减缓气候变化对保险和其他金融服务的影响

随着气候变化影响加剧，极端天气事件日益频繁和严重。2023 年，美国发生 25 起极端天气事件，每次损失都超过 10 亿美元，总损失达 738 亿美元。
这些气候事件对金融机构有着巨大的潜在影响。2021 年，大规模洪灾席卷奥地利、德国、比利时、荷兰及卢森堡等欧洲国家，造成了惨痛的人员伤亡，经济损失高达 430 亿美元。据 Berenberg 分析师分析，单家保险公司面临的索赔总额预计最高可达约 3 亿美元。Berenberg 同时估算，再保险行业的相关损失介于 20 亿至 30 亿美元之间。
对于保险行业以外的其他金融服务机构而言，作为贷款抵押品的不动产同样面临气候相关风险。即便未遭受实体损害，长期的区域性气候变化风险仍可能导致此类不动产贬值。这些风险包括海平面上升、野火、热浪、洪水或其他自然灾害带来的威胁。
部分机构可能会选择避开物理风险过高的特定区域进行投资，进而导致其市场规模萎缩。
随着我们迈向低碳经济，整个金融领域需要考虑转型风险。众多金融服务机构将不得不重新评估其在股票市场的大量投资组合。金融市场可能会通过支持可再生能源而非化石燃料，来对一些碳密集型行业的股票重新定价。若投资于那些因过量排放温室气体（或碳排放）、看似在加剧而非缓解全球变暖的企业，相关机构可能会面临声誉受损的风险。极端天气造成的供应链或其他业务中断也可能对上市公司的资产负债表造成打击。因此，养老基金和其他股票市场投资可能会受到不利影响。
近年来，金融服务机构已逐渐意识到，亟需制定一套能充分考量气候变化潜在影响的决策战略。过往采用的分析方法，已难以应对新的天气模式及极端天气事件带来的挑战。
企业还可以根据天气和气候数据做出投资决策，降低投资风险。例如，进行能源交易时，企业可以根据预计的太阳能和风能模式预测可再生电力的发电量。企业可以遵循此三步流程来应对气候变化对业务的影响：
IBM® Environmental Intelligence 对 40 年的历史天气模式建立了模型。模型支持在以下时间尺度上进行天气预测：
金融服务机构可通过图形用户界面，结合特定区域的气候风险背景查看相关不动产信息。该界面能为保险承保或抵押贷款申请的风险评估提供更全面的支撑。金融服务机构还可借助这一工具开展“情景假设”分析，深入了解各类气候情景的发生概率，进而制定针对性的极端天气风险缓释方案。
企业可能需要组建新团队或扩充现有团队，以在全业务流程中充分发挥气象数据的价值。企业需全面革新其风险评估与投资组合管理体系，将气候相关风险与机遇纳入考量范畴。企业可利用气象数据撰写损失评估报告、为风险评估人员的现场工作提供指引，以及识别保险理赔欺诈行为。投资决策者同样需要气象与气候数据支持，从而在能源、农业、食品等行业的交易中做出更具洞察力的决策。
通过分享气候情报，金融机构迎来了吸引并留存客户的全新机遇。以保险公司为例，可向客户预警其不动产面临的气候风险，助力客户提前做好防护准备。针对野火风险，业主可清理房屋周边可能助长火势蔓延的家具与植被；在洪水易发区域，则可增设防洪设施与防护措施。通过这种方式，金融服务机构可以降低财务风险，同时提高客户满意度。
金融服务企业还可以利用天气和气候数据开发新产品。例如，当极端天气事件发生时，参数化保险将按约定进行定额赔付。由于无需开展损失评估，客户能更快获得理赔款项。
为了应对气候变化并管控极端天气事件带来的更大风险，金融服务机构需要准确的天气洞察分析。这些洞察的输出，能帮助机构充分了解其关注国家或不动产所涉及的气候风险。
天气数据不仅有助于减少损失程度，还能创造新的机会。可再生能源预测可为能源交易提供决策依据，保险公司则能帮助房主充分了解其房产面临的各类风险及应对方案。通过降低极端天气事件带来的成本损耗、抢占全新商业机遇，金融服务机构可将气象数据转化为强大的竞争优势。
利用 IBM 的集成资产生命周期管理解决方案，简化关键设备和基础架构的维护、检查和可靠性。
将您的战略路线图与日常运营联系起来，立即开启可持续发展之旅吧。
制定 ESG 数据战略以设定可持续发展目标并提高透明度。