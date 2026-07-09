Announcing IBM Bob Premium Package for Java 正式发布：加速企业 Java 应用程序现代化

今天，IBM 宣布正式推出 IBM Bob Premium Package for Java Modernization，引入专为特定目的构建的功能，帮助企业团队以更快的速度、更高的一致性和更高的信心实现 Java 应用程序现代化。

企业版 Java 应用程序为关键业务运营提供动力，但许多组织仍在管理着庞大、寿命较长的 Java 资产，这些资产伴随着旧版运行时和框架、复杂的依赖关系、有限的文档以及不断增加的安全风险敞口。对这些系统实现现代化，需要的不仅仅是更快的代码生成速度。团队需要对应用程序的理解、协同执行、验证、治理能力，以及在不影响业务赖以生存的系统的前提下降低风险的能力。