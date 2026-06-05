智能体式 AI 简化医疗保健工作流

通过将受管控的 AI 智能体直接嵌入临床工作流，ViClinic 使服务提供商能够更快衔接接诊与护理服务，同时减轻行政负担。预诊智能体提升接诊信息的完整性和授权准备度，帮助加快患者护理交付时间。在就诊过程中，AI 辅助文档记录有助于减少手动记录的时间，使临床医生能够更专注于患者。

在收入周期流程中，AI 辅助的医疗编码和文档有助于减少索赔提交中缺失的要素，从而支持更准确的报销和更少的拒付。早期指标表明，收入获取有所改善，行政效率低下问题有所减少。最重要的是，ViClinic 的 AHOS 通过共享的临床场景连接患者、医疗提供者和付款方的工作流。这种整合可以实现更协调的情境感知型护理，从而有效地简化接诊、文档、授权、账单和随访流程，最终改善患者体验并支持更好的临床结果。在 IBM 作为技术合作伙伴的支持下，ViClinic 继续发展其平台，将这些能力拓展至整个医疗保健系统。