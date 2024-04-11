要遵循的电子贸易、审计和税收法规总是在变化，每个国家/地区都有不同的规定。因此，需要多个具有不同技能的提供商。您希望如何进行跟踪？

IBM Sterling eInvoicing 可帮助企业简化电子交易和开票流程并进行自动化，通过单一业务网络即可满足多个国家/地区的税收法规要求。

自动化业务流程和税务合规性，使用全球集成标准在单一解决方案中支持买方和供应商合规性，同时保持遵守不断演变的税收法规。通过所需的数字签名、归档和税务机关许可获得更高的安全性和验证。