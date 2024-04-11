要遵循的电子贸易、审计和税收法规总是在变化，每个国家/地区都有不同的规定。因此，需要多个具有不同技能的提供商。您希望如何进行跟踪？
IBM Sterling eInvoicing 可帮助企业简化电子交易和开票流程并进行自动化，通过单一业务网络即可满足多个国家/地区的税收法规要求。
自动化业务流程和税务合规性，使用全球集成标准在单一解决方案中支持买方和供应商合规性，同时保持遵守不断演变的税收法规。通过所需的数字签名、归档和税务机关许可获得更高的安全性和验证。
简化和自动化电子发票，帮助确保买方和供应商遵守不断变化的、特定国家的税收和审计法规。
将多个国家/地区电子发票的合规性管理简化为单一解决方案。实现服务和支持的一致性。通过单一视图深入了解全球发票开具情况。
根据税法保证电子发票的真实性和完整性。
通过当地律师事务所和税务机关的关系网络不断更新签名和验证服务，确保合规。
加快审计速度，简化公司和主管税务机关的审计流程。
通过收据/开具、处理、归档和审计的发票流程减少与手动纸质流程相关的成本和数据错误。
借助基于云、支持 AI 的数字业务网络，简化连接并深化企业对企业 (B2B) 交易生命周期的可见性。
利用 Peppol Access 接入 IBM 可互操作的业务网络，简化企业对政府 (B2G) 和 B2B 贸易。
运用订单管理软件平台，建立动态供应链网络。
在 IBM 产品文档中快速寻找答案。
深入探索如何构建可自我纠正的智能化供应链。
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