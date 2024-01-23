如今，准备分析数据只需几分钟或几秒钟，而不是几天或几周，从而使公司能够加速新数据驱动服务的开发。借助云中大数据分析注入的业务动力，Wi2 正朝着个性化营销目标阔步前进。



“过去，我们必须从云对象存储环境中的大量日志中提取所需的数据，然后手动构建数据，”Fukui 先生说。“处理数据可能需要一周的时间，分析数据可能需要一个多小时，但现在，情况大不一样了。



“我们的分析准备时间现在只有几分钟甚至几秒钟，这是一项重大突破。更有利的是，我们现在可以用更直观的方式将数据可视化，例如，根据用户移动设备的 GPS 坐标在地图上绘制事件。我们可以更集中精力分析数据，而且我们认为在一天内进行更多类型的分析对我们的工作大有帮助。”



快速分析已经帮助 Wi2 更好地了解到游客偏好和最钟意景点，并依此对优惠和推荐做出了针对性改进。



“我们收集的数据越多，就能越准确地预测每位游客在日本逗留期间可能想看什么、想做什么，”Fukui 先生解释道。“我们的最终目标是，在游客旅程中最亟需的时刻提供最有用的信息。”



通过帮助行业和地方政府合作伙伴了解游客的旅游需求，Wi2 可以帮助他们制定更有效的游客吸引策略，全方位提供更好的游客体验。



“许多公司已经在通过移动数据分析游客模式，并为受欢迎的服务提供产品推荐或优惠券，”Soma 先生表示。“作为一家创新型公司，面对此类新技术，我们始终试图成为第一个吃螃蟹的人。”



最终，Wi2 的目标是开发预测产品，帮助其合作伙伴根据游客当前的行为和历史游客趋势，了解游客可能会做什么。例如，预测分析可以识别出，一队在横滨享受购物之旅的亚洲游客，很有可能会在温泉小镇箱根汤本预订过夜。



“我们希望利用深度学习和人工智能的认知技术来应对这些挑战，例如 IBM Bluemix 提供的 IBM Watson® 解决方案，”Fukui 先生说。



展望未来，Wi2 准备继续与 IBM 密切合作，推动其业务增长。



Soma 先生总结道：“目前，我们正在数据聚合基础架构中积累广泛的移动日志。可能有必要将我们的基础架构重组为两个系统：一个数据库，用于大规模档案数据长期分析，以及一个数据集市，用于数据流中实时模式检测。我们看到 IBM Cloudant 和 IBM Db2 Warehouse on Cloud 解决方案在实现这些目标方面具有巨大潜力。”