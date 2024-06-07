Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Db2 可以轻松地在云端设置、操作和扩展 Db2 部署。它将 Amazon RDS（一项托管关系数据库服务，可在高度安全、合规的云环境中自动执行数据库管理）的简单性和可用性与 IBM® Db2 运行全球任务关键型数据库工作负载的专业知识相结合。Amazon RDS for Db2 可支持企业：

通过完全托管服务节省管理繁琐数据库任务的时间和成本

确保企业数据的安全性和合规性

与 AWS 以及 IBM 数据和 AI 产品原生集成

从本地 Db2 和 Oracle 轻松迁移

为 Db2 客户提供即用即付和自带许可证功能