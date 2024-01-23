产品包装不仅仅有助于促进销售和传达重要信息，还能够方便运输、销售和消费；防止篡改和盗窃；并帮助易腐烂的食品和其他的敏感物品保持产品的新鲜度和安全性。

总部位于西班牙巴斯克地区的 ULMA Packaging 掌握了精湛的包装艺术和科学技术。作为一家合作组织，该公司致力于设计和制造创新型设备和系统，以便能够以多种方式包装食品、医疗产品和药品。使用 ULMA Packaging 的流动包装、托盘密封、热成型、收缩包装和其他自动化系统，客户可以优化产量，同时为产品提供更好的保护。



ULMA Packaging 的财务总监 Iñaki Alzibar 表示，在过去的 15 年间，对高质量包装和先进包装技术的需求迎来了井喷式爆发。ULMA Packaging 的领导们把握住这次行业增长的契机，积极拓展了国际业务。在过去的十年里，该公司收购和建立了大约 20 家新子公司，并扩大了覆盖 50 个国家/地区的经销网络。该公司还敲定了几家新的企业客户，实现了销售额翻一番。



不过，这一成功造成的负面影响是，财务和运营团队使用孤立的系统和容易出错的手动流程收集和管理大量的信息。缺乏标准化阻碍了整个企业的数据可见性和控制，因此减缓了财务与内部控制部门执行规划和预算、合并和报告流程的步伐。“我们的团队投入了大量的时间收集数据并确认它们的准确性，但这是不切实际的，”Alzibar 说道。