孤立的系统、被动的安全措施以及手动流程使组织面临风险、效率低下和不合规风险。随着法规日益复杂化和对安全高效运营的期望不断提升，孤岛式的健康、安全和环境 (HSE) 项目使组织易受风险影响且响应缓慢。

IBM® Maximo HSE 将健康、安全和环境流程与您的核心运营和工作管理相整合。它提供智能化集成式方案来管理企业级 HSE 工作，涵盖事件报告、排放管理、风险评估和合规情况跟踪等环节。