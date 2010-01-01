利用具有竞争力的激励措施、内部人员访问权限和强化支持，加快产品上市速度
恭喜成为 IBM 业务合作伙伴。IBM Partner Plus 使您能够获得技术解决方案、资源、奖励和支持，帮助您开始创新。本入门指南将指导您获取可帮助您与 IBM 一起发展业务的资源。
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作为销售 IBM 技术的业务合作伙伴，可以获得有关如何在当今市场上定位 IBM 产品的资源，并阐明 IBM 解决方案如何解决业务问题。
软件访问目录是 IBM 软件的独家集合，合作伙伴可以免费学习、开发、测试和创建概念验证。
合作伙伴技术支持指南为合作伙伴提供有针对性的学习指南，帮助加速业务合作伙伴的学习和采用。
在整个销售周期中利用关键洞察分析和资产，了解、销售和营销 IBM 解决方案。
IBM Partner Plus 学习中心允许合作伙伴获得熟练程度徽章以提升等级、获得奖励，并利用从业者高级徽章来寻找专注于售后部署的培训。
作为使用 IBM 技术的合作伙伴，您可以获得资源来测试 IBM 技术，并了解 IBM 技术如何增强您的业务解决方案。
软件访问目录是 IBM 软件的独家集合，合作伙伴可以免费学习、开发、测试和创建概念验证。
云积分可让合作伙伴能够评估 IBM 技术，例如 IBM watsonx，以测试与其业务解决方案的集成。
IBM 数字自助服务共同创造体验 (DSCE) 使合作伙伴能够发现并试用 IBM 的 AI 产品组合。
IBM Partner Plus 学习中心允许合作伙伴获得熟练程度徽章以提升等级、获得奖励，并利用从业者高级徽章来寻找专注于售后部署的培训。
作为围绕 IBM 技术提供咨询服务的合作伙伴，您可以获得有关如何在当今市场上定位 IBM 产品的资源，并阐明 IBM 解决方案如何解决业务问题。
IBM Partner Plus 学习中心允许合作伙伴获得熟练程度徽章以提升等级、获得奖励，并利用从业者高级徽章来寻找专注于售后部署的培训。
学习路径提供了一套有组织的、基于角色的规定性学习体验，为专业或认证做好准备。
IBM Partner 参与工具包帮助合作伙伴学习、销售和推广 IBM 解决方案，并提供重要的洞察分析和资产，供整个销售周期使用。
合作伙伴技术支持指南为合作伙伴提供有针对性的学习指南，帮助加速业务合作伙伴的学习和采用。
帮助您推广使用 IBM 技术构建的解决方案的资源。
全面上市是确认合作伙伴已完成使用嵌入式 IBM 技术构建其解决方案的过程，其解决方案现在已可投放市场。
IBM Partner Plus Directory 和 IBM Cloud Catalog 是帮助业务合作伙伴推广和扩大其解决方案的知名度和认知度的两个重要资源。
通过增强型需求生成计划加速业务发展：我的数字营销、合作伙伴营销工具包、联合营销等。
这种合作伙伴关系模型使您能够利用三种共同销售优势：IBM 销售合作伙伴宣传计划、IBM 创新工作室以及针对 IBM 白金合作伙伴的高级联合销售支持。
审查指南的工作做得很好。请将此页面添加到书签中，作为您旅程中的参考。
关注我们，了解有关 IBM Partner Plus 的更多新闻和更新。
订阅我们的合作伙伴通讯即可了解该计划的最新动态。
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IBM 数字自助服务共同创造体验 (DSCE) 使合作伙伴能够发现并试用 IBM 的 AI 产品组合。
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学习路径提供了一套有组织的、基于角色的规定性学习体验，为专业或认证做好准备。
IBM Partner 参与工具包帮助合作伙伴学习、销售和推广 IBM 解决方案，并提供重要的洞察分析和资产，供整个销售周期使用。
合作伙伴技术支持指南为合作伙伴提供有针对性的学习指南，帮助加速业务合作伙伴的学习和采用。
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全面上市是确认合作伙伴已完成使用嵌入式 IBM 技术构建其解决方案的过程，其解决方案现在已可投放市场。
IBM Partner Plus Directory 和 IBM Cloud Catalog 是帮助业务合作伙伴推广和扩大其解决方案的知名度和认知度的两个重要资源。
通过增强型需求生成计划加速业务发展：我的数字营销、合作伙伴营销工具包、联合营销等。
这种合作伙伴关系模型使您能够利用三种共同销售优势：IBM 销售合作伙伴宣传计划、IBM 创新工作室以及针对 IBM 白金合作伙伴的高级联合销售支持。
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