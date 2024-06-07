完全托管的云服务的现代化改造可实现灵活、高度安全且可扩展的数据管理，为下一代应用程序和 AI 工作负载释放更大的价值。
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Db2 可以轻松地在云端设置、操作和扩展 Db2 部署。它将 Amazon RDS（一项托管关系数据库服务，可在高度安全、合规的云环境中自动执行数据库管理）的简单性和可用性与 IBM® Db2 运行全球任务关键型数据库工作负载的专业知识相结合。Amazon RDS for Db2 可支持企业：
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通过自动执行迁移、配置、备份/恢复等管理任务，每个 DBA 可增加多达 66%1 的数据库。
从本地轻松迁移到 Amazon RDS 而无需中断业务。像 Owen’s Illinois 这样的客户在从 Oracle 迁移到 Db2 时节省了超过 100 万美元 2 的总拥有成本。
通过高可用性和自动化多可用区数据复制，让您最关键的数据始终保持在线状态。
通过自动化的跨区域备份、快照和故障转移，支持业务关键型工作负载的持久能力。
确保云中最敏感的数据高度安全并符合 HIPAA、FedRAMP 等计划。
只需点击几下或使用 API 调用，即可简化扩展和资源管理，从而削减成本。
架构设计
查询构造
查询优化
应用程序现代化
新云原生应用程序
基于 AI 和机器学习 (ML) 的应用程序
迁移
备份和恢复
补丁
配置
软件、存储和服务器升级
硬件问题
在单个完全托管的 Db2 数据库中支持不断增长的事务和分析工作负载，而无需自助管理。
创新并构建具有高可用性、吞吐量和存储可扩展性的新应用程序。
开发具有跨区域灾难恢复和多可用区 (multi-AZ) 功能的全局应用程序，同时根据 AWS 合规计划确保数据得到保护且合规。
了解 Profile Centevo 如何使用 Amazon RDS for Db2 将年度基础设施成本降低了四分之三，并通过替代手动数据库升级而每年节省 288 小时
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*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
1 IDC 白皮书 - Amazon 关系数据库服务以更低的成本提供增强型数据库性能。
2据 Owens-Illinois 向 IBM 提供的外部参考统计数据显示，从 Oracle 迁移至 Db2 后，Owens-Illinois 节省了超过 100 万美元的成本。