The Hub Power Company Limited

Hubco 是巴基斯坦第一家也是最大的独立发电商 (IPP)，非常重视健康、安全和环境 (HSE) 实践。这一承诺体现在关键绩效指标中。在 2018-2019 财政年度，这一公用事业公司在其三个运营发电站记录了 430 万工时，总可记录工伤率 (TRIR) 仅 0.05。

该公用事业公司的安全记录令人印象深刻，部分源于公司对正确技术的投入。Hubco 公司秘书兼法律和公共关系总监 Shaharyar Nashat 表示：“我们的团队始终在寻找一切技术进步工具，以提高效率并监控工厂的排放。”

其中一项技术是 IBM Maximo 资产管理软件。过去，该公用事业公司使用该软件 5.2 和 7.1 版本来管理其关键资产，并支持其大型资产数据库。公司还依靠本地开发的合规管理系统 (CMS) 来实施安全举措，并继续使用 Oracle Financial 应用程序。

然而，由于技术没有集成，某些关键业务流程必须手动执行。此外，数据孤岛需要跨系统重复执行某些任务。

Hubco 的规划经理 Abid Ali 表示：“每个系统都包含不同信息。因此，财务人员必须对付款和资金储备进行复式记账，一份在 Maximo，另一份在财务系统。这需要花费大量的时间和重复性工作。”

Hubco 试图集成其关键 IT 系统，包括财务系统。此外，Hubco 认识到，升级 Maximo 软件将带来公司目前没有的新功能以及许多安全模块。

“在组级别的所有站点，安全是我们的首要任务，”Hubco 的 IT 经理 Ahmed Aftab 补充道，“因此我们决定，在集成现有系统的同时，我们也必须升级 Maximo，并获取 IBM 的一线支持。”