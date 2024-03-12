公用事业公司如何利用数据和 AI 做好应对极端天气的准备

虽然自然灾害的发生无法避免，但数据、AI、智能气象分析、物联网、地理空间技术以及先进资产管理技术的合力，能够显著提升灾害管理水平并强化电网的抗风险能力。

IBM® Maximo Application Suite (MAS) 与 IBM® Environmental Intelligence Suite 的组合，可提供一套功能强大的工具，助力公用事业企业更有效地应对极端天气：

1. 以可靠性为中心的维护：

老化的资产设备，再加上无法提前识别高风险资产，共同为公用事业企业营造了一个复杂且危险的运营环境。IBM 通过将以可靠性为中心的维护 (RCM)、企业资产管理 (EAM) 以及资产绩效管理 (APM) 功能整合至单一平台，针对性解决上述难题。IBM Maximo Reliability Strategies 应用程序可提供端到端流程，支持以可靠性为中心的维护研究的启动、执行、部署以及结果追踪。这些先进功能能够助力企业制定基于数据的维护决策，聚焦关键资产与高风险资产，并根据资产运行需求，战略性地配置恰如其分的维护资源，保障资产功能完好。公用事业企业还可针对各类资产的特性，制定满足冬季运行可靠性要求的专属标准。



进一步深入来看，集成于资产管理套件 (MAS) 的资产绩效管理 (APM) 功能，能够帮助组织预判资产发生故障的方式与时间，并提前识别高风险资产，从而及时采取应对措施。借助 IBM Maximo Monitor、IBM Maximo Health 及 IBM Maximo Predict 等 AI 驱动工具，公用事业企业可主动掌握资产的健康状态及潜在风险，进而优化维护策略、降低运维成本，并延长资产的使用寿命。该平台的各项功能可提升资产在极端工况下的运行性能，最大限度减少非计划停机时长。

2. 断电预测：

IBM 资产管理软件 (MAS) 与 IBM Environmental Intelligence Suite Outage Prediction 功能协同配合，借助气象智能数据，能够帮助公用事业企业更精准地按区域预测并监测停电风险，进而采取相应应对措施。这种方案可优化需求侧响应能力，支持企业开展资产提前修复、灾前准备工作，以及将备用发电机组快速并入电网。例如，IBM 曾为加拿大 Hydro One 成功部署 IBM Environmental Intelligence Suite Outage Prediction，在某次冰暴灾害期间，该公司的电力恢复效率提升了 33%。

3. 现场服务管理：

为解决运维人员响应滞后与纸质巡检效率低下的难题，公用事业企业可借助IBM Maximo Mobile 与 MAS 的功能优势。这两款产品能够提供高效的资产管理、智能排班与调度能力，进而实现运维人员的快速调配，提升企业的应急准备水平。

IBM Maximo Mobile 还能简化巡检与维护清单的流程。例如，移动巡检功能可与 IBM Maximo Visual Inspection 视觉检测工具集成，后者借助 AI 技术，能够自动识别视觉巡检中发现的各类问题。

4. 植被管理：

IBM Environmental Intelligence Suite 植被管理平台融合卫星数据、盖革模式激光雷达技术与气象分析能力，可输出 AI 驱动的植被生长态势洞察，助力公用事业企业制定更具科学性的决策。例如，企业可基于资产重要性等级，优先确定风暴来临前的树木修剪区域。

随着极端天气与气候事件的强度持续升级，公用事业企业亟需相关工具来攻克行业普遍面临的难题，提升自身的极端天气应对能力。凭借数据、AI、智能分析等技术的赋能，IBM 推出的客户韧性解决方案，既能保障当下的电力持续供应，又能助力电网构建面向未来的抗风险能力，是应对此类挑战的有效选择。