盘点：2024 年重大勒索软件事件

2024 年，勒索软件赎金飙升至历史新高。2024 年上半年，受害者向网络犯罪分子支付了高达 4.598 亿美元的赎金。有史以来披露的最大的一笔赎金是由一家未公开名字的财富 50 强公司向 Dark Angels 勒索软件团伙支付的 7500 万美元。

此外，赎金支付的中位数从 2023 年初的不到 19.9 万美元飙升至 2024 年 6 月的 150 万美元。2024 年的平均赎金需求也出现了大幅增长，增至 273 万美元，比 2023 年多出近 100 万美元。

尽管赎金创下历史纪录，但勒索软件赎金事件的数量却同比下降了 27.27%。这意味着，虽然支付赎金的组织数量减少了，但支付赎金的组织却面临高得多的金额。主要原因在于勒索软件团伙以大型组织和关键基础设施提供商为目标，专注于高调攻击并获得更高的赎金。