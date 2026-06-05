智能体式 AI 简化医疗保健工作流

ViClinic 使用 IBM watsonx Orchestrate 将患者就诊过程中的护理、数据和运营整合在一起

四名员工（其中两人身穿手术服）正在办公楼大厅交谈
碎片化的工作流延误了患者护理和报销工作

医疗系统所采用的接诊、文档、授权、护理协调和账单等流程互不关联。这会给提供商带来巨大的管理负担；对患者而言，也会延误就医。ViClinic 是一家医疗保健技术公司，致力于解决行业的一项关键挑战：在不影响临床决策或合规性的情况下简化端到端护理工作流程。在医疗保健等受到高度监管的行业，即使是细微的效率问题，例如入院数据不完整或编码错误，也可能导致延误、理赔被拒和糟糕的患者体验。随着 AI 的加速采用，行业所面临的挑战不只是部署智能技术，更在于如何在真实临床工作流中安全且规模化地将其付诸实施。

1–2% 潜在的收入提升空间 10–20% 行政低效问题的潜在改善效果
为了在医疗保健领域产生真正的影响，AI 必须在工作流内运行，而不是在工作流之外运行。
Boris Jinjolava 创始人兼 CEO ViClinic
利用受管控的智能体式 AI 协调医疗服务

ViClinic 与 IBM 合作，将受管控的智能体式 AI 直接嵌入医疗工作流程中。使用 IBM watsonx Orchestrate，ViClinic 开发了多个 AI 智能体，为患者就诊前的接诊、临床文档、护理协调、预授权、编码、计费和随访等关键阶段提供支持。

这些智能体在通过 IBM watsonx.ai 管理的基础模型上运行，受 IBM watsonx.governance 管理，以支持合规性、可审计性和人工监督。这有助于确保 AI 在临床工作流中运行，同时让临床医生掌控决策。

为了实现实时、情境感知的工作流，ViClinic 的智能体式医疗保健操作系统 (AHOS) 通过混合架构整合临床和运营数据，该架构结合了 IBM watsonx.data 功能和 ViClinic 的专有数据服务，以及 IBM CloudMicrosoft Azure 上的基础架构。这一统一层连接患者、提供商和付款人流程，将手动、碎片化的工作流程转变为协调的、AI 辅助的运营。
从零散的工作流程到协调的护理

通过将受管控的 AI 智能体直接嵌入临床工作流，ViClinic 使服务提供商能够更快衔接接诊与护理服务，同时减轻行政负担。预诊智能体提升接诊信息的完整性和授权准备度，帮助加快患者护理交付时间。在就诊过程中，AI 辅助文档记录有助于减少手动记录的时间，使临床医生能够更专注于患者。

在收入周期流程中，AI 辅助的医疗编码和文档有助于减少索赔提交中缺失的要素，从而支持更准确的报销和更少的拒付。早期指标表明，收入获取有所改善，行政效率低下问题有所减少。最重要的是，ViClinic 的 AHOS 通过共享的临床场景连接患者、医疗提供者和付款方的工作流。这种整合可以实现更协调的情境感知型护理，从而有效地简化接诊、文档、授权、账单和随访流程，最终改善患者体验并支持更好的临床结果。在 IBM 作为技术合作伙伴的支持下，ViClinic 继续发展其平台，将这些能力拓展至整个医疗保健系统。
关于 ViClinic

ViClinic 是一家医疗保健技术公司，开发智能体式 AI 解决方案，以简化临床工作流。该平台通过专为受管控的医疗保健环境设计的集成执行层连接患者、提供商和支付方。

 解决方案组件 IBM® watsonx.ai IBM watsonx.data IBM watsonx Orchestrate IBM® watsonx.governance IBM Cloud IBM 战略合作伙伴 Microsoft Azure
让智能体式 AI 发挥作用

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法律信息

© Copyright IBM Corporation，2026 年 5 月。

IBM、IBM 徽标、IBM Cloud、watsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governance 和 watsonx Orchestrate 是 IBM Corp. 在世界许多司法管辖区的注册商标。

示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。