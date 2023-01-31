TruQua 隶属 IBM，聚焦战略财务转型咨询服务，专门为财富 500 强公司提供现代化财务解决方案。
TruQua 提供白手套服务、主题专家专业知识、行业领先的专业知识、业务转型方法以及 SAP 和非 SAP 软件专业知识，帮助组织保持正轨并实现关键业务目标。通过项目管理、软件创新、思想领导力、实施和部署战略，TruQua 团队为客户提供高价值的服务。TruQua 在帮助组织重新设计财务流程，利用最新数据、AI、自动化和云技术将财务转化为竞争优势方面积攒了丰富的成功经验。
下载 TruQua 和 IBM 最近委托 Forrester Consulting 编写的 Total Economic Impact™ (TEI) 研究报告，了解企业借助 TruQua 的力量开展 SAP Central Finance 之旅可能实现的潜在投资回报率
我们的专家团队在行业会议和网络研讨会上亮相，编写了前沿 SAP 产品以及财务分析主题的出版物。
我们拥有超过 30,000 名 FAO 专业人员、强大的合作伙伴生态系统和关键的专业知识，可帮助企业加速数字化转型。我们为“从采购到付款”、“从潜在客户到收款”及“从记录到分析”等一系列功能提供价值，并提供可持续发展财务等内置服务。
IBM 和 TruQua 提供全方位 SAP 咨询和科技解决方案。将深厚的行业知识与独特的协作方法结合起来，确保在开放式混合云上交付下一代 AI 融合 SAP 解决方案。
IBM 和 Celonis 已经建立战略合作伙伴关系，将加速推动组织的业务转型。无论在哪个行业或领域，IBM 都可以通过 Celonis 流程挖掘软件和执行管理系统获得智能工作流程的强大功能，从而帮助企业提高生产力和响应能力。
IBM 和 TruQua 联合 KPMG 帮助组织消除信息技术 (IT)、运营和税务之间的差距，提高效率，节省成本，增强业务成果，改善用户体验。
David 拥有超过 28 年经验，对重大影响因素进行大量战略评估和路线图设计，尤以 SAP S/4HANA 为主。十年来，他在大量项目和活动中为 SAP 提供支持，包括概念验证、项目规划、商业论证报告撰写和战略建议。
TruQua 联合创始人 Scott 在 SAP Analytics 软件开发和服务方面具备深厚广泛的专业知识。他对各种工具和解决方案都有深入的理解，精通 SAP HANA，SAP S/4HANA，SAP Analytics Cloud、SAP Cloud 平台和 SAP EPM 套件。
Nuno 致力于使用现代技术帮助财务部门从合规驱动转变为战略驱动。依托在欧洲、中东、非洲、拉丁美洲和北美的经验，Nuno 为 Google、Zurich Financial Group、Northern Trust、Allstate 和 Repsol 等公司提供财务和 FP&A 解决方案。
Tamas 领导多个行业的大型 SAP 项目，参与项目各个阶段，包括与高管共同制定愿景以及打造可以实现业务转型且保证业务转型后能够可持续发展的团队。Tamas 成功主导了许多大规模复杂项目，包括企业重组、兼并、收购和剥离、全球 ERP 和数字化企业转型，发挥企业发展潜力，提高市场估值。