络拓扑相关知识。”公司需要借助智能方案来实时分析网络性能，而非仅仅依赖地理位置邻近性。
为了克服这些限制，Dropbox 与 IBM 合作实施了更为精密的 DNS 流量管理方案。该公司选择 IBM® NS1 Connect® 来提供可扩展的权威 DNS 服务。其目标是用 IBM NS1 Connect 的实时监控和基于延迟的流量控制功能取代 Dropbox 基于地理位置的系统。该解决方案支持 Dropbox 创建自定义 DNS 映射，优先考虑实际网络性能而非物理距离。借助这一方案，该公司可以将用户引导到响应速度最快的 PoP（无论其地理位置如何），以便提供更快捷、更可靠的连接。
该解决方案在用户曾饱受性能波动之苦的高延迟地区，取得了立竿见影的成效。NS1 Connect 所具备的灵活性可与 Dropbox 现有的全球基础设施无缝整合。借此，Dropbox 在全球路由准确性、网络效率和用户体验方面均实现显著提升。
Dropbox 与 IBM 之间的合作显著提升了用户体验和网络性能。通过引导用户访问延迟效率最高的 POP，Dropbox 实现了以下目标：
此外，智能路由系统可确保 Dropbox 充分利用其基础设施，包括之前使用不足的柏林 PoP。这些增强功能消除了基于地理位置的路由引发的极端情况，并有助于确保更快捷、更可靠的全球用户访问体验。
Dropbox 是一个领先的云文件存储和协作平台，总部位于加利福尼亚州旧金山。自 2007 年成立以来，该公司不断拓展业务，为全球数百万个人和企业用户提供服务。Dropbox 以其直观的用户体验以及守护安全和隐私的坚定承诺而闻名，支持跨设备及地域的无缝文件共享与协作。其庞大的全球用户基础和广泛的市场覆盖，印证了该公司的规模、可靠性与影响力。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。