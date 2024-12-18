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存储

Copy Services Manager

 IBM Copy Services Manager
为灾难恢复、高可用性和网络弹性管理 IBM Storage 复制服务。
2 个人在数据存储室检查计算机

IBM Copy Services Manager 帮助客户轻松管理两个、三个或四个站点存储环境中的复制服务。通过为整个存储环境提供单点控制，客户可以管理和监控其灾难恢复、高可用性和网络弹性解决方案。

此外，客户还可以利用先进的调度功能和可用的现代 API 建立自动化，以满足其所有业务需求。
优势 简化管理

管理和监控复杂的多站点解决方案，以满足业务灾难恢复需求。

 最大限度地保持业务的连续性

利用 IBM HyperSwap 技术，支持高可用性。

 增强您的弹性

自动创建 Safeguarded Copy 备份和快照，为整个存储环境提供网络弹性。

 自动进行回复

根据您的独特环境和解决方案，轻松创建高级自动化。

 保持数据的完整性

通过双重控制支持和高级用户角色保护数据。

 提高数据中心的灵活性

适用于大型和小型环境。
Redis 功能
易于使用的复制管理

在数分钟内为您的环境安装和设置高级复制解决方案。
支持大型机和分布式环境

利用存储系统的强大功能来复制数据，从而实现灾难恢复和网络弹性，体验与数据无关的管理。
支持网络弹性

使用 IBM Safeguarded Copy 解决方案保护您的存储免受网络攻击。
复制管理自动化

利用先进的 REST API、可用的 Python 库和 Ansible Collection，将复制管理自动化。
内置安全和保护功能

通过用户角色管理、警告提示、事件阈值警报和双重控制支持来保护数据。
降低基础架构的成本

取代复杂、易出错的客户脚本或工具，简化复制解决方案的管理。
跨会话的进阶版调度功能

在多个复制会话中协调行动和任务，根据需求定制解决方案。
跨其他外部任务协调预定任务

将复制或 Safeguarded Copy 备份操作与外部操作（如静止和恢复应用程序）安排在一起，以进行应用程序一致性备份。
主动和备用支持

通过内置的主动和备用支持，您可以随时管理环境，从而在发生灾难时接管另一台服务器的管理。
支持的平台

IBM Copy Services Manager 支持 DS8000、FlashSystem 和 Storage Virtualize 系统的块存储复制服务。

操作系统要求 - Windows、AIX、Linux、Linux on IBM Z、z/OS 操作系统和 DS8000 HMC
IBM Storage DS8000

最新企业级存储创新，旨在充分利用大型机架构的全部功能，有助于确保组织能够持续访问关键工作负载，实现数据的一致性和优化。

IBM FlashSystem

体验具备网络弹性、高性能和高功能性的解决方案，从而为每个企业简化混合云存储。
采取后续步骤

了解如何使用并最大限度地利用 IBM Copy Services Manager。
更多探索方式 用户指南 实现数据和网络弹性的必备要素 Python 库 Ansible Galaxy 系列 文档 支持 合作伙伴 社区