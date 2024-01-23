您有没有过这样的经历：度假归来，觉得没有尽兴？为了帮助人们享受完美日本之旅，Wi2 创建了一个快捷有效的大数据分析平台。Wi2 使用来自 200,000 个 Wi-Fi 访问点的数据，可以识别游客偏好，并帮助企业提供定制服务，改善游客体验。
无论是度假还是差旅，没有什么比当地人向您介绍吃喝玩乐的最佳去处，更能让人有宾至如归的感觉了。如果每位游客都能受益于技术进步带来的丰富资讯，从而充分享受他们的旅行，结果会怎样呢？
这是日本领先的公共 Wi-Fi 服务提供商 Wi2 的目标。随着成千上万的游客下载其 TRAVEL JAPAN Wi-Fi 应用程序并连接到全国各地的 20 多万个接入点，该公司意识到自己正坐拥一座数据金矿，其中包括游客最喜爱的食物以及城镇购物区周围最常见的步行路线。
日本各地的企业和地方政府已经开始使用 TRAVEL JAPAN Wi-Fi 应用程序与游客分享促销信息。Wi2 希望通过使用行为分析来确定各地区游客的喜好趋势，并使其客户能够分享高度相关、引人注目和个性化的信息，从而将服务提升到一个新的水平。
接收和处理来自 TRAVEL JAPAN Wi-Fi 应用程序快速涌来的大量数据，这是一个挑战。该平台可以捕捉到游客在某一区域内的游玩行走路线、他们在应用程序中阅读的文章和信息类型以及这些活动发生的时间等信息。
Wi2 首席技术官 Kenji Soma 先生解释道：“我们的目标是为游客奉上最热诚的地主之谊，并提供所有需要的信息，让他们在旅程期间获得最佳体验。
准备我们的移动应用数据来进行分析，非常耗时；我们无法跟上平台创建的所有数据。我们存储了大量有用的信息，但我们没有办法使用它。”
为了实现其目标，Wi2 决定基于 IBM Cloudant® 创建一个基于云的大数据分析平台，作为 NoSQL 数据库平台，并以 IBM Db2® Warehouse on Cloud 作为结构化数据的内存数据仓库。这两个数据库都在 IBM Cloud® 平台上运行。
来自 TRAVEL JAPAN Wi-Fi 应用程序的数据首先暂存在云对象存储中，转换为 JSON 对象，然后加载到 IBM Cloudant 中。IBM 解决方案为每个对象分配最佳模式，并将其发送到 IBM Db2 Warehouse on Cloud 进行快速分析。
Soma 先生回忆说：“我们采用 IBM 解决方案有三个主要原因。我们的理念是，应该尝试任何可能提高我们服务质量的创新技术，并且我们相信 IBM 解决方案将使我们能够大幅加快我们的分析流程。
第二个原因是 IBM Cloudant 和 IBM Db2 Warehouse on Cloud 的出色功能和卓越性能。IBM Cloudant 不仅提供 RESTful API，而且本身就能够处理 JSON、全文和地理空间数据。吸引我们的另外一点是，我们向 IBM Cloudant 中数据应用的模式可以自动转换为 IBM Db2 Warehouse on Cloud 中的结构化数据，这使得使用传统商业智能工具可以轻松进行分析。
第三个原因是我们与 IBM 的融洽合作伙伴关系。我们知道，我们正在开展的这个项目在许多方面都是首开先河，中途可能会遇到意想不到的问题。IBM 团队从一开始就坚定地表示将与我们并肩应对挑战，并且在我们需要时随时提供专家指导。”
在短短两个月内，Wi2 的新数据聚合基础架构就已启动并运行。通过选择云解决方案，该公司的数据研究员可以花更少的时间在耗时的管理任务上，而有更多的时间深入研究以发现新趋势。
有线和无线 (Wi2) 企业业务部经理 Toshiya Fukui 先生表示：“我们现在可以立即分析大量数据，而无需经历繁琐的数据转换过程。新的工作方式无疑消解了我们在分析数据时遭遇到的挫败感。”
如今，准备分析数据只需几分钟或几秒钟，而不是几天或几周，从而使公司能够加速新数据驱动服务的开发。借助云中大数据分析注入的业务动力，Wi2 正朝着个性化营销目标阔步前进。
“过去，我们必须从云对象存储环境中的大量日志中提取所需的数据，然后手动构建数据，”Fukui 先生说。“处理数据可能需要一周的时间，分析数据可能需要一个多小时，但现在，情况大不一样了。
“我们的分析准备时间现在只有几分钟甚至几秒钟，这是一项重大突破。更有利的是，我们现在可以用更直观的方式将数据可视化，例如，根据用户移动设备的 GPS 坐标在地图上绘制事件。我们可以更集中精力分析数据，而且我们认为在一天内进行更多类型的分析对我们的工作大有帮助。”
快速分析已经帮助 Wi2 更好地了解到游客偏好和最钟意景点，并依此对优惠和推荐做出了针对性改进。
“我们收集的数据越多，就能越准确地预测每位游客在日本逗留期间可能想看什么、想做什么，”Fukui 先生解释道。“我们的最终目标是，在游客旅程中最亟需的时刻提供最有用的信息。”
通过帮助行业和地方政府合作伙伴了解游客的旅游需求，Wi2 可以帮助他们制定更有效的游客吸引策略，全方位提供更好的游客体验。
“许多公司已经在通过移动数据分析游客模式，并为受欢迎的服务提供产品推荐或优惠券，”Soma 先生表示。“作为一家创新型公司，面对此类新技术，我们始终试图成为第一个吃螃蟹的人。”
最终，Wi2 的目标是开发预测产品，帮助其合作伙伴根据游客当前的行为和历史游客趋势，了解游客可能会做什么。例如，预测分析可以识别出，一队在横滨享受购物之旅的亚洲游客，很有可能会在温泉小镇箱根汤本预订过夜。
“我们希望利用深度学习和人工智能的认知技术来应对这些挑战，例如 IBM Bluemix 提供的 IBM Watson® 解决方案，”Fukui 先生说。
展望未来，Wi2 准备继续与 IBM 密切合作，推动其业务增长。
Soma 先生总结道：“目前，我们正在数据聚合基础架构中积累广泛的移动日志。可能有必要将我们的基础架构重组为两个系统：一个数据库，用于大规模档案数据长期分析，以及一个数据集市，用于数据流中实时模式检测。我们看到 IBM Cloudant 和 IBM Db2 Warehouse on Cloud 解决方案在实现这些目标方面具有巨大潜力。”
Wire and Wireless Co., Ltd. 成立于 2007 年，总部位于日本东京。（链接位于 ibm.com 外部）(Wi2) 提供无线宽带基础设施和服务。该公司提供公共无线局域网服务，在日本拥有最多的热点，服务于主要的火车站、咖啡馆和快餐店，可通过 TRAVEL JAPAN Wi-Fi 移动应用程序访问。
IBM Cloud Data Services 提供完整的数据和分析服务组合，这个组合能够提供独特且无缝的产品集成，通过灵活的部署和定价选项更快地构建应用程序，并更轻松地获得新的洞察。有关 IBM Cloud Data Services 如何帮助企业快速且经济高效解决棘手大数据问题的更多信息，请访问 ibm.com/analytics。
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2017 年 4 月在美国制作。
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