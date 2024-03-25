减缓气候变化对保险和其他金融服务的影响

近年来，金融服务机构已逐渐意识到，亟需制定一套能充分考量气候变化潜在影响的决策战略。过往采用的分析方法，已难以应对新的天气模式及极端天气事件带来的挑战。

企业还可以根据天气和气候数据做出投资决策，降低投资风险。例如，进行能源交易时，企业可以根据预计的太阳能和风能模式预测可再生电力的发电量。企业可以遵循此三步流程来应对气候变化对业务的影响：

1. 获取工具以准确评估潜在的气候影响

IBM® Environmental Intelligence 对 40 年的历史天气模式建立了模型。模型支持在以下时间尺度上进行天气预测：

短期天气尺度：预测未来两周天气；

次季节尺度：预测未来一年气候；

气候尺度：模拟至 2100 年的气候状况

金融服务机构可通过图形用户界面，结合特定区域的气候风险背景查看相关不动产信息。该界面能为保险承保或抵押贷款申请的风险评估提供更全面的支撑。金融服务机构还可借助这一工具开展“情景假设”分析，深入了解各类气候情景的发生概率，进而制定针对性的极端天气风险缓释方案。

2. 制定利用天气数据的策略

企业可能需要组建新团队或扩充现有团队，以在全业务流程中充分发挥气象数据的价值。企业需全面革新其风险评估与投资组合管理体系，将气候相关风险与机遇纳入考量范畴。企业可利用气象数据撰写损失评估报告、为风险评估人员的现场工作提供指引，以及识别保险理赔欺诈行为。投资决策者同样需要气象与气候数据支持，从而在能源、农业、食品等行业的交易中做出更具洞察力的决策。

3. 通过新产品吸引顾客

通过分享气候情报，金融机构迎来了吸引并留存客户的全新机遇。以保险公司为例，可向客户预警其不动产面临的气候风险，助力客户提前做好防护准备。针对野火风险，业主可清理房屋周边可能助长火势蔓延的家具与植被；在洪水易发区域，则可增设防洪设施与防护措施。通过这种方式，金融服务机构可以降低财务风险，同时提高客户满意度。

金融服务企业还可以利用天气和气候数据开发新产品。例如，当极端天气事件发生时，参数化保险将按约定进行定额赔付。由于无需开展损失评估，客户能更快获得理赔款项。

为了应对气候变化并管控极端天气事件带来的更大风险，金融服务机构需要准确的天气洞察分析。这些洞察的输出，能帮助机构充分了解其关注国家或不动产所涉及的气候风险。

天气数据不仅有助于减少损失程度，还能创造新的机会。可再生能源预测可为能源交易提供决策依据，保险公司则能帮助房主充分了解其房产面临的各类风险及应对方案。通过降低极端天气事件带来的成本损耗、抢占全新商业机遇，金融服务机构可将气象数据转化为强大的竞争优势。

了解更多气候数据。

