感谢您的注册 - 您的预览版注册现已完成！您现在可以获得有意义的数据，从而做出明智而及时的决策，支持有效应对当前的环境挑战。

在本预览版中，您将发现统一的地理空间数据集和 AI，以及温室气体 (GHG) 排放、天气和气候影响数据集，这些数据集可帮助您构建可扩展的气候适应性解决方案。



如果您需要任何帮助或有任何问题，请直接与我联系：bradyk@us.ibm.com。

再次感谢您，祝您一切顺利，

Kendra DeKeyrel