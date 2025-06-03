立即使用本机备份保护 IBM® Cloud Object Storage 中的数据

2025 年 6 月 3 日
我们很高兴地宣布推出一项新的本机备份功能，该功能为客户提供一种先进、无缝的方式，将其数据持续备份到单独的、受保护的备份库中。这标志着对象存储用户在数据保护、弹性和可恢复性方面迈出了重要的一步。确保您的组织拥有隔离且不可更改的备份，对于防范此类攻击至关重要。
勒索软件继续对所有组织构成持续威胁。根据 IBM 数据，2024 年勒索软件团伙数量、受攻击公司的规模以及索要赎金的金额均有所增加。
勒索软件攻击也已进化，开始针对云服务提供商存储的关键数据。就在去年，Halcyon 宣布发现了一种新方法，攻击者首先获取云用户的帐户凭据，然后利用这些权限通过客户提供密钥的服务器端加密 (SSE-C) 对数据进行加密。利用 SSE-C，攻击者使用自己的密钥对客户数据进行加密，并勒索赎金以解密数据；这使客户不得不支付赎金，否则将完全丢失数据。如果没有适当的备份，一旦发生攻击，客户就无法恢复他们的帐户或数据。
传统的备份方法通常依赖于计划或定期备份。例如，可以每天或每周执行一次完整备份，并使用增量备份捕获其间的变更。尽管这些方法有效，但存在固有风险：备份间隔期间所做的任何更新在恢复时可能会丢失。
相比之下，IBM Cloud Object Storage 中的持续功能带来了颠覆性的提升：
这意味着组织现在可以在无需传统权衡的情况下，实现更高水平的业务连续性和灾难恢复准备。
在 IBM Cloud Object Storage 中存储关键数据的客户现在可以直接在存储桶级别设置备份策略。这些策略规定：
备份操作持续进行，可实时捕获对象变更数据并将其存储于专用备份库中。每条备份策略都会在备份库中生成一个恢复范围，表示您可以恢复数据的时间窗口。
当需要恢复时，您可以选择：
仅恢复指定时间点的对象当前版本，确保恢复过程一致且干净。
通过 4 个快速步骤，通过一致、合规的按需数据恢复获得信心：
随着持续备份功能的推出，IBM® Cloud Object Storage 能够在数据不断变化的世界中为企业提供支持。无论您是需要满足严格的合规标准、防止意外删除，还是加强灾难恢复能力，这项新功能都能为您提供无缝、可靠且具有弹性的数据保护方案。
立即开始使用本机连续备份，确保您的严重数据安全、可恢复且始终可用。