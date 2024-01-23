The Hub Power Company Limited

当过时、未连接的资产管理软件系统阻碍了 Hubco 的工作流程时，Hubco 聘请 IBM 业务合作伙伴 Systech International 来部署和集成 IBM® Maximo® for Oil and Gas 软件。该解决方案将变更管理的审批时间降低 60%，加快了运营中的现金流量，并促使公用事业公司调查的事件降低大约 20%。
Hubco 升级采用Maximo for Oil and Gas 7.6 软件，并集成其 IT 环境，从而获得了所需的应用程序和效率，以支持并完善健康、安全和环境 (HSE) 相关专业流程。
Hubco 是巴基斯坦第一家也是最大的独立发电商 (IPP)，非常重视健康、安全和环境 (HSE) 实践。这一承诺体现在关键绩效指标中。在 2018-2019 财政年度，这一公用事业公司在其三个运营发电站记录了 430 万工时，总可记录工伤率 (TRIR) 仅 0.05。
该公用事业公司的安全记录令人印象深刻，部分源于公司对正确技术的投入。Hubco 公司秘书兼法律和公共关系总监 Shaharyar Nashat 表示：“我们的团队始终在寻找一切技术进步工具，以提高效率并监控工厂的排放。”
其中一项技术是 IBM Maximo 资产管理软件。过去，该公用事业公司使用该软件 5.2 和 7.1 版本来管理其关键资产，并支持其大型资产数据库。公司还依靠本地开发的合规管理系统 (CMS) 来实施安全举措，并继续使用 Oracle Financial 应用程序。
然而，由于技术没有集成，某些关键业务流程必须手动执行。此外，数据孤岛需要跨系统重复执行某些任务。
Hubco 的规划经理 Abid Ali 表示：“每个系统都包含不同信息。因此，财务人员必须对付款和资金储备进行复式记账，一份在 Maximo，另一份在财务系统。这需要花费大量的时间和重复性工作。”
Hubco 试图集成其关键 IT 系统，包括财务系统。此外，Hubco 认识到，升级 Maximo 软件将带来公司目前没有的新功能以及许多安全模块。
“在组级别的所有站点，安全是我们的首要任务，”Hubco 的 IT 经理 Ahmed Aftab 补充道，“因此我们决定，在集成现有系统的同时，我们也必须升级 Maximo，并获取 IBM 的一线支持。”
2018 年，Hubco 转向专门从事资产管理解决方案的 IBM 业务合作伙伴 Systech 寻求帮助，希望集成并升级其关键 IT 软件和系统。
本次合作包括四个项目：
在 Maximo for Oil and Gas 技术的帮助下，Hubco 获得了支持其 HSE 相关专业流程和行业最佳实践所需的应用程序，以提高其关键资产的生产力、效率和安全性。Systech 资产管理总监 Shams Ladak 表示：“与版本 7.1 相比，Maximo 7.6 中的一些新功能对 Hubco 较为有利。”
在此期间，Systech 展开了管理培训，以演示 Maximo 7.6 中的新功能。Systech 还针对用户和管理员进行了有关新 Maximo 应用程序的培训。为克服与系统集成和数据库转换相关的挑战，Systech 与 IBM 并肩工作。
Hubco 规划经理 Abid Ali 表示：“Systech 与我们展开密切合作，寻找解决方案并解决问题。他们在这个项目上做得很好。我们从未发现他们在任何领域缺乏专业知识，而且 IBM 的支持也非常棒。”
如今，所有系统都实现了实时集成。Systech 继续为该公用事业公司提供技术支持，并评估 Hubco 未来计划的新技术。
如今，Hubco 的业务流程和安全管理活动变得更加高效和精简。Ladak 先生补充道：“对于 Hubco 来说，Maximo Oil and Gas 的许多优势都与安全性和系统集成有关，这也是我们的既定计划。”
例如，在过去，MOC 流程需要手动管理并使用来自多个互不相连的 IT 系统的信息。因此，审批时间可能长达六个月，也可能长达一年或更长。现在，由于 Maximo Oil and Gas 软件中的 MOC 模块与工作单和安全系统集成，这一流程只需几个月的时间，换言之，审批速度提高了 60%。
该软件的风险评估应用程序还帮助 Hubco 改进了工作单安全管理。此外，Hubco 加强了对安全相关行动和任务的监控，将正在调查或待调查的事件数量减少了20%。
开具发票的速度也更快。使用 Maximo ERP 集成附加组件集成 Oracle 财务系统后，Hubco 处理发票的平均时间减少了 50%，从平均 50-60 天缩短至 30-35 天，从而实现了更快的运营现金流量。其他优势包括更及时地审查预防性维护记录，更全面监控临时更改，以及改进安全行走计划的合规管理。
Aftab 先生补充道：“与其他解决方案相比，Maximo 中的模块更完善，功能更多，也更具成本效益。”
Hubco 不断改进，目前正在其新工厂部署 Maximo 石油和天然气软件，并计划将其应用到新的 IT 计划中。“Maximo 让我们的管理、工程和运营团队有信心在新工厂应用物联网，”Aftab 先生总结道，“它是一个非常关键的运营系统，尤其是在我们的领域。”
为了向人们提供生活燃料能源，The Hub Power Company Limited（ibm.com 外部链接）在俾路支省哈布地区、旁遮普省邦纳罗瓦尔地区以及阿扎德查谟和克什米尔地区建造了四座发电厂，提供超过 2920 兆瓦的装机容量。这家公用事业公司是巴基斯坦唯一一家在中巴经济走廊拥有四个项目的电力生产商，包括以进口煤炭为主的 China Power Hub Generation Company (Pvt.) Limited at Hub, Thar Energy Ltd., Thalnova Power Thar (Pvt.) Ltd. 以及 Sindh Engro Coal Mining Company。Hubco 拥有 6,000 多名员工，2019-2020 年的净利润高达 90 亿巴基斯坦卢比。
IBM 业务合作伙伴Systech （ibm.com 外部链接）的总部位于美国新泽西州，同时在巴基斯坦和阿拉伯联合酋长国开展业务，是一家专门提供企业资产管理解决方案的全方位服务型 IT 公司。服务包括软件实施、配置和集成；年度维护和支持；软件审计和运行状况检查。公司为制造业、石油和天然气、运输、公用事业和公共部门提供服务。Systech 成立于 1995 年，现有员工约 30 人。
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美国出品，2020 年 7 月。
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