IBM® oLabs

深入了解各种可能性。我们将复制并构建虚拟环境，使您能够应对机构面临的复杂挑战。
参与整个团队的努力。与我们的技术领域专家并肩合作，设计系统架构、AI/ML 模型和最终用户产品。
跳出概念。亲身或虚拟体验我们共同创造的环境、AI 应用程序和 IT 驱动的边缘功能。我们将不断重复这个过程，直到找到您需要的解决方案。
美国特种作战指挥官
科学与技术
我的团队和 oLabs 目前正在构建一款 AI 驱动的软件，可支持特种作业人员跨团队横向或面向上级部门和国家机构纵向采集、存储、分析和传播任务关键型数据......我从未在国防部 (DoD)、特种作战司令部 (SOCOM)、各行各业或学术界见过如此高度协作的环境。 ”
美国特种作战司令部高级负责人
在 20 余年的采办经验中，我从未见过一个项目能如此迅速地从合作研发协议 (CRADA) 阶段过渡至正式列编阶段。这需要一支非常强大的团队。 ”
作为应对复杂技术挑战的催化剂，oLabs 是推进美国联邦政府技术发展的重要资源。我们通过深入了解您所在机构的技术环境，与您的专家和领导合作制定更安全、以用户为中心且可扩展的技术解决方案。 无论您的专家是从事实地演习工作、执行总部备战任务，还是希望部署 AI 以尽早发现疾病的医疗保健专业人员，oLabs 都能凭借情境观察能力，针对真实情况构建相关解决方案。
我们先进的技术设施位于弗吉尼亚州北部，可提供全面的创新体验。我们位于弗吉尼亚州雷斯顿的站点已配备高性能计算系统、尖端 GPU、先进的系统接口、通信设备、无人机、最终用户设备和虚拟现实暗室。在这里，我们可以演示实时解决方案的功能，助您将愿景变为现实。
IBM® Consulting 的联邦协作中心生态系统专为满足美国联邦机构的需求而设计，致力于帮助这类机构充分利用 AI 及其他先进 IT 功能。