黑色背景上 Bob Java 的数字插图，带有 iPad 上显示的仪表板
人工智能 IT 自动化

Announcing IBM Bob Premium Package for Java 正式发布：加速企业 Java 应用程序现代化

IBM Bob Premium Package for Java 旨在帮助团队在进行更改之前，先了解 Java 应用程序。

发布日期 2026年7月9日

今天，IBM 宣布正式推出 IBM Bob Premium Package for Java Modernization，引入专为特定目的构建的功能，帮助企业团队以更快的速度、更高的一致性和更高的信心实现 Java 应用程序现代化。

企业版 Java 应用程序为关键业务运营提供动力，但许多组织仍在管理着庞大、寿命较长的 Java 资产，这些资产伴随着旧版运行时和框架、复杂的依赖关系、有限的文档以及不断增加的安全风险敞口。对这些系统实现现代化，需要的不仅仅是更快的代码生成速度。团队需要对应用程序的理解、协同执行、验证、治理能力，以及在不影响业务赖以生存的系统的前提下降低风险的能力。

AI 驱动的企业版 Java 应用程序现代化

IBM Bob 是面向企业软件团队的 AI 驱动型开发合作伙伴，可在整个软件开发生命周期中，协助规划、执行、验证和治理多步骤现代化任务。它将 AI 与智能体编排相结合，帮助团队突破单一的代码辅助，转向结构化、受治理的现代化工作流。

Premium Package for Java Modernization 基于 IBM Bob 构建，引入了专为企业 Java 现代化打造的工作流。它能够帮助团队分析应用程序、协调更新、验证变更，并在各项现代化工作中实施治理，包括 Java 版本升级、用户界面现代化以及 IBM WebSphere Liberty 的现代化转型。

其结果是一种更具可重复性的 Java 应用程序现代化方式：它能够帮助团队加快速推进速度，同时保持对存储库、依赖关系、管道和运行时环境的控制。

专为 Java 团队打造的工作流

IBM Bob Premium Package for Java Modernization 支持三种战略性 Java 现代化工作流：

  1. Java 版本升级能够帮助团队将应用程序从 Java 8 或更早版本，平滑升级到 Java 11、17、21 和 25。Bob 能够协助分析依赖关系、识别兼容性问题、协调代码与配置更新，并验证复杂 Java 环境中的迁移情况。
  2. UI 现代化帮助团队将旧版 Java 用户界面框架转化为现代应用程序体验。Bob 支持各种现代化计划，例如从 JSF 或 Struts 到 React 等现代 Web 架构的现代化改造，同时保留原有业务逻辑和应用程序行为。
  3. 向 Liberty 现代化转型能够帮助团队将企业 Java 应用程序从旧版运行时（如 WebLogic、Tomcat 和 WebSphere Traditional 应用程序）迁移到 IBM WebSphere Liberty，这是 IBM 现代、模块化且云原生 Java 运行时。通过 IBM Application Modernization Accelerator 生成的迁移计划，Bob 能够帮助团队在运行时现代化过程中分析环境、实现现代化配置、验证部署，并降低运营复杂度。

综上所述，这些工作流能够帮助 Java 团队更安全、更渐进地实现关键应用程序的现代化，而无需将现代化过程与整个开发生命周期分离开来。

在企业规模下实现受治理的现代化

IBM Bob Premium Package for Java Modernization 有助于为企业 Java 环境中的现代化工作引入规范的结构和治理。团队在整个现代化进程中，可以利用 Bob 来支持验证检查点、人工审批、可追溯的代码更改、自动化文档生成、单元测试生成和 CVE 感知。

例如，负责 Java 版本升级的开发人员可以启动引导式工作流，以分析应用程序、识别兼容性问题、更新依赖关系、应用代码和配置更改、运行验证步骤并为代码审查做准备。

通过将 AI 驱动的编排与特定于 Java 的现代化工作流及企业治理相结合，该特选版软件包能够帮助团队加快现代化进程，同时降低运营风险、提升软件质量，并保持对生产关键系统的控制。

Blue Pearl 的早期成果

Blue Pearl 利用 IBM Bob 将其 Java 代码库从 Java 11 现代化升级至 Java 25，交付速度预计提升 90%，仅需 3 天即可完成工作，而采用传统方法大约需要至少 30 天。这一结果表明，当 Java 现代化得到结构化工作流、系统级理解、验证和治理的支持，而非仅仅依赖孤立的 AI 辅助时，一切皆有可能。

了解更多

想要试试 Bob 吗？深入了解我们的免费试用。您还可以通过 IBM Bob 产品页面阅读更多关于 IBM Bob Premium Package 的信息，了解专为特定目的构建的 Java 现代化功能如何帮助团队更快速、更具控制力地推进工作。

Sarwar Raza

Vice President, Hybrid Integration & Runtimes, IBM

Michael Kwok

Vice President, IBM Bob, and Canada Lab Director

了解更多 立即注册，免费试用 深入了解 IBM Bob 产品页面 了解更多关于 IBM Bob Premium Package for Java 的信息
What's New at IBM 时事通讯

了解 IBM 最重磅的产品与功能发布资讯。