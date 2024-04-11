Istio on IBM Cloud

组织转向微服务时，需要支持数十或数百个具体应用程序。单独管理这些端点需要支持大量虚拟机，包括需求。Kubernetes 这样的集群软件可以创建并扩展 Pod，但 Kubernetes 不提供路由表、流量规则、强大的监视或调试工具。

输入服务网格。

随着服务数量的增加，潜在的通信方式数量呈指数级增长。2 个服务只有 2 条通信路径。3 个服务有 6 条，10 个服务有 90 条。服务网格通过创建通信策略提供一种配置这些通信路径的单一方法。

服务网格检测服务并根据预定义配置定向通信流量。管理员无需配置正在运行的容器或编写代码来执行此操作，而是可以向服务网格提供配置并让它完成该工作。以前，此操作必须在 Web 服务器和服务到服务通信中进行。

在集群中执行此操作的最常见方法是使用 sidecar 模式。sidecar 是 pod 内部的一个新容器，用于路由和观察服务和容器之间的通信流量。