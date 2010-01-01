IBM Partner Plus 入门指南

利用具有竞争力的激励措施、内部人员访问权限和强化支持，加快产品上市速度

1. 立即开始

恭喜成为 IBM 业务合作伙伴。IBM Partner Plus 使您能够获得技术解决方案、资源、奖励和支持，帮助您开始创新。本入门指南将指导您获取可帮助您与 IBM 一起发展业务的资源。
带有几何图案的白色水泥建筑
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深入了解集所有 IBM 工具和资源于一体的参与中心，助您取得成功。

登录 Partner Plus

了解如何以合乎道德的方式行事，并始终遵守适用法律。

完成培训

将团队成员添加到您的配置文件中，允许他们访问计划资源。

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2. 入门

IBM Partner Plus 在我们所做的一切事情中都秉承简单性和透明度。因此，我们调整了工具、资源和增长计划，以帮助您接触客户，通过丰富的内容教育您，并提供基于增长的财务激励来帮助您盈利。

销售 ↓     构建 ↓     服务 ↓
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与增值分销商 (VAD) 合作获取 IBM 技术和服务。

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与 IBM 一起成长，获得更多激励和支持。

查看等级

签订合同，进一步加强与 IBM 的合作关系。

深入了解合同类型

利用您已达到的等级，享受注册时可获得的优惠。

查看好处

销售

这项计划使增值分销商 (VAR) 和系统集成商 (SI) 能够销售 IBM 技术。

优势

IBM Partner Plus 为合作伙伴提供领先的技术、需求引擎和学习机会，帮助他们提高专业技能、扩大业务范围并发展业务。

 合同类型：业务合作伙伴协议 (BPA)

与 IBM 合作销售的合作伙伴可以选择签署 BPA，授权他们销售 IBM 基础设施、软件和服务。

 合同类型：云市场经销商协议 (CMR)

与 IBM 合作销售的合作伙伴可以选择签署 CMR，这样他们就可以通过数字市场进行销售，并为客户提供这些好处。

构建

该计划帮助独立软件供应商 (ISV)、原始设备制造商 (OEM) 和托管服务提供商 (MSP) 将 IBM 技术嵌入其业务解决方案。

优势

IBM Partner Plus 为合作伙伴提供各种工具，使他们能够加速创建、推广和销售其业务解决方案。

合同类型：嵌入式解决方案协议 (ESA)

使用 IBM 技术构建解决方案的合作伙伴可以选择签署 ESA，授权他们从 IBM 或 IBM ESA Tech Broker 处购买 IBM 产品。

服务

该计划使系统集成商和咨询公司成为 IBM 技术方面值得信赖的专家，从而帮助客户加快采用 AI 和混合云技术。

优势

IBM Partner Plus 认可拥有专用本地资源和共同创造支持的服务提供商合作伙伴，以开发服务产品，促进业务增长。

 合同类型：服务业务合作伙伴协议 (SBPA)

使用 IBM 技术提供服务的合作伙伴可以签署 SBPA，以激励他们通过其产品在最终客户的购买决策中推广 IBM 技术。
3. 技能

作为 IBM 业务合作伙伴，您可以获得我们业界领先的技术和销售培训，这样您的团队就可以立即开始获得徽章并积累专业知识。

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具有现代抽象建筑风格的走廊
探索技术
提供“向我展示”内容和环境的唯一目的地。

进入技术区

行业认可且可共享的销售和技术能力徽章。

进入 IBM 培训

个性化、直观、主动的销售内容的单一界面。

进入 Seismic

销售

作为销售 IBM 技术的业务合作伙伴，可以获得有关如何在当今市场上定位 IBM 产品的资源，并阐明 IBM 解决方案如何解决业务问题。

软件访问目录

软件访问目录是 IBM 软件的独家集合，合作伙伴可以免费学习、开发、测试和创建概念验证。

 合作伙伴技术支持指南

合作伙伴技术支持指南为合作伙伴提供有针对性的学习指南，帮助加速业务合作伙伴的学习和采用。

 品牌销售资产和资源

在整个销售周期中利用关键洞察分析和资产，了解、销售和营销 IBM 解决方案。

 IBM Partner Plus 学习中心

IBM Partner Plus 学习中心允许合作伙伴获得熟练程度徽章以提升等级、获得奖励，并利用从业者高级徽章来寻找专注于售后部署的培训。

构建

作为使用 IBM 技术的合作伙伴，您可以获得资源来测试 IBM 技术，并了解 IBM 技术如何增强您的业务解决方案。

软件访问目录

软件访问目录是 IBM 软件的独家集合，合作伙伴可以免费学习、开发、测试和创建概念验证。

 云积分

云积分可让合作伙伴能够评估 IBM 技术，例如 IBM watsonx，以测试与其业务解决方案的集成。

IBM 数字自助服务共同创造体验

IBM 数字自助服务共同创造体验 (DSCE) 使合作伙伴能够发现并试用 IBM 的 AI 产品组合。

 IBM Partner Plus 学习中心

IBM Partner Plus 学习中心允许合作伙伴获得熟练程度徽章以提升等级、获得奖励，并利用从业者高级徽章来寻找专注于售后部署的培训。

服务

作为围绕 IBM 技术提供咨询服务的合作伙伴，您可以获得有关如何在当今市场上定位 IBM 产品的资源，并阐明 IBM 解决方案如何解决业务问题。

IBM Partner Plus 学习中心

IBM Partner Plus 学习中心允许合作伙伴获得熟练程度徽章以提升等级、获得奖励，并利用从业者高级徽章来寻找专注于售后部署的培训。

 学习路径

学习路径提供了一套有组织的、基于角色的规定性学习体验，为专业或认证做好准备。

IBM Partner 参与工具包

IBM Partner 参与工具包帮助合作伙伴学习、销售和推广 IBM 解决方案，并提供重要的洞察分析和资产，供整个销售周期使用。

 合作伙伴技术支持指南

合作伙伴技术支持指南为合作伙伴提供有针对性的学习指南，帮助加速业务合作伙伴的学习和采用。
4. 激活并加速

IBM Partner Plus 提供众多资源，帮助合作伙伴制定强大的市场推广战略（从宣传和推广到销售解决方案），从而帮助他们加快产品上市时间。

销售 ↓     构建 ↓     服务 ↓

销售

使您能够快速开始销售 IBM 技术的资源。

拉动需求

通过增强型需求生成计划加速业务发展：我的数字营销、合作伙伴营销工具包、联合营销等。

Partner Plus 销售激励指南

Partner Plus 激励指南为业务合作伙伴提供了按交易计算可预测的收益和激励。

 Partner Plus 客源拓展指南

IBM 客源拓展指南概述了关于客源拓展、与潜在客户对话、确定痛点和赢得交易的指导。

 合作伙伴激活工具包

合作伙伴激活工具包是建立实践和销售以产品为主导的增长产品的端到端指南。

构建

帮助您推广使用 IBM 技术构建的解决方案的资源。

全面上市

全面上市是确认合作伙伴已完成使用嵌入式 IBM 技术构建其解决方案的过程，其解决方案现在已可投放市场。

提高知名度

IBM Partner Plus Directory 和 IBM Cloud Catalog 是帮助业务合作伙伴推广和扩大其解决方案的知名度和认知度的两个重要资源。

拉动需求

通过增强型需求生成计划加速业务发展：我的数字营销、合作伙伴营销工具包、联合营销等。

与 IBM 联合销售

这种合作伙伴关系模型使您能够利用三种共同销售优势：IBM 销售合作伙伴宣传计划、IBM 创新工作室以及针对 IBM 白金合作伙伴的高级联合销售支持。

服务

帮助您将自己定位为值得信赖的 IBM 技术顾问的资源。

IBM 销售策略

IBM 销售策略根据客户最迫切的需求调整销售行动，从而勾勒出 IBM 的市场战略，并通过高度精选的资产和最佳实践提供规范的销售路径。

 服务 技术 资产 共同创造

服务技术资产共同创造 (STAC) 支持服务合作伙伴围绕 IBM 技术创建可重复使用的资产，用于售前业务。

 服务解决方案加速器

服务解决方案加速器使服务合作伙伴能够使用基于 IBM 技术的解决方案或托管服务创建新的服务产品和可重复使用的资产。

拉动需求

通过增强型需求生成计划加速业务发展：我的数字营销、合作伙伴营销工具包、联合营销等。

5. 一切就绪！

审查指南的工作做得很好。请将此页面添加到书签中，作为您旅程中的参考。 
IBM 合作伙伴支持 Contact IBM Partner Support for help IBM Partner Plus LinkedIn

关注我们，了解有关 IBM Partner Plus 的更多新闻和更新。

 IBM Partner Plus 通讯

订阅我们的合作伙伴通讯即可了解该计划的最新动态。
1. 立即开始

恭喜成为 IBM 业务合作伙伴。IBM Partner Plus 使您能够获得技术解决方案、资源、奖励和支持，帮助您开始创新。本入门指南将指导您获取可帮助您与 IBM 一起发展业务的资源。
带有几何图案的白色水泥建筑
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深入了解集所有 IBM 工具和资源于一体的参与中心，助您取得成功。

登录 Partner Plus

了解如何以合乎道德的方式行事，并始终遵守适用法律。

完成培训

将团队成员添加到您的配置文件中，允许他们访问计划资源。

更新配置文件

2. 入门

IBM Partner Plus 在我们所做的一切事情中都秉承简单性和透明度。因此，我们调整了工具、资源和增长计划，以帮助您接触客户，通过丰富的内容教育您，并提供基于增长的财务激励来帮助您盈利。

销售 ↓     构建 ↓     服务 ↓
墙上有反射的现代玻璃建筑的底视图
查看计划结构
与增值分销商 (VAD) 合作获取 IBM 技术和服务。

选择您的 VAD

与 IBM 一起成长，获得更多激励和支持。

查看等级

签订合同，进一步加强与 IBM 的合作关系。

深入了解合同类型

利用您已达到的等级，享受注册时可获得的优惠。

查看好处

销售

这项计划使增值分销商 (VAR) 和系统集成商 (SI) 能够销售 IBM 技术。

优势

IBM Partner Plus 为合作伙伴提供领先的技术、需求引擎和学习机会，帮助他们提高专业技能、扩大业务范围并发展业务。

 合同类型：业务合作伙伴协议 (BPA)

与 IBM 合作销售的合作伙伴可以选择签署 BPA，授权他们销售 IBM 基础设施、软件和服务。

 合同类型：云市场经销商协议 (CMR)

与 IBM 合作销售的合作伙伴可以选择签署 CMR，这样他们就可以通过数字市场进行销售，并为客户提供这些好处。

构建

该计划帮助独立软件供应商 (ISV)、原始设备制造商 (OEM) 和托管服务提供商 (MSP) 将 IBM 技术嵌入其业务解决方案。

优势

IBM Partner Plus 为合作伙伴提供各种工具，使他们能够加速创建、推广和销售其业务解决方案。

合同类型：嵌入式解决方案协议 (ESA)

使用 IBM 技术构建解决方案的合作伙伴可以选择签署 ESA，授权他们从 IBM 或 IBM ESA Tech Broker 处购买 IBM 产品。

服务

该计划使系统集成商和咨询公司成为 IBM 技术方面值得信赖的专家，从而帮助客户加快采用 AI 和混合云技术。

优势

IBM Partner Plus 认可拥有专用本地资源和共同创造支持的服务提供商合作伙伴，以开发服务产品，促进业务增长。

 合同类型：服务业务合作伙伴协议 (SBPA)

使用 IBM 技术提供服务的合作伙伴可以签署 SBPA，以激励他们通过其产品在最终客户的购买决策中推广 IBM 技术。
3. 技能

作为 IBM 业务合作伙伴，您可以获得我们业界领先的技术和销售培训，这样您的团队就可以立即开始获得徽章并积累专业知识。

销售 ↓     构建 ↓     服务 ↓
具有现代抽象建筑风格的走廊
探索技术
提供“向我展示”内容和环境的唯一目的地。

进入技术区

行业认可且可共享的销售和技术能力徽章。

进入 IBM 培训

个性化、直观、主动的销售内容的单一界面。

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销售

作为销售 IBM 技术的业务合作伙伴，可以获得有关如何在当今市场上定位 IBM 产品的资源，并阐明 IBM 解决方案如何解决业务问题。

软件访问目录

软件访问目录是 IBM 软件的独家集合，合作伙伴可以免费学习、开发、测试和创建概念验证。

 合作伙伴技术支持指南

合作伙伴技术支持指南为合作伙伴提供有针对性的学习指南，帮助加速业务合作伙伴的学习和采用。

 品牌销售资产和资源

在整个销售周期中利用关键洞察分析和资产，了解、销售和营销 IBM 解决方案。

 IBM Partner Plus 学习中心

IBM Partner Plus 学习中心允许合作伙伴获得熟练程度徽章以提升等级、获得奖励，并利用从业者高级徽章来寻找专注于售后部署的培训。

构建

作为使用 IBM 技术的合作伙伴，您可以获得资源来测试 IBM 技术，并了解 IBM 技术如何增强您的业务解决方案。

软件访问目录

软件访问目录是 IBM 软件的独家集合，合作伙伴可以免费学习、开发、测试和创建概念验证。

 云积分

云积分可让合作伙伴能够评估 IBM 技术，例如 IBM watsonx，以测试与其业务解决方案的集成。

IBM 数字自助服务共同创造体验

IBM 数字自助服务共同创造体验 (DSCE) 使合作伙伴能够发现并试用 IBM 的 AI 产品组合。

 IBM Partner Plus 学习中心

IBM Partner Plus 学习中心允许合作伙伴获得熟练程度徽章以提升等级、获得奖励，并利用从业者高级徽章来寻找专注于售后部署的培训。

服务

作为围绕 IBM 技术提供咨询服务的合作伙伴，您可以获得有关如何在当今市场上定位 IBM 产品的资源，并阐明 IBM 解决方案如何解决业务问题。

IBM Partner Plus 学习中心

IBM Partner Plus 学习中心允许合作伙伴获得熟练程度徽章以提升等级、获得奖励，并利用从业者高级徽章来寻找专注于售后部署的培训。

 学习路径

学习路径提供了一套有组织的、基于角色的规定性学习体验，为专业或认证做好准备。

IBM Partner 参与工具包

IBM Partner 参与工具包帮助合作伙伴学习、销售和推广 IBM 解决方案，并提供重要的洞察分析和资产，供整个销售周期使用。

 合作伙伴技术支持指南

合作伙伴技术支持指南为合作伙伴提供有针对性的学习指南，帮助加速业务合作伙伴的学习和采用。
4. 激活并加速

IBM Partner Plus 提供众多资源，帮助合作伙伴制定强大的市场推广战略（从宣传和推广到销售解决方案），从而帮助他们加快产品上市时间。

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销售

使您能够快速开始销售 IBM 技术的资源。

拉动需求

通过增强型需求生成计划加速业务发展：我的数字营销、合作伙伴营销工具包、联合营销等。

Partner Plus 销售激励指南

Partner Plus 激励指南为业务合作伙伴提供了按交易计算可预测的收益和激励。

 Partner Plus 客源拓展指南

IBM 客源拓展指南概述了关于客源拓展、与潜在客户对话、确定痛点和赢得交易的指导。

 合作伙伴激活工具包

合作伙伴激活工具包是建立实践和销售以产品为主导的增长产品的端到端指南。

构建

帮助您推广使用 IBM 技术构建的解决方案的资源。

全面上市

全面上市是确认合作伙伴已完成使用嵌入式 IBM 技术构建其解决方案的过程，其解决方案现在已可投放市场。

提高知名度

IBM Partner Plus Directory 和 IBM Cloud Catalog 是帮助业务合作伙伴推广和扩大其解决方案的知名度和认知度的两个重要资源。

拉动需求

通过增强型需求生成计划加速业务发展：我的数字营销、合作伙伴营销工具包、联合营销等。

与 IBM 联合销售

这种合作伙伴关系模型使您能够利用三种共同销售优势：IBM 销售合作伙伴宣传计划、IBM 创新工作室以及针对 IBM 白金合作伙伴的高级联合销售支持。

服务

帮助您将自己定位为值得信赖的 IBM 技术顾问的资源。

IBM 销售策略

IBM 销售策略根据客户最迫切的需求调整销售行动，从而勾勒出 IBM 的市场战略，并通过高度精选的资产和最佳实践提供规范的销售路径。

 服务 技术 资产 共同创造

服务技术资产共同创造 (STAC) 支持服务合作伙伴围绕 IBM 技术创建可重复使用的资产，用于售前业务。

 服务解决方案加速器

服务解决方案加速器使服务合作伙伴能够使用基于 IBM 技术的解决方案或托管服务创建新的服务产品和可重复使用的资产。

拉动需求

通过增强型需求生成计划加速业务发展：我的数字营销、合作伙伴营销工具包、联合营销等。

5. 一切就绪！

审查指南的工作做得很好。请将此页面添加到书签中，作为您旅程中的参考。 
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