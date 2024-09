为了实现其目标,Wi2 决定基于 IBM Cloudant® 创建一个基于云的大数据分析平台,作为 NoSQL 数据库平台,并以 IBM Db2® Warehouse on Cloud 作为结构化数据的内存数据仓库。这两个数据库都在 IBM Cloud® 平台上运行。



来自 TRAVEL JAPAN Wi-Fi 应用程序的数据首先暂存在云对象存储中,转换为 JSON 对象,然后加载到 IBM Cloudant 中。IBM 解决方案为每个对象分配最佳模式,并将其发送到 IBM Db2 Warehouse on Cloud 进行快速分析。



Soma 先生回忆说:“我们采用 IBM 解决方案有三个主要原因。我们的理念是,应该尝试任何可能提高我们服务质量的创新技术,并且我们相信 IBM 解决方案将使我们能够大幅加快我们的分析流程。



第二个原因是 IBM Cloudant 和 IBM Db2 Warehouse on Cloud 的出色功能和卓越性能。IBM Cloudant 不仅提供 RESTful API,而且本身就能够处理 JSON、全文和地理空间数据。吸引我们的另外一点是,我们向 IBM Cloudant 中数据应用的模式可以自动转换为 IBM Db2 Warehouse on Cloud 中的结构化数据,这使得使用传统商业智能工具可以轻松进行分析。



第三个原因是我们与 IBM 的融洽合作伙伴关系。我们知道,我们正在开展的这个项目在许多方面都是首开先河,中途可能会遇到意想不到的问题。IBM 团队从一开始就坚定地表示将与我们并肩应对挑战,并且在我们需要时随时提供专家指导。”



在短短两个月内,Wi2 的新数据聚合基础架构就已启动并运行。通过选择云解决方案,该公司的数据研究员可以花更少的时间在耗时的管理任务上,而有更多的时间深入研究以发现新趋势。



有线和无线 (Wi2) 企业业务部经理 Toshiya Fukui 先生表示:“我们现在可以立即分析大量数据,而无需经历繁琐的数据转换过程。新的工作方式无疑消解了我们在分析数据时遭遇到的挫败感。”