谢谢您，我们已收到您的请求
当预览版访问权限就绪时，您将很快收到一封电子邮件。在等待期间，请参阅下面的常见问题解答。
Environmental Intelligence Suite 插图

利用 IBM 的环境智能地理空间 API 转变您的技能

通过我们的全新在线课程进一步了解地理空间 API，该课程包含了行业用例以及完整的安装和配置指南。

 参加课程
Kendra DeKeyrel 的欢迎辞
副总裁、ESG 和资产管理产品负责人 - 可持续发展软件
欢迎使用 IBM Environmental Intelligence 预览版

感谢您的注册 - 您的预览版注册现已完成！您现在可以获得有意义的数据，从而做出明智而及时的决策，支持有效应对当前的环境挑战。

在本预览版中，您将发现统一的地理空间数据集和 AI，以及温室气体 (GHG) 排放、天气和气候影响数据集，这些数据集可帮助您构建可扩展的气候适应性解决方案。

如果您需要任何帮助或有任何问题，请直接与我联系：bradyk@us.ibm.com。

再次感谢您，祝您一切顺利，

Kendra DeKeyrel

常见问题解答

作为预览版的一部分，我可以访问哪些内容？

作为 90 天预览版的一部分，您可以深入了解 IBM Environmental Intelligence 地理空间数据集和 API 的优势和功能。公共和私营部门的组织都越来越容易受到与气候相关的运营挑战、资产损害和供应链中断的影响。IBM Environmental Intelligence 为组织提供精选的地理空间数据、微调模型和 AI 驱动的洞察来应对这些挑战。

其中包括：

  • 地理空间数据集：利用公共或商业数据集，以灵活的空间和时间分辨率提取数据，分析野火风险、地表图像、土地高程和大气反射。

  • 按需历史记录 API：利用提供网格水流、农业、能源和预测数据汇总的 API 获取历史天气背景，以预测未来的业务结果。

  • 碳性能引擎：使用碳性能引擎的温室气体排放 API 来计算内部和供应链排放量，从而全面了解您的碳足迹。

 预览版费用是多少？

预览版是免费的。

 如何获取入门指南？

您在注册时收到的欢迎电子邮件中包含一个入门网页链接。您也可以在这里找到相关信息。

 在哪里可以找到访问此预览版的 API 密钥？

欢迎电子邮件中包含您的 API 密钥。检查收件箱、垃圾邮件或垃圾文件夹。您应该已经收到了来自 eis-noreply@ibm.com 的电子邮件。

如果您在登录时遇到问题，请首先确保您使用的电子邮件地址与您的 IBMid 关联。

请注意，您的 API 密钥将在 90 天后失效。

是否需要额外帮助？发送电子邮件至 ei@watson-media.zendesk 以获取登录支持。

 使用这些 API 和数据集有任何限制吗？

对于 EI 预览版，我们在返回数据方面受到限制。

  • 对于按需历史记录，您可以查询 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日之间的数据。对于超出此日期范围的查询，将不返回任何数据。

  • 对于地理空间 API，每次查询处理的数据的查询大小限制为 4MB。

  • 对于 AGB（地上生物量），预测限制为 1 年。

 我需要帮助才能访问预览版。我联系谁？

如果您在访问 API 时遇到问题，请首先确保您使用的是欢迎电子邮件中包含的与您的 IBMid 相关联的正确密钥。

是否需要额外帮助？发送电子邮件至 ei@watson-media.zendesk 以获取登录支持。

 预览版中是否会添加新功能或体验？

是的，我们将增加新的功能或体验，包括新的数据集、地理空间推理模型以及气候和天气 API。我们还将为付费订阅用户推出开发者控制面板。

 我可以更改预览版语言吗？

预览版仅提供英文版本。

 我可以在预览版中输入自己的数据吗？

根据 API 或数据集，您可以添加变量来检索特定的数据输出。您还可以使用 GIS 工具进行进一步分析和计算。请参考本链接中的文件。

 

 我忘了我的 API 密钥。在哪里可以找到？

欢迎电子邮件中包含您的 API 密钥。检查收件箱、垃圾邮件或垃圾文件夹。您应该已经收到了来自 eis-noreply@ibm.com 的电子邮件。

如果您在登录时遇到问题，请首先确保您使用的电子邮件地址与您的 IBMid 关联。

请注意，您的 API 密钥将在 90 天后失效。

是否需要额外帮助？发送电子邮件至 ei@watson-media.zendesk.com 以获取登录支持。

 我可以与同事共享我的 API 密钥吗？

我们建议他们单独请求获取预览版，以便获得 90 天的完整访问权限。

 我需要下载任何软件吗？

作为软件即服务 (SaaS) 产品，IBM Environmental Intelligence 和 API 预览版可在您的 Internet 浏览器上运行。

 我可以延长预览期吗？

预览期为 90 天。90 天后如需继续探索，您可以再次申请预览版或者预约咨询。

 我可以取消预览版吗？

预览版将在 90 天后自动过期。无需执行任何操作。

 在哪里可以获得有关 IBM Environmental Intelligence 的更多信息？

在此处深入了解 IBM Environmental Intelligence。

 需要多长时间才能收到包含 API 密钥的欢迎电子邮件？

通常，访问配置过程需要不到 1 个工作日的时间，完成后您将收到一封电子邮件。请务必检查您的“垃圾邮件”文件夹，以防通知电子邮件投放在那里。

 此预览版与 IBM Environmental Intelligence Suite 30 天预览版有何不同？

IBM Environmental Intelligence 的 90 天免费预览版专为数据科学家和开发人员设计。用户可以发现准确的环境数据集（地理空间数据、按需历史记录、温室气体排放数据），并使用丰富的样本和示例工具箱来构建解决方案，以了解气候变化对其行业的影响。定价方案将于 2024 年第四季度推出。

IBM Environmental Intelligence Suite 的 30 天免费预览版允许用户深入了解自定义仪表板可视化、交互式地图和特定资产或地点的实时天气警报。它有助于预测、准备和应对恶劣天气，以免企业受到影响。这些功能包含在 Essentials 包中，现在就可以通过 IBM Marketplace 购买，起价为每月 500 美元。

 我收到了两封电子邮件。哪个是正确的？

如果这是您第一次注册 IBM 预览版或产品，您会收到一封自动电子邮件（主题：“您被邀请了 - 请回复”）。不过，用于预览版的正确电子邮件的主题是“IBM Environmental Intelligence -带有 API 凭据的邀请函”
主要功能

访问并使用环境和地理空间数据，通过 API 推动您的业务项目向前发展，这些 API 可帮助您的开发人员无缝分析野火风险、优化能源使用、评估碳足迹等等。

 环境洞察平台

使用广泛的地理空间时态查询和分析服务来简化流程并轻松访问有价值的洞察分析。

 按需提供历史天气

利用提供网格水流、农业、能源和预测数据汇总的 API 获取历史天气背景，以预测未来的业务结果。

 复杂数据查询

利用公共或商业数据集，以灵活的空间和时间分辨率提取数据，分析野火风险、地表图像、土地高程和大气反射。

 温室气体排放

使用碳性能引擎的温室气体排放 API 来计算内部和供应链排放量，从而全面了解您的碳足迹。

 复杂数据查询

利用 API 计算不同林区的地上生物量，评估森林滥伐对碳吸收的影响，并与历史数据进行比较。
用例 公用事业

电力公司可以通过天气数据预测中断，以优化维护和人员计划，最大限度地减少停机时间并提高客户满意度。

 消费

食品公司可以使用碳足迹数据来监测供应链，有助于确保控制质量并实现可持续发展目标以满足消费者需求。

 政府

政府可以利用健康和天气数据了解疾病传播和气候风险，在灾难和流行病期间向公众提供建议。

 农业

农学家依靠作物健康和天气洞察来帮助生产者做出明智的决策并最大限度地减少气候对产量的影响。

 金融服务

贷款机构可以通过预测分析来提高信用风险评分，保险公司可以通过预测分析来提醒投保人注意风险，从而减少损失并提高效率。