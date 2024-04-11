Istio on IBM Cloud

Istio 是一项开放技术，为开发人员提供一种无缝连接、管理和保护不同微服务网络的方法，且无需考虑平台、来源或供应商。Istio 是目前基于 Github 贡献者增长最快的开源项目之一，优势在于它的社区。IBM 很荣幸成为 Istio 项目的创始人和贡献者以及 Istio 工作组的领导者。
要了解有关服务网格世界的更多信息，请阅读由 Istio 控制委员会成员、IBM 发明大师 Lin Sun 以及 IBM 杰出工程师 Dan Berg 撰写的 O'Reilly 电子书 Istio Explained。
Istio 与 IBM Cloud Log Analysis 和 IBM Cloud Monitoring 完美搭配运行。
设置和部署应用程序；使用 IBM Watson® 服务扩展和更新应用程序。
了解 12 因素方法、微服务和 Istio 如何在 IBM Cloud Kubernetes Service 中工作。
在微服务旁边安装 Istio 作为 Guestbook 模拟应用程序；将其部署到集群。
解放 Kubernetes 开发人员
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Istio 作为一种可配置的开源服务网格层，能连接、监视和保护 Kubernetes 集群中的容器。Istio 最初仅搭配 Kubernetes，但其开源特性使任何人都可以编写扩展程序，因此能在任何集群软件上运行。
Kubernetes 是一种容器编排工具，Kubernetes 的一个核心单元是节点。节点由一个或多个容器以及其他组件组成。Kubernetes 管理节点的可用性和资源消耗，并根据需求增加使用 pod 自动扩缩控制器添加 pod。Istio 将其他容器注入 pod 中以增加安全性、管理和监控。
由于这种开源性，Istio 可以在支持它的公共云以及经管理员同意的私有云上运行。
组织转向微服务时，需要支持数十或数百个具体应用程序。单独管理这些端点需要支持大量虚拟机，包括需求。Kubernetes 这样的集群软件可以创建并扩展 Pod，但 Kubernetes 不提供路由表、流量规则、强大的监视或调试工具。
输入服务网格。
随着服务数量的增加，潜在的通信方式数量呈指数级增长。2 个服务只有 2 条通信路径。3 个服务有 6 条，10 个服务有 90 条。服务网格通过创建通信策略提供一种配置这些通信路径的单一方法。
服务网格检测服务并根据预定义配置定向通信流量。管理员无需配置正在运行的容器或编写代码来执行此操作，而是可以向服务网格提供配置并让它完成该工作。以前，此操作必须在 Web 服务器和服务到服务通信中进行。
在集群中执行此操作的最常见方法是使用 sidecar 模式。sidecar 是 pod 内部的一个新容器，用于路由和观察服务和容器之间的通信流量。
Istio 层位于 Kubernetes 之上，添加了程序员和管理员基本不可见的“侧柜容器”，这些容器充当“中间人”，引导流量并监视组件之间的交互。两者通过如下三种方式协同运行。
配置：使用 Kubernetes 设置配置的主要方法是 kubectl 命令，通常为 kubectl -f <filename>，其中文件是 YAML 文件。Istio 用户可以使用 kubectl 运行新的不同类型的 YAML 文件，也可以使用新的可选 ioctl 命令。
监控：借助 Istio，您可以监控使用 Kubernetes 运行的应用程序的运行状况。Istio 检测可以管理和可视化应用程序的运行状况，与 Kubernetes 对集群和节点进行一般监控提供的洞察力相比，Istio 检测提供的洞察力更多。
管理：由于 Istio 的界面本质上与 Kubernetes 相同，因此管理它几乎不需要额外工作。Istio 允许用户创建影响和管理整个 Kubernetes 集群的策略，从而减少管理每个集群的时间，同时消除对自定义管理代码的需求。
Istio 使用 Envoy 的深度扩展版本来执行监控、管理和日志记录。每个 pod 都需要跟踪，Istio 需要汇集并提供所有 pod 相关信息。使用 Istio 的一种可能替代方案是将 Envoy 直接部署到 Kubernetes 集群中并编写管理代码。这本质上是重新创建 Istio，包含自定义开发项目的相关成本和错误。