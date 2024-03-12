标签
可持续性

公用事业公司如何利用数据和 AI 做好应对极端天气的准备

一架客机穿过暴风雨中的云

极端天气事件可能对人类和环境造成灾难性影响。但山洪、飓风和冬季风暴也对公用事业产生深远影响。电力是现代生活与商业运营的核心支柱，一旦断电，其引发的灾难性后果绝非仅靠手电筒和电池收音机就能解决。如今，公用事业企业正借助数据与 AI 技术，以创新手段应对这些挑战与风险，为下一次突发事件做好准备。

美国公用事业企业艰难应对严寒灾害性天气事件

2023 年，美国共遭遇了 28 起独立的气象与气候灾害事件（ibm.com 外部链接），类型涵盖强雷暴、野火等，造成的经济损失约达 920 亿美元。但在过去 12 年间，美国至少发生过五次因突发寒潮天气导致供电中断、威胁电网可靠性的事件。

2021 年，“尤里”冬季风暴（ibm.com 外部链接）重创得克萨斯州，导致超 450 万人断电，造成的经济损失介于 800 亿至 1300 亿美元之间。随着气温骤降，各类燃料驱动的发电厂相继停运。彼时，整个电力系统对这类极端寒潮天气准备不足的问题暴露无遗，公用事业企业不得不采取“负荷削减”措施，进而引发了全城范围的停电事故。2022 年 12 月，“埃利奥特”冬季风暴（ibm.com 外部链接）又袭击了美国东部联合电网，造成 90500 兆瓦的发电机组发生非计划停运。

极端天气下维持电力供应面临的挑战

造成经济损失、停电和电网不可靠的根源在于目前困扰美国公用事业的这些关键挑战：

  1. 高风险资产识别难题：美国诸多公用事业企业所运维的基础设施（如输电线缆）已趋老化，这类设施在暴雨、洪水、强风等恶劣天气条件下极易发生故障。而提前识别高风险资产，已成为公用事业企业面临的一项核心挑战。
  2. 停电预测效果不佳：由于缺乏气象预报参数、数据口径不统一且技术支撑不足，许多公用事业企业难以精准预测停电事故、用电负荷及能源需求情况。值得注意的是，在“埃利奥特”冬季风暴期间，总负荷预测值的偏差量高达 23047 兆瓦。
  3. 响应滞后或应对不足：由于缺乏先进技术支持，且无法精准预判未来可能发生的灾害事件，公用事业企业难以高效调配运维人员，进而导致应急响应出现滞后。
  4. 防寒标准执行不到位及设备巡检效率低下：依据美国联邦能源监管委员会 (FERC) 的相关指导方针（ibm.com 外部链接），公用事业企业必须制定冬季气象灾害应急预案，其中需包含发电机组防冻措施的巡检与维护清单。而企业对防寒标准的落实不到位、以及未能在风暴来临前开展全面巡检，会直接导致设备与管道出现冻损故障。
  5. 植被管理成效不足：植被与公用设施线路及电杆发生接触是导致多数停电事故的诱因，而植被管理也是公用事业企业预算支出中占比最大的项目之一。企业每年在架空线路及植被管理方面的投入最高可达 80 亿美元。。

除上述挑战外，发电机组的非计划停运以及天然气产量下降，也是造成此类问题的重要诱因。

运用创新和智能做好灾难应对准备

虽然自然灾害的发生无法避免，但数据、AI、智能气象分析、物联网、地理空间技术以及先进资产管理技术的合力，能够显著提升灾害管理水平并强化电网的抗风险能力。

IBM® Maximo Application Suite (MAS)IBM® Environmental Intelligence Suite 的组合，可提供一套功能强大的工具，助力公用事业企业更有效地应对极端天气：

1. 以可靠性为中心的维护：

老化的资产设备，再加上无法提前识别高风险资产，共同为公用事业企业营造了一个复杂且危险的运营环境。IBM 通过将以可靠性为中心的维护 (RCM)、企业资产管理 (EAM) 以及资产绩效管理 (APM) 功能整合至单一平台，针对性解决上述难题。IBM Maximo Reliability Strategies 应用程序可提供端到端流程，支持以可靠性为中心的维护研究的启动、执行、部署以及结果追踪。这些先进功能能够助力企业制定基于数据的维护决策，聚焦关键资产与高风险资产，并根据资产运行需求，战略性地配置恰如其分的维护资源，保障资产功能完好。公用事业企业还可针对各类资产的特性，制定满足冬季运行可靠性要求的专属标准。

进一步深入来看，集成于资产管理套件 (MAS) 的资产绩效管理 (APM) 功能，能够帮助组织预判资产发生故障的方式与时间，并提前识别高风险资产，从而及时采取应对措施。借助 IBM Maximo MonitorIBM Maximo HealthIBM Maximo Predict 等 AI 驱动工具，公用事业企业可主动掌握资产的健康状态及潜在风险，进而优化维护策略、降低运维成本，并延长资产的使用寿命。该平台的各项功能可提升资产在极端工况下的运行性能，最大限度减少非计划停机时长。

2. 断电预测：

IBM 资产管理软件 (MAS) 与 IBM Environmental Intelligence Suite Outage Prediction 功能协同配合，借助气象智能数据，能够帮助公用事业企业更精准地按区域预测并监测停电风险，进而采取相应应对措施。这种方案可优化需求侧响应能力，支持企业开展资产提前修复、灾前准备工作，以及将备用发电机组快速并入电网。例如，IBM 曾为加拿大 Hydro One 成功部署 IBM Environmental Intelligence Suite Outage Prediction，在某次冰暴灾害期间，该公司的电力恢复效率提升了 33%。

3. 现场服务管理：

为解决运维人员响应滞后与纸质巡检效率低下的难题，公用事业企业可借助IBM Maximo Mobile 与 MAS 的功能优势。这两款产品能够提供高效的资产管理、智能排班与调度能力，进而实现运维人员的快速调配，提升企业的应急准备水平。

IBM Maximo Mobile 还能简化巡检与维护清单的流程。例如，移动巡检功能可与 IBM Maximo Visual Inspection 视觉检测工具集成，后者借助 AI 技术，能够自动识别视觉巡检中发现的各类问题。

4. 植被管理：

IBM Environmental Intelligence Suite 植被管理平台融合卫星数据、盖革模式激光雷达技术与气象分析能力，可输出 AI 驱动的植被生长态势洞察，助力公用事业企业制定更具科学性的决策。例如，企业可基于资产重要性等级，优先确定风暴来临前的树木修剪区域。

随着极端天气与气候事件的强度持续升级，公用事业企业亟需相关工具来攻克行业普遍面临的难题，提升自身的极端天气应对能力。凭借数据、AI、智能分析等技术的赋能，IBM 推出的客户韧性解决方案，既能保障当下的电力持续供应，又能助力电网构建面向未来的抗风险能力，是应对此类挑战的有效选择。

 
