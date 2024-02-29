在与 IBM Watson 和 Cloud Adoption Leadership 团队讨论其对 PaaS 技术的兴趣后，UBank 确信 IBM Cloud 开发解决方案最适合自己的需求。“Cloud Adoption Leadership 确实是 IBM 的差异化优势，”Hubbard 说道，“该团队拥有经验丰富的工程师，他们专注于业务成果，并乐于以非销售驱动的非传统方式工作。”

为了了解 IBM Cloud 技术的优势，UBank 和 IBM Garage 团队选择了一个初始用例，重点关注该银行为吸引人们对住房贷款产品的兴趣所做的工作。“我们不是只关注电子邮件营销活动，而是开发了一款可连接 Facebook 的应用程序，让我们的客户向 Facebook 朋友推荐我们的住房贷款计划，”Hubbard 说，“我们创建了 Ruby on Rails 应用程序，在 IBM Cloud Platform 上进行托管，同时基于该应用程序构建了完整的开发运维管道，包括自动化测试，并迅速上线。”



UBank 对该平台的开发速度和运行所需的最低开销印象深刻，因此在 IBM Cloud 环境中实施了第二项计划。该银行与 IBM Watson 团队合作举办了一场黑客马拉松，评估了涉及认知技术的各种潜在用例，并最终选择了 RoboChat，这是其在线住房贷款申请表的虚拟代理。“IBM Cloud 内置的编排层将 IBM watsonx Assistant 服务连接到我们希望虚拟代理出现的任意数量的前端，”Hubbard 说，“从本质上讲，RoboChat 是作为一名额外工作人员而设置的，在我们当前的实时聊天功能中提供一组特定的技能。”

