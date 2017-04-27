感谢您的注册 - 您的预览版注册现已完成！您现在可以获得有意义的数据，从而做出明智而及时的决策，支持有效应对当前的环境挑战。
在本预览版中，您将发现统一的地理空间数据集和 AI，以及温室气体 (GHG) 排放、天气和气候影响数据集，这些数据集可帮助您构建可扩展的气候适应性解决方案。
如果您需要任何帮助或有任何问题，请直接与我联系：bradyk@us.ibm.com。
再次感谢您，祝您一切顺利，
Kendra DeKeyrel
作为 90 天预览版的一部分，您可以深入了解 IBM Environmental Intelligence 地理空间数据集和 API 的优势和功能。公共和私营部门的组织都越来越容易受到与气候相关的运营挑战、资产损害和供应链中断的影响。IBM Environmental Intelligence 为组织提供精选的地理空间数据、微调模型和 AI 驱动的洞察来应对这些挑战。
其中包括：
地理空间数据集：利用公共或商业数据集，以灵活的空间和时间分辨率提取数据，分析野火风险、地表图像、土地高程和大气反射。
按需历史记录 API：利用提供网格水流、农业、能源和预测数据汇总的 API 获取历史天气背景，以预测未来的业务结果。
碳性能引擎：使用碳性能引擎的温室气体排放 API 来计算内部和供应链排放量，从而全面了解您的碳足迹。
预览版是免费的。
您在注册时收到的欢迎电子邮件中包含一个入门网页链接。您也可以在这里找到相关信息。
欢迎电子邮件中包含您的 API 密钥。检查收件箱、垃圾邮件或垃圾文件夹。您应该已经收到了来自 eis-noreply@ibm.com 的电子邮件。
如果您在登录时遇到问题，请首先确保您使用的电子邮件地址与您的 IBMid 关联。
请注意，您的 API 密钥将在 90 天后失效。
是否需要额外帮助？发送电子邮件至 ei@watson-media.zendesk 以获取登录支持。
对于 EI 预览版，我们在返回数据方面受到限制。
对于按需历史记录，您可以查询 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日之间的数据。对于超出此日期范围的查询，将不返回任何数据。
对于地理空间 API，每次查询处理的数据的查询大小限制为 4MB。
对于 AGB（地上生物量），预测限制为 1 年。
如果您在访问 API 时遇到问题，请首先确保您使用的是欢迎电子邮件中包含的与您的 IBMid 相关联的正确密钥。
是否需要额外帮助？发送电子邮件至 ei@watson-media.zendesk 以获取登录支持。
是的，我们将增加新的功能或体验，包括新的数据集、地理空间推理模型以及气候和天气 API。我们还将为付费订阅用户推出开发者控制面板。
预览版仅提供英文版本。
根据 API 或数据集，您可以添加变量来检索特定的数据输出。您还可以使用 GIS 工具进行进一步分析和计算。请参考本链接中的文件。
欢迎电子邮件中包含您的 API 密钥。检查收件箱、垃圾邮件或垃圾文件夹。您应该已经收到了来自 eis-noreply@ibm.com 的电子邮件。
如果您在登录时遇到问题，请首先确保您使用的电子邮件地址与您的 IBMid 关联。
请注意，您的 API 密钥将在 90 天后失效。
是否需要额外帮助？发送电子邮件至 ei@watson-media.zendesk.com 以获取登录支持。
我们建议他们单独请求获取预览版，以便获得 90 天的完整访问权限。
作为软件即服务 (SaaS) 产品，IBM Environmental Intelligence 和 API 预览版可在您的 Internet 浏览器上运行。
预览期为 90 天。90 天后如需继续探索，您可以再次申请预览版或者预约咨询。
预览版将在 90 天后自动过期。无需执行任何操作。
通常，访问配置过程需要不到 1 个工作日的时间，完成后您将收到一封电子邮件。请务必检查您的“垃圾邮件”文件夹，以防通知电子邮件投放在那里。
IBM Environmental Intelligence 的 90 天免费预览版专为数据科学家和开发人员设计。用户可以发现准确的环境数据集（地理空间数据、按需历史记录、温室气体排放数据），并使用丰富的样本和示例工具箱来构建解决方案，以了解气候变化对其行业的影响。定价方案将于 2024 年第四季度推出。
IBM Environmental Intelligence Suite 的 30 天免费预览版允许用户深入了解自定义仪表板可视化、交互式地图和特定资产或地点的实时天气警报。它有助于预测、准备和应对恶劣天气，以免企业受到影响。这些功能包含在 Essentials 包中，现在就可以通过 IBM Marketplace 购买，起价为每月 500 美元。
如果这是您第一次注册 IBM 预览版或产品，您会收到一封自动电子邮件（主题：“您被邀请了 - 请回复”）。不过，用于预览版的正确电子邮件的主题是“IBM Environmental Intelligence -带有 API 凭据的邀请函”
访问并使用环境和地理空间数据，通过 API 推动您的业务项目向前发展，这些 API 可帮助您的开发人员无缝分析野火风险、优化能源使用、评估碳足迹等等。
使用广泛的地理空间时态查询和分析服务来简化流程并轻松访问有价值的洞察分析。
利用提供网格水流、农业、能源和预测数据汇总的 API 获取历史天气背景，以预测未来的业务结果。
利用公共或商业数据集，以灵活的空间和时间分辨率提取数据，分析野火风险、地表图像、土地高程和大气反射。
使用碳性能引擎的温室气体排放 API 来计算内部和供应链排放量，从而全面了解您的碳足迹。
利用 API 计算不同林区的地上生物量，评估森林滥伐对碳吸收的影响，并与历史数据进行比较。