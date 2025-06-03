立即使用本机备份保护 IBM® Cloud Object Storage 中的数据

勒索软件继续对所有组织构成持续威胁。根据 IBM 数据，2024 年勒索软件团伙数量、受攻击公司的规模以及索要赎金的金额均有所增加。

勒索软件攻击也已进化，开始针对云服务提供商存储的关键数据。就在去年，Halcyon 宣布发现了一种新方法，攻击者首先获取云用户的帐户凭据，然后利用这些权限通过客户提供密钥的服务器端加密 (SSE-C) 对数据进行加密。利用 SSE-C，攻击者使用自己的密钥对客户数据进行加密，并勒索赎金以解密数据；这使客户不得不支付赎金，否则将完全丢失数据。如果没有适当的备份，一旦发生攻击，客户就无法恢复他们的帐户或数据。

传统的备份方法通常依赖于计划或定期备份。例如，可以每天或每周执行一次完整备份，并使用增量备份捕获其间的变更。尽管这些方法有效，但存在固有风险：备份间隔期间所做的任何更新在恢复时可能会丢失。

相比之下，IBM Cloud Object Storage 中的持续功能带来了颠覆性的提升：

近乎零的恢复点目标 (RPO) ：由于对象更改会立即同步到备份库，您可以在数据丢失风险极低的情况下恢复数据。

：由于对象更改会立即同步到备份库，您可以在数据丢失风险极低的情况下恢复数据。 一致的恢复 ：您可以从恢复范围内的任意时间点进行恢复，而不仅限于最后一次备份的时间点。

：您可以从恢复范围内的任意时间点进行恢复，而不仅限于最后一次备份的时间点。 降低风险：无需再担心在计划备份窗口之间错过关键更新。

这意味着组织现在可以在无需传统权衡的情况下，实现更高水平的业务连续性和灾难恢复准备。