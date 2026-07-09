Announcing IBM Bob Premium Package for Java 正式发布：加速企业 Java 应用程序现代化

IBM Bob Premium Package for Java 旨在帮助团队在进行更改之前，先了解 Java 应用程序。
今天，IBM 宣布正式推出 IBM Bob Premium Package for Java Modernization，引入专为特定目的构建的功能，帮助企业团队以更快的速度、更高的一致性和更高的信心实现 Java 应用程序现代化。
企业版 Java 应用程序为关键业务运营提供动力，但许多组织仍在管理着庞大、寿命较长的 Java 资产，这些资产伴随着旧版运行时和框架、复杂的依赖关系、有限的文档以及不断增加的安全风险敞口。对这些系统实现现代化，需要的不仅仅是更快的代码生成速度。团队需要对应用程序的理解、协同执行、验证、治理能力，以及在不影响业务赖以生存的系统的前提下降低风险的能力。
IBM Bob 是面向企业软件团队的 AI 驱动型开发合作伙伴，可在整个软件开发生命周期中，协助规划、执行、验证和治理多步骤现代化任务。它将 AI 与智能体编排相结合，帮助团队突破单一的代码辅助，转向结构化、受治理的现代化工作流。
Premium Package for Java Modernization 基于 IBM Bob 构建，引入了专为企业 Java 现代化打造的工作流。它能够帮助团队分析应用程序、协调更新、验证变更，并在各项现代化工作中实施治理，包括 Java 版本升级、用户界面现代化以及 IBM WebSphere Liberty 的现代化转型。
其结果是一种更具可重复性的 Java 应用程序现代化方式：它能够帮助团队加快速推进速度，同时保持对存储库、依赖关系、管道和运行时环境的控制。
IBM Bob Premium Package for Java Modernization 支持三种战略性 Java 现代化工作流：
综上所述，这些工作流能够帮助 Java 团队更安全、更渐进地实现关键应用程序的现代化，而无需将现代化过程与整个开发生命周期分离开来。
IBM Bob Premium Package for Java Modernization 有助于为企业 Java 环境中的现代化工作引入规范的结构和治理。团队在整个现代化进程中，可以利用 Bob 来支持验证检查点、人工审批、可追溯的代码更改、自动化文档生成、单元测试生成和 CVE 感知。
例如，负责 Java 版本升级的开发人员可以启动引导式工作流，以分析应用程序、识别兼容性问题、更新依赖关系、应用代码和配置更改、运行验证步骤并为代码审查做准备。
通过将 AI 驱动的编排与特定于 Java 的现代化工作流及企业治理相结合，该特选版软件包能够帮助团队加快现代化进程，同时降低运营风险、提升软件质量，并保持对生产关键系统的控制。
Blue Pearl 利用 IBM Bob 将其 Java 代码库从 Java 11 现代化升级至 Java 25，交付速度预计提升 90%，仅需 3 天即可完成工作，而采用传统方法大约需要至少 30 天。这一结果表明，当 Java 现代化得到结构化工作流、系统级理解、验证和治理的支持，而非仅仅依赖孤立的 AI 辅助时，一切皆有可能。
想要试试 Bob 吗？深入了解我们的免费试用。您还可以通过 IBM Bob 产品页面 和阅读更多关于 IBM Bob Premium Package 的信息，了解专为特定目的构建的 Java 现代化功能如何帮助团队更快速、更具控制力地推进工作。