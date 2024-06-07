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IBM® Db2 on Amazon Relational Database Service (RDS)
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Amazon RDS for Db2 产品用户界面
开始使用 IBM Db2 on Amazon RDS

完全托管的云服务的现代化改造可实现灵活、高度安全且可扩展的数据管理，为下一代应用程序和 AI 工作负载释放更大的价值。

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Db2 可以轻松地在云端设置、操作和扩展 Db2 部署。它将 Amazon RDS（一项托管关系数据库服务，可在高度安全、合规的云环境中自动执行数据库管理）的简单性和可用性与 IBM® Db2 运行全球任务关键型数据库工作负载的专业知识相结合。Amazon RDS for Db2 可支持企业：

  • 通过完全托管服务节省管理繁琐数据库任务的时间和成本
  • 确保企业数据的安全性和合规性
  • 与 AWS 以及 IBM 数据和 AI 产品原生集成
  • 从本地 Db2 和 Oracle 轻松迁移
  • 为 Db2 客户提供即用即付和自带许可证功能
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优势 完全托管

通过自动执行迁移、配置、备份/恢复等管理任务，每个 DBA 可增加多达 66%1 的数据库。

 本地 Db2 和 Oracle 的轻松迁移

从本地轻松迁移到 Amazon RDS 而无需中断业务。像 Owen’s Illinois 这样的客户在从 Oracle 迁移到 Db2 时节省了超过 100 万美元 2 的总拥有成本。

 高度可用且可靠

通过高可用性和自动化多可用区数据复制，让您最关键的数据始终保持在线状态。

 自动备份和故障转移

通过自动化的跨区域备份、快照和故障转移，支持业务关键型工作负载的持久能力。

 安全且合规

确保云中最敏感的数据高度安全并符合 HIPAA、FedRAMP 等计划。

 点击按键即可扩展

只需点击几下或使用 API 调用，即可简化扩展和资源管理，从而削减成本。
专注创新，交由 AWS 来完成工作
将团队集中到这里

架构设计

查询构造

查询优化

应用程序现代化

新云原生应用程序

基于 AI 和机器学习 (ML) 的应用程序

 交由 AWS 来完成工作：

迁移

备份和恢复

补丁

配置

软件、存储和服务器升级

硬件问题
用例 实现任务关键型 web 和移动应用程序的现代化

在单个完全托管的 Db2 数据库中支持不断增长的事务和分析工作负载，而无需自助管理。

 构建新的云原生应用程序

创新并构建具有高可用性、吞吐量和存储可扩展性的新应用程序。

 提供安全合规的全局体验

开发具有跨区域灾难恢复和多可用区 (multi-AZ) 功能的全局应用程序，同时根据 AWS 合规计划确保数据得到保护且合规。
深入了解 IBM 和 AWS 与 Amazon RDS for Db2 的集成

AWS 提供的 IBM 数据和 AI 服务

基本 AWS 服务集成

专业 AWS 服务
 

  • IBM® watsonx.data 湖仓一体
  • IBM Db2 Warehouse
  • IBM Sterling Order Management
  • IBM® OpenPages
  • IBM® Cognos Analytics 等

 

  • Amazon Elastic Block Storage (EBS)
  • Amazon S3
  • AWS Key Management Service (KMS)
  • AWS Secret Manager
  • 资源标记
  • 服务配额

 

 

  • AWS Database Migration Service (DMS)
  • AWS CloudFormation
  • AWS Cloud 试用版
  • AWS Organizations
  • Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 等

 

 

 

 

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
IBM Db2 on Amazon RDS

立即开始使用自带许可证 (BYOL) 模式，灵活选择按小时随需定价。

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脚注

1 IDC 白皮书 - Amazon 关系数据库服务以更低的成本提供增强型数据库性能。

2据 Owens-Illinois 向 IBM 提供的外部参考统计数据显示，从 Oracle 迁移至 Db2 后，Owens-Illinois 节省了超过 100 万美元的成本。