帮助您推广使用 IBM 技术构建的解决方案的资源。

全面上市 全面上市是确认合作伙伴已完成使用嵌入式 IBM 技术构建其解决方案的过程，其解决方案现在已可投放市场。

提高知名度 IBM Partner Plus Directory 和 IBM Cloud Catalog 是帮助业务合作伙伴推广和扩大其解决方案的知名度和认知度的两个重要资源。

拉动需求 通过增强型需求生成计划加速业务发展：我的数字营销、合作伙伴营销工具包、联合营销等。