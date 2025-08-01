将安全放在首位，实现 HSE 与工作管理互联互通
孤立的系统、被动的安全措施以及手动流程使组织面临风险、效率低下和不合规风险。随着法规日益复杂化和对安全高效运营的期望不断提升，孤岛式的健康、安全和环境 (HSE) 项目使组织易受风险影响且响应缓慢。
IBM® Maximo HSE 将健康、安全和环境流程与您的核心运营和工作管理相整合。它提供智能化集成式方案来管理企业级 HSE 工作，涵盖事件报告、排放管理、风险评估和合规情况跟踪等环节。
HSE 流程与工作管理完全集成，使安全成为工作计划和执行的每个步骤的内在组成部分。
通过互联应用程序，用户可以从单个界面启动多个活动，从而快速访问信息并提示采取行动。
IBM Maximo HSE 凭借混合云灵活性和移动工具支持，实现无缝的实时安全管理，同时以 IBM 的生成式 AI – watsonx 为后盾。
通过可定制的即用型仪表板生成关键绩效指标 (KPI)、趋势和洞察分析，实现更快速、更明智的决策并提高效率。
简化许可、认证和安全工作执行
IBM® Maximo HSE 简化了工作许可、认证和风险评估，以确保安全、合规的运营。它将许可与工单和事件联系起来，支持锁定/挂牌并跟踪培训，以确保只有合格的人员执行高风险任务 – 保护人员和流程。
确保安全、高效且记录在案的运营
通过班次交接、操作员巡检和生产损耗报告等工具，确保安全持续运营。关联流程和操作员日志可帮助团队实现全面可视化管理，以便尽快识别问题并确保各班次的顺畅、合规运营。
主动管理工作场所和流程安全
通过端到端跟踪、调查和纠正措施，使您的团队能够管理事件、危险和风险。从危险识别到旁路控制，它可以推动问责制和持续改进，从而创造一个更安全、更合规的工作场所。
做好审计准备并遵守外部法规
IBM Maximo HSE 通过强大的合规工具组合，帮助组织应对审计工作并满足监管要求。它将关键合规数据与工作、资产和安全记录相关联，借此简化审计、调查和监管跟踪。排放管理功能可以监控连续排放和无组织排放，并配有内置仪表板，用于跟踪和采取纠正措施。
稳健实施变更
Maximo HSE 中的变更管理 (MOC) 流程负责治理运营与工程变更的整个生命周期，即启动、审查、核准、授权与闭环。用户可以直接在 MOC 应用程序中发起 MOC 请求或启动变更，以关联多个资产、位置和配置项。
打造一支技术熟练、合规的员工队伍
通过同一平台管理技能、认证和培训，确保只有合格人员才能执行关键任务。跟踪课程、验证能力并总结经验教训，以填补知识差距、加强合规性，同时实现更安全的运营。
业务运营推动增长，但同时也产生排放，因此有效的排放管理既是一项挑战，也是一项合规要求。IBM® Maximo 排放管理有助于近乎实时地捕获持续性和无组织排放，而 IBM® Envizi ESG Suite 支持您计算、跟踪和报告范围 1、2 和 3 温室气体排放，从而使运营效率与环境责任保持一致。