从边缘到企业驱动创新
仪表板风格的地理景观图，其中标有不同用途的地点
我们的服务
一名男子站在摆满设备的桌子后方，身旁有围观的人群
Envision

深入了解各种可能性。我们将复制并构建虚拟环境，使您能够应对机构面临的复杂挑战。
一群人围坐在一张桌子旁展开讨论，桌上放有两台笔记本电脑
协作

参与整个团队的努力。与我们的技术领域专家并肩合作，设计系统架构、AI/ML 模型和最终用户产品。
一名男子手持一架小型直升机
原型设计和演示

跳出概念。亲身或虚拟体验我们共同创造的环境、AI 应用程序和 IT 驱动的边缘功能。我们将不断重复这个过程，直到找到您需要的解决方案。
携带三脚架勘测设备的人员
我们如何实施方案

作为应对复杂技术挑战的催化剂，oLabs 是推进美国联邦政府技术发展的重要资源。我们通过深入了解您所在机构的技术环境，与您的专家和领导合作制定更安全、以用户为中心且可扩展的技术解决方案。 无论您的专家是从事实地演习工作、执行总部备战任务，还是希望部署 AI 以尽早发现疾病的医疗保健专业人员，oLabs 都能凭借情境观察能力，针对真实情况构建相关解决方案。
oLab 技术设施的内部照片
oLabs 体验

我们先进的技术设施位于弗吉尼亚州北部，可提供全面的创新体验。我们位于弗吉尼亚州雷斯顿的站点已配备高性能计算系统、尖端 GPU、先进的系统接口、通信设备、无人机、最终用户设备和虚拟现实暗室。在这里，我们可以演示实时解决方案的功能，助您将愿景变为现实。

产品

CXEdge
AI 驱动的数据平台旨在基于小尺寸、轻量级、低功耗和低成本 (SWaP-C) 硬件运行。利用开源工具套件为您的前线部队提供战术优势，并通过网络收集和迁移实时传感器数据（包括图像和视频）以进行 AI 分析。
Hatteras
我们的 Hatteras 平台支持您的机构更轻松地调整机器学习 (ML) 模型，以适应快速变化的实际情境。Hatteras 在动态条件下自动执行 ML 模型再训练，以避免模型性能恶化并在云或战术边缘维持其准确性。
Semantic-Edge
Semantic-Edge 是一款用于现场运营且体积小巧的生成式 AI 解决方案，可以轻松安装在笔记本电脑上，并根据您的任务需求灵活扩展。Semantic-Edge 为用户提供数据、文档、手册、API 搜索和分析功能，确保操作人员能够全面感知态势，并在运行中和战术边缘及时解决问题。
Sentinel
一款高度灵活且可快速部署的视频侦察 ML 解决方案。Sentinel 支持短波和长波红外、红、绿、蓝 (RGB) 信号等多种传感器模态，且具备强大的计算机视觉算法，能够转换多个视频数据源并输出 ML 优化的态势感知能力。

联邦实验室生态系统的组成部分

IBM® Consulting 的联邦协作中心生态系统专为满足美国联邦机构的需求而设计，致力于帮助这类机构充分利用 AI 及其他先进 IT 功能。

 了解更多
黑暗的高科技工作室中央放有一张黑色圆桌，桌旁站着一名男子
IBM Innovation Studio

通过技术探索、沉浸式体验和共同创造研讨会，深入探讨转型的潜在机遇。

了解更多
在创意办公室工作的男士
IBM Garage

采用价值至上的协作参与模式，将企业设计思维、敏捷开发和 DevSecOps 实践的精华相结合，并借助 IBM 及其合作伙伴的生成式 AI 工具加速协作。

 了解更多
一群人正在参加 DC 网络靶场活动
IBM® X-Force Cyber Security 系列

营造沉浸式模拟体验，以指导机构团队应对真实的泄露场景，从而确保团队能够应对企业级网络安全事件并从中恢复、管理漏洞，以及加强组织中的安全文化。

了解更多
后续步骤

准备好亲自体验 oLabs 了吗？

10780 Parkridge Boulevard, Reston, VA 20191 在 Google 地图上查看 - IBM® oLabs