为了向人们提供生活燃料能源,The Hub Power Company Limited(ibm.com 外部链接)在俾路支省哈布地区、旁遮普省邦纳罗瓦尔地区以及阿扎德查谟和克什米尔地区建造了四座发电厂,提供超过 2920 兆瓦的装机容量。这家公用事业公司是巴基斯坦唯一一家在中巴经济走廊拥有四个项目的电力生产商,包括以进口煤炭为主的 China Power Hub Generation Company (Pvt.) Limited at Hub, Thar Energy Ltd., Thalnova Power Thar (Pvt.) Ltd. 以及 Sindh Engro Coal Mining Company。Hubco 拥有 6,000 多名员工,2019-2020 年的净利润高达 90 亿巴基斯坦卢比。