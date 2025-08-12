IBM® oLabs

作为应对复杂技术挑战的催化剂，oLabs 是推进美国联邦政府技术发展的重要资源。我们通过深入了解您所在机构的技术环境，与您的专家和领导合作制定更安全、以用户为中心且可扩展的技术解决方案。 无论您的专家是从事实地演习工作、执行总部备战任务，还是希望部署 AI 以尽早发现疾病的医疗保健专业人员，oLabs 都能凭借情境观察能力，针对真实情况构建相关解决方案。