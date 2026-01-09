塔斯马尼亚大学（UTAS）因其卓越的教学、科研与创新而享誉学界。塔斯马尼亚大学在多个城市设有校区，培养了由学生、研究人员及行业合作伙伴组成的紧密协作社区。然而，繁杂的学术流程却拖慢了个性化支持和创新步伐。学生和研究人员在浏览课程材料、收集研究文档、获取伦理审批及处理行政事务时，既耗时又低效，从而导致延误并制约创新发展。

为应对这些挑战，UTAS 需要一套可扩展的智能解决方案，既能简化工作流程、加快决策速度，又能为创意、探索和协作腾出时间，同时确保遵守伦理标准并安全部署 AI 技术。