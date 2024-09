当 K. Joshi 博士及其研究团队开始研究高度规范和加密的医疗保健数据的分析方法时,其中一个关键问题涉及加密。她指出:“在医疗保健领域,必须快速了解并做出决策,但如果开始解密所涉及的大量数据,则需要几天时间才能完成。那么,如何既让数据保持加密状态,又让算法和访问控制机制发挥作用呢?因为当你拥有大量加密数据,而又想在不解密的情况下进行查询时,将是一场计算上的噩梦。”

通过开发使用加密和语义推理的新方法,K. Joshi 博士的研究团队能够拍摄数据的小快照,并解密记录中的小部分内容,以提取所需的信息,而无需花费大量时间进行解密。K. Joshi 博士表示:“我们正尝试进行创新,利用 AI 方法和深度学习来获取信息,而无需对数据进行解密。”

UMBC 团队近期利用 IBM® Cloud for Education 工具完善了这一策略,并就此发表了两篇重要的研究论文,其中包括为 2022 年大数据安全会议撰写的“A Semantically Rich Knowledge Graph to Automate HIPAA Regulations for Cloud Health IT Services”(用于自动执行云健康 IT 服务 HIPAA 法规的语义丰富的知识图谱),以及由美国海军研究办公室赞助的“Delegated Access Control using Attribute-Based Encryption”(使用基于属性的加密技术进行委托访问控制)。

K. Joshi 博士指出:“我们的语义推理和加密方法受到了研究界的广泛认可。企业有企业的政策,组织也有组织的规则,规定应该如何加密数据并在互联网上发送。目前无法自动执行这些规则,我们的目标是实现这些政策的自动化。”

她继续说道:“云计算随时可用,因此是这项工作极佳的解决方案。所有人都可以轻松分享。由于我们的研究对计算的要求非常高,因此云计算对我们的工作而言非常重要,研究界以及与我们对接的医疗保健界都对这一想法感到兴奋。”