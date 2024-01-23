在快速扩张导致 ULMA Packaging 的财务系统四分五裂之后，西班牙的这家合作组织向 IBM 业务合作伙伴 LKS Financial Solutions & Corporate (FS&C) 寻求帮助。借助全面的 IBM® Cognos® 平台，ULMA Packaging 显著加快了规划、整合和报告速度，并使决策者能够实时获得准确的洞察。
而通过与 LKS 合作，ULMA Packaging 利用 Cognos 商业智能和绩效管理解决方案套件，让自己的财务管理系统实现了标准化和自动化。
产品包装不仅仅有助于促进销售和传达重要信息，还能够方便运输、销售和消费；防止篡改和盗窃；并帮助易腐烂的食品和其他的敏感物品保持产品的新鲜度和安全性。
总部位于西班牙巴斯克地区的 ULMA Packaging 掌握了精湛的包装艺术和科学技术。作为一家合作组织，该公司致力于设计和制造创新型设备和系统，以便能够以多种方式包装食品、医疗产品和药品。使用 ULMA Packaging 的流动包装、托盘密封、热成型、收缩包装和其他自动化系统，客户可以优化产量，同时为产品提供更好的保护。
ULMA Packaging 的财务总监 Iñaki Alzibar 表示，在过去的 15 年间，对高质量包装和先进包装技术的需求迎来了井喷式爆发。ULMA Packaging 的领导们把握住这次行业增长的契机，积极拓展了国际业务。在过去的十年里，该公司收购和建立了大约 20 家新子公司，并扩大了覆盖 50 个国家/地区的经销网络。该公司还敲定了几家新的企业客户，实现了销售额翻一番。
不过，这一成功造成的负面影响是，财务和运营团队使用孤立的系统和容易出错的手动流程收集和管理大量的信息。缺乏标准化阻碍了整个企业的数据可见性和控制，因此减缓了财务与内部控制部门执行规划和预算、合并和报告流程的步伐。“我们的团队投入了大量的时间收集数据并确认它们的准确性，但这是不切实际的，”Alzibar 说道。
Alzibar 的愿望是将 ULMA Packaging 财务数据普及化，以使高管、业务线 (LOB) 经理和子公司领导们能够快速访问准确、最新的信息，以指导决策过程。这项工作需要使用数字技术对公司的所有财务管理系统进行标准化和自动化。
Alzibar 毫不犹豫地向 LKS 发出了求助信号。除了提供行业和 IT 专业知识以外，LKS 还与 ULMA Packaging 建立了长期的合作关系。该团队了解在整合跨国公司的财务时面临的独特而复杂的挑战。
“在我们看来，LKS 不仅仅是一家供应商。他们还是一个合作伙伴，”Alzibar 评论道。“我们已经认识 10 多年了，他们对我们公司、我们的文化以及我们的行为方式了如指掌，这对我们来说极其重要。在我的部门，我们有做不完的工作，但只有六名员工。而 LKS 能够非常快速地响应我们的所有需求。”
LKS 帮助 Alzibar 及其团队开发并实施一个 Cognos 平台，其中包括融合了 AI 技术的以下解决方案：
在本地基础设施的支持下，这些解决方案可以相互无缝集成，也可以与 ERP、CRM、HRMS 无缝集成，还可以与 ULMA Packaging LOB 及其子公司使用的其他系统无缝集成，这样就在一个单一平台上统一了该公司的财务功能。“与其他技术提供商不同，IBM 为所有的金融领域提供了一整套工具，”Alzibar 解释道。
在过去的几年里，LKS 帮助协调了这个复杂项目的进度，以使 ULMA Packaging 能够继续满足持续的运营和监管要求，包括创建月度和年度财务报告。
完成转型之后，ULMA Packaging 能够为决策者提供一个值得信赖的高质量财务数据来源。“我们打破了部门之间的隔阂，现在整个公司只有一个可信的数据源。”Alzibar 表示。该公司还使用 Cognos 解决方案的内置自动化工作流程实现了流程标准化。
凭借更快的数据访问和最近简化的流程，财务与内部控制团队能够快速、及时地完成公司层面的报告。此外，董事会还可以在交互式商业智能仪表板上查看财务绩效指标和洞察，其中包含 LKS 使用 IBM Planning Analytics Workspace 工具构建的详细记分卡。
Alzibar 的团队还创建了多个其他的自定义记分卡，以便为经理们提供有关特定业务财务状况的详细信息和分析，例如销售业绩、采购和成本中心以及员工队伍效率。
“ULMA Packaging 的业务和生产工厂遍布世界各地，”LKS FS&C 的商务经理 Andrés Bedia 解释道，“当规划年度预算时，每个商业实体不仅需要评估来年将要销售的商品和数量，还需要估算他们在设备制造、员工薪酬等方面的支出。他们需要掌握非常详细、准确的信息。”
Alzibar 的团队现在将生成收入、资产负债表以及其他企业报告和监管报告的速度提高了 86%，生成每份报告时所需的时间从大约一周缩短到 1 到 2 天。凭借几乎无差错的自动化流程，该团队对数据的准确性和质量也充满了信心。
ULMA Packaging 还加速并改进了年度预算规划和预算审查流程。该公司的财务团队和其他团队（而不仅仅是公司办公室）能够利用详细、准确的数据做出更精确的预测。
此外，借助 Cognos 平台上的标准化财务数据和流程，Alzibar 的小团队能够迅速帮助新的子公司进场，并为他们的员工提供 ULMA Packaging 最佳实践培训。他们还可以将更多的时间专门投入到支持其他战略举措上，例如开发创新包装解决方案。随着新冠疫情导致人们对安全产品包装的需求进一步增大，这样的高效率使该公司能够以更高的敏捷性和速度继续扩展业务。
Alzibar 强调，财务领域的数字化转型是实现整个公司数据普及化的一个重要步骤。“我们正在逐步奠定基础，以使 ULMA Packaging 转型为真正的数据驱动型组织，”他说道。
ULMA Packaging（ibm.com 外部链接）总部位于西班牙吉普斯夸省的奥尼亚特 (Oñati)，致力于为多种食品和医疗保健产品线提供包装设备、系统和服务。该公司采用先进的方法和技术开发各种产品，并使用可持续材料提供产品保护和展示。ULMA Packaging 在全球拥有大约 1,730 名员工，2020 年的全球总销售额高达 2.87 亿欧元。该公司是 ULMA 集团旗下的九个合作组织之一，隶属于西班牙北部的 Mondragon Cooperative Corporation。
IBM 业务合作伙伴 LKS FS&C（ibm.com 外部链接）总部位于西班牙比斯开省的毕尔巴鄂，致力于提供全面的金融服务，旨在帮助大中型企业利用新数字时代的各项优势。他们的顾问团队将财务管理流程方面的深厚策略知识和功能知识与关键技术能力相结合，以提供全球解决方案。LKS FS&C 隶属于 LKS Next 集团，该集团是西班牙北部最大的专业服务公司之一。LKS Next 成立于 30 年前，拥有 600 多名员工，2019 年的销售收入高达 5000 万欧元。
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美国出品，2021 年 1 月
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