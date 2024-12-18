主页
存储
Copy Services Manager
IBM Copy Services Manager 帮助客户轻松管理两个、三个或四个站点存储环境中的复制服务。通过为整个存储环境提供单点控制，客户可以管理和监控其灾难恢复、高可用性和网络弹性解决方案。
此外，客户还可以利用先进的调度功能和可用的现代 API 建立自动化，以满足其所有业务需求。
管理和监控复杂的多站点解决方案，以满足业务灾难恢复需求。
利用 IBM HyperSwap 技术，支持高可用性。
自动创建 Safeguarded Copy 备份和快照，为整个存储环境提供网络弹性。
根据您的独特环境和解决方案，轻松创建高级自动化。
通过双重控制支持和高级用户角色保护数据。
适用于大型和小型环境。
在数分钟内为您的环境安装和设置高级复制解决方案。
利用存储系统的强大功能来复制数据，从而实现灾难恢复和网络弹性，体验与数据无关的管理。
使用 IBM Safeguarded Copy 解决方案保护您的存储免受网络攻击。
利用先进的 REST API、可用的 Python 库和 Ansible Collection，将复制管理自动化。
通过用户角色管理、警告提示、事件阈值警报和双重控制支持来保护数据。
取代复杂、易出错的客户脚本或工具，简化复制解决方案的管理。
在多个复制会话中协调行动和任务，根据需求定制解决方案。
将复制或 Safeguarded Copy 备份操作与外部操作（如静止和恢复应用程序）安排在一起，以进行应用程序一致性备份。
通过内置的主动和备用支持，您可以随时管理环境，从而在发生灾难时接管另一台服务器的管理。