David Dixon，合伙人 David 拥有超过 28 年经验，对重大影响因素进行大量战略评估和路线图设计，尤以 SAP S/4HANA 为主。十年来，他在大量项目和活动中为 SAP 提供支持，包括概念验证、项目规划、商业论证报告撰写和战略建议。

Scott Cairncross，合伙人 TruQua 联合创始人 Scott 在 SAP Analytics 软件开发和服务方面具备深厚广泛的专业知识。他对各种工具和解决方案都有深入的理解，精通 SAP HANA，SAP S/4HANA，SAP Analytics Cloud、SAP Cloud 平台和 SAP EPM 套件。

Nuno Guimaraes，欧洲、中东和非洲地区合伙人 Nuno 致力于使用现代技术帮助财务部门从合规驱动转变为战略驱动。依托在欧洲、中东、非洲、拉丁美洲和北美的经验，Nuno 为 Google、Zurich Financial Group、Northern Trust、Allstate 和 Repsol 等公司提供财务和 FP&A 解决方案。