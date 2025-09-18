该咨询公司联系了 IBM 合作伙伴 Vohkus，请其担任其值得信赖的顾问。凭借深厚的技术和咨询技能，Vohkus 帮助公司实施战略技术，在从规划到日常管理的每个阶段为他们提供帮助。

Vohkus 产品销售专家主管 Dave Johnson 表示：“由于我们不局限于任何供应商，因此我们可以专注于可满足每个客户特定需求的技术；在此项目中，我们关注的是 IBM® Storage 平台解决方案。我们与 IBM 的合作确实帮助我们达成了交易。我们建议密切合作，而其他竞标者提出的则是破碎的方法。”

Voukus 与 IBM 合作，为该咨询公司设计了一个新的基础架构，围绕每个位置的 IBM® FlashSystem 7300 存储和一对专用的 IBM® Storage Networking SAN64B-6 交换机进行构建。所有这些都通过 IBM® Storage Insights Pro 和 IBM® Spectrum Control 平台进行管理。

Vohkus 企业销售专家 Andrew Gillan 评论道：“IBM FlashSystem 7300 提供了咨询公司所需的容量、性能和成本效益。真正让该解决方案脱颖而出的，是第四代 IBM FlashCore Modules 易于管理的特性和内置网络弹性。

IBM FlashCore Modules (FCM4) 是一系列采用标准 2.5 英寸外形规格的高性能固态硬盘。FCM4 提供集成、近乎实时、AI 增强型威胁检测，以增强对勒索软件的防御。此外，存储的受保护复制功能提供不可变的气隙数据快照。如果发生数据泄露或运营中断，咨询公司可以从已知的良好时间点恢复，通常只需 60 秒。