预约实时演示
安全第一

孤立的系统、被动的安全措施以及手动流程使组织面临风险、效率低下和不合规风险。随着法规日益复杂化和对安全高效运营的期望不断提升，孤岛式的健康、安全和环境 (HSE) 项目使组织易受风险影响且响应缓慢。

IBM® Maximo HSE 将健康、安全和环境流程与您的核心运营和工作管理相整合。它提供智能化集成式方案来管理企业级 HSE 工作，涵盖事件报告、排放管理、风险评估和合规情况跟踪等环节。
统一的 HSE 和工作管理

HSE 流程与工作管理完全集成，使安全成为工作计划和执行的每个步骤的内在组成部分。

互连功能

通过互联应用程序，用户可以从单个界面启动多个活动，从而快速访问信息并提示采取行动。
更智能且可扩展

IBM Maximo HSE 凭借混合云灵活性和移动工具支持，实现无缝的实时安全管理，同时以 IBM 的生成式 AI – watsonx 为后盾。
个性化仪表板

通过可定制的即用型仪表板生成关键绩效指标 (KPI)、趋势和洞察分析，实现更快速、更明智的决策并提高效率。
您可以做什么

排放管理

业务运营推动增长，但同时也产生排放，因此有效的排放管理既是一项挑战，也是一项合规要求。IBM® Maximo 排放管理有助于近乎实时地捕获持续性和无组织排放，而 IBM® Envizi ESG Suite 支持您计算、跟踪和报告范围 1、2 和 3 温室气体排放，从而使运营效率与环境责任保持一致。

成功案例

了解 The Hub Power Company Limited 如何将 MOC 核准时间缩短 60%,并将安全事件调查工作减少 20%
采取后续步骤

开始查看产品教程或预约咨询 IBM 专家，了解您的组织如何通过 Maximo 应用套件获益。

