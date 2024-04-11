IBM® ILOG® CP Optimizer 是优化专家解决实际运营规划和调度问题工具箱的重点必要补充。ILOG CP Optimizer 包含一个强大的优化器，可以处理此类挑战中经常出现的边际约束。对于纯粹的学术问题，例如加工车间、开放式车间和流水车间，该优化器找到的解决方案可与一流的专业算法找到的解决方案相媲美。

某些组合优化问题不能轻易用传统的数学规划方法线性化并解决。为了处理这类问题，ILOG CP Optimizer 提供了大量算术和逻辑约束以及强大的优化器，可将模型和运行开发流程的所有优势融入组合优化。