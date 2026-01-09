塔斯马尼亚大学与 IBM 合作，简化学术工作流并增强学生体验
塔斯马尼亚大学（UTAS）因其卓越的教学、科研与创新而享誉学界。塔斯马尼亚大学在多个城市设有校区，培养了由学生、研究人员及行业合作伙伴组成的紧密协作社区。然而，繁杂的学术流程却拖慢了个性化支持和创新步伐。学生和研究人员在浏览课程材料、收集研究文档、获取伦理审批及处理行政事务时，既耗时又低效，从而导致延误并制约创新发展。
为应对这些挑战，UTAS 需要一套可扩展的智能解决方案，既能简化工作流程、加快决策速度，又能为创意、探索和协作腾出时间，同时确保遵守伦理标准并安全部署 AI 技术。
塔斯马尼亚大学与 IBM 合作，重新构想 AI 在学习与运营中的应用。该旅程始于 ICT 学院的 AI CourseMate 项目，学生与研究人员共同开发了基于 IBM® watsonx.ai® AI Studio 的 AI 助手。具体来说，IBM watsonx Orchestrate 解决方案作为所有代理的核心平台，使学生和研究人员能够通过低代码/无代码工具，轻松访问课程材料并简化相关操作。他们使用 IBM watsonx.governance 工具包来监控、跟踪和管理所有 AI 模型。
该项目托管于 IBM Cloud® 平台，推动代理型 AI 融入大学系统，使 UTAS 能够由手动流程转向智能化、可扩展的解决方案。该实施不仅展示了 AI 在课堂外的广泛应用，还强调了负责任地开发与部署 AI 的重要性。
塔斯马尼亚大学与 IBM 的合作在学习与运营两方面均取得了显著成效。AI CourseMate 原型让学生共同开发智能代理，从而简化学术资源访问并减少手动操作。该方案通过代理自动化处理，实现了 90.9% 的响应准确率及 88% 的应用程序成功率。
该最简化可实施产品（MVP）托管于 IBM Cloud，验证了代理型 AI 解决方案在简化行政工作流并为学生及教职员工提供智能支持方面的潜力。该项目提升了运营效率，促进了跨院系合作，并为学生提供了真实的 AI 实践体验，充分展示了学界与产业协同设计如何打造可扩展且符合伦理的 AI 解决方案。
塔斯马尼亚大学（UTAS）是塔斯马尼亚州唯一的大学，其在教学、科研及可持续发展方面的卓越成就享誉全球——在气候行动领域更位列世界第一。
