智能体式 AI 简化医疗保健工作流

ViClinic 使用 IBM watsonx Orchestrate 将患者就诊过程中的护理、数据和运营整合在一起
医疗系统所采用的接诊、文档、授权、护理协调和账单等流程互不关联。这会给提供商带来巨大的管理负担；对患者而言，也会延误就医。ViClinic 是一家医疗保健技术公司，致力于解决行业的一项关键挑战：在不影响临床决策或合规性的情况下简化端到端护理工作流程。在医疗保健等受到高度监管的行业，即使是细微的效率问题，例如入院数据不完整或编码错误，也可能导致延误、理赔被拒和糟糕的患者体验。随着 AI 的加速采用，行业所面临的挑战不只是部署智能技术，更在于如何在真实临床工作流中安全且规模化地将其付诸实施。
ViClinic 与 IBM 合作，将受管控的智能体式 AI 直接嵌入医疗工作流程中。使用 IBM watsonx Orchestrate，ViClinic 开发了多个 AI 智能体，为患者就诊前的接诊、临床文档、护理协调、预授权、编码、计费和随访等关键阶段提供支持。
这些智能体在通过 IBM watsonx.ai 管理的基础模型上运行，受 IBM watsonx.governance 管理，以支持合规性、可审计性和人工监督。这有助于确保 AI 在临床工作流中运行，同时让临床医生掌控决策。
为了实现实时、情境感知的工作流，ViClinic 的智能体式医疗保健操作系统 (AHOS) 通过混合架构整合临床和运营数据，该架构结合了 IBM watsonx.data 功能和 ViClinic 的专有数据服务，以及 IBM Cloud 和 Microsoft Azure 上的基础架构。这一统一层连接患者、提供商和付款人流程，将手动、碎片化的工作流程转变为协调的、AI 辅助的运营。
通过将受管控的 AI 智能体直接嵌入临床工作流，ViClinic 使服务提供商能够更快衔接接诊与护理服务，同时减轻行政负担。预诊智能体提升接诊信息的完整性和授权准备度，帮助加快患者护理交付时间。在就诊过程中，AI 辅助文档记录有助于减少手动记录的时间，使临床医生能够更专注于患者。
在收入周期流程中，AI 辅助的医疗编码和文档有助于减少索赔提交中缺失的要素，从而支持更准确的报销和更少的拒付。早期指标表明，收入获取有所改善，行政效率低下问题有所减少。最重要的是，ViClinic 的 AHOS 通过共享的临床场景连接患者、医疗提供者和付款方的工作流。这种整合可以实现更协调的情境感知型护理，从而有效地简化接诊、文档、授权、账单和随访流程，最终改善患者体验并支持更好的临床结果。在 IBM 作为技术合作伙伴的支持下，ViClinic 继续发展其平台，将这些能力拓展至整个医疗保健系统。
ViClinic 是一家医疗保健技术公司，开发智能体式 AI 解决方案，以简化临床工作流。该平台通过专为受管控的医疗保健环境设计的集成执行层连接患者、提供商和支付方。
© Copyright IBM Corporation，2026 年 5 月。
IBM、IBM 徽标、IBM Cloud、watsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governance 和 watsonx Orchestrate 是 IBM Corp. 在世界许多司法管辖区的注册商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。