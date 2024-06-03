Swiss Re 拥有 25 亿笔交易和记录，因此需要一个灵活且大容量的解决方案来管理其不断增长的数据工作负载，以及一个能够满足未来数据和分析需求的可扩展系统。本视频描述了 IBM® IDAA DB2 分析加速器如何帮助实现这些目标。
利用 IBM® zEnterprise 系统及 IBM® DB2 for z/OS 在中心位置进行数据分析和报告部署，并结合由 IBM® Netezza 技术提供支持的 IBM® DB2 Analytics Accelerator (IDAA)，以更快地响应时间对个体进行分析查询。
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2012 年 2 月在美国制作。
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