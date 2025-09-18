IBM 合作伙伴 Vohkus 提供风险管理咨询服务，以实现持续增长并降低成本
一家从事高度管制行业的国际风险管理咨询公司希望优化其存储。该公司在四个国家/地区运营数据中心，十年来一直使用同一供应商的基础设施。然而，随着供应商支持的结束，其数据中心的可靠性、性能和容量开始下降。任何停机或数据丢失都可能导致业务中断，并可能带来声誉风险和合同处罚。
该咨询公司希望解决其眼前的问题并整合其庞大的基础设施。因此，它着手寻找一位能够优化空间占用、增强运营弹性、支持持续国际增长和削减成本的顾问。
该咨询公司联系了 IBM 合作伙伴 Vohkus，请其担任其值得信赖的顾问。凭借深厚的技术和咨询技能，Vohkus 帮助公司实施战略技术，在从规划到日常管理的每个阶段为他们提供帮助。
Vohkus 产品销售专家主管 Dave Johnson 表示：“由于我们不局限于任何供应商，因此我们可以专注于可满足每个客户特定需求的技术；在此项目中，我们关注的是 IBM® Storage 平台解决方案。我们与 IBM 的合作确实帮助我们达成了交易。我们建议密切合作，而其他竞标者提出的则是破碎的方法。”
Voukus 与 IBM 合作，为该咨询公司设计了一个新的基础架构，围绕每个位置的 IBM® FlashSystem 7300 存储和一对专用的 IBM® Storage Networking SAN64B-6 交换机进行构建。所有这些都通过 IBM® Storage Insights Pro 和 IBM® Spectrum Control 平台进行管理。
Vohkus 企业销售专家 Andrew Gillan 评论道：“IBM FlashSystem 7300 提供了咨询公司所需的容量、性能和成本效益。真正让该解决方案脱颖而出的，是第四代 IBM FlashCore Modules 易于管理的特性和内置网络弹性。
IBM FlashCore Modules (FCM4) 是一系列采用标准 2.5 英寸外形规格的高性能固态硬盘。FCM4 提供集成、近乎实时、AI 增强型威胁检测，以增强对勒索软件的防御。此外，存储的受保护复制功能提供不可变的气隙数据快照。如果发生数据泄露或运营中断，咨询公司可以从已知的良好时间点恢复，通常只需 60 秒。
Vohkus 首次成功部署到该咨询公司的数据中心，这将成为其他国家/地区另外三次部署的典范。他们的国际影响力和熟练的项目管理能力，加上 IBM 的支持，使得该项目能够以一次平稳过渡的方式完成。
IBM FlashSystem 阵列实现了至少 2:1 的数据缩减率和 3:1 的性能提升率，使该咨询公司能够自信地在扩展业务的同时维持关键的运营。此外，借助 IBM FlashSystem 的威胁检测和受保护复制功能，该咨询公司还可以更好地防止停机和数据丢失，从而增强其运营弹性。
Gillan 说：“以前，我们的客户有三个独立的技术平台。他们现在可以通过 IBM Storage Insights Pro 和 IBM Spectrum Control 简化整个环境的管理，从而提高生产力和效率。该解决方案将存储所需的硬件从 60 个机架单元减少到仅 6 个机架单元。这也显著降低了复杂性、功率和冷却需求，减少了总拥有成本 (TCO)，并符合咨询公司的环境战略。
Johnson 总结道：“在这个项目中，我们与 IBM 的关系得到了切实的发展。随着在其他领域与 IBM 合作进军市场的机会出现，我们期待着融汇我们的专业知识，共同帮助其他客户。”
Vohkus 为所有形式的商业 IT 提供咨询、供应、部署、支持和管理。从外包基础设施到电子采购和产品支持，他们在降低运营成本和创造更高效的工作方式方面成绩斐然。
